 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 06.03.2018
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Ще не змерзла Украина! - Клим Подкова
19:57 07.03.2018

1 марта Кремль поступил как настоящий "агрессор": закрутил газовый вентиль. Киев возмущен такой наглостью и у него уже есть готовый ответ на злобный выпад Москвы.

Клим Подкова

1 марта Кремль поступил как настоящий "агрессор": закрутил газовый вентиль. Киев возмущен такой наглостью и у него уже есть готовый ответ на злобный выпад Москвы.

Москва, Кремль

Разговор Путина и Миллера уже заканчивался, когда ВВП внезапно спросил:

- А как у Вас дела с Украиной?

- Порошенко утверждает, что Украина полностью перешла на европейский газ.

- Да ну? – удивился ВВП.

Миллер ничего не ответил, поставил на стол ноутбук, разложил его, включил. На экране появился президент Украины:

- За последние 2 года мы не купили у России ни одного кубометра газа! Миллер неоднократно прилетал в Киев и буквально умолял нас купить российский газ, но, – Порошенко хитро улыбнулся, - мы сказали ему "нет!" Сбылась многовековая мечта нашего народа: мы скинули газовую удавку с нашей шеи! Слава Украине!

- Вы что, действительно умоляли? – Путин с удивлением посмотрел на Миллера.

- Владимир Владимирович! – Миллер возмущенно посмотрел на президента. – Вы же знаете: если Петр Алексеевич с утра не выпьет, он такой бред несет! Да, мы вели и ведем переговоры с "Нафтогазом"…

- Знаете что, - перебил Миллера Путин, - мне кажется, мы должны уважать право нашего соседа на газовую независимость. Не надо унижаться, не хотят – так и не надо.

И через несколько минут где-то на границе России и Украины сотрудник "Газпрома" завернул вентиль.

Киев, Дом Правительства Украины

Порошенко с удивлением смотрел, как изо рта говорившего министра топлива и энергетики идет пар.

- В связи с дефицитом газа нами предприняты срочные и чрезвычайные меры. Всем гражданам рекомендовано тепло одеваться, пить горячий чай и кофе. Сегодня утром звонил из Израиля Кличко и выступил с предложением в целях борьбы с холодом провести марш зимних вышиванок и гей-парад. Не сомневаюсь, что этот почин поддержат все патриоты Украины.

- Вы уверены? – Порошенко недоверчиво посмотрел на Насалика.

- СБУ и МВД Украины гарантировали повсеместно высокий уровень патриотизма и массовость.

Министра топлива и энергетики сменил Климкин:

- Сегодня утром я имел переговоры с президентом Польши Дудой. Объяснил, что в сложившейся ситуации мы должны забыть прошлые обиды и сплотиться против общего врага. Просил увеличить объемы поставляемого реверсного газа. Напомнил, что пан Анджей когда-то был большим другом Украины.

- И? - Порошенко вопросительно посмотрел на министра иностранных дел.

- Наш "друг" оказался обыкновенной сволочью. Потребовал, чтобы я признал, что Бандера – мерзавец, а его бойцы – обыкновенные убийцы. На это я пойти никак не мог, - Климкин обвел глазами присутствующих. – Кто из вас поступил бы иначе?

Все молчали.

"Каков жук, - восхищенно подумал Порошенко, - как выкрутился, мерзавец", но вслух сказал:

- Правильно! А другие?

- Другие сказали, что у них самих холодно, и лишнего газа нет, но намекнули, что нет дешевого газа, а вот дорого просто завались.

Порошенко встал, одернул пиджак. Члены кабинета министров прочувствовали торжественность момента и тоже встали.

- Нет большей ценности для нашего народа, чем независимость и суверенитет нашей державы. Нет такой цены, которую он не заплатил бы за свою свободу. Будем платить за европейский газ вдвое, вчетверо дороже – уверен, народ скажет нам только "спасибо!"

Кто не мерзнет – тот москаль!

Граждане Украины! – ведущая телеканала "112 Украiна" не могла скрыть своего волнения. - Передаем срочное обращение к народу президента Порошенко.

Журналистку на экране сменил президент.

- Граждане Украины! Вот уже четыре года мы ведем кровавую войну с восточным агрессором. Ценой неимоверных усилий наши солдаты сдерживают многократно превосходящие российские войска. В жестоких боях под Иловайском и Дебальцово бойцы ВСУ разбили элитные путинские дивизии и покрыли себя неувядаемой славой.

Не в силах одержать победу на полях сражений, враг прибегает к подлым методам: отказывается покупать наши товары, национализирует находящиеся в России предприятия честных украинских бизнесменов (Порошенко смахнул набежавшую слезу).

И вот Кремль предательски ударил нам в спину: проклятый враг и агрессор отказался продавать нам газ! Буквально еще вчера директор "Газпрома" умолял нас купить российский газ. Мы гордо сказали "нi!" - и проклятые москали перестали нам его подавать! Это преступление не может быть ни прощено, ни забыто!

Я уже подписал Указ о строительстве в Киеве масштабного мемориал "Жертвам Холодомора", чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки, ни правнуки, никогда не забывали, что во всех наших бедах виноваты москали!

Граждане Украины!

Если в ваших квартирах холодно – знайте, это виноваты москали! Если вам голодно – знайте, это виноваты москали! Если растут коммунальные тарифы – знайте, это виноваты москали! Если поздним вечером вас раздели в подъезде – это виноваты москали! И в том, что в вашей стране президент дурак, а премьер-министр сволочь тоже виноваты москали!

Вчера я провел телефонные переговоры с ведущими политиками европейских государств. Все они выразили искреннюю поддержку Украине. В Германии в знак солидарности на 1 минуту понизили температуру в здании рейхстага на 1 градус. В Париже члены кабинета министров Франции провели акцию "Je suis l"Ukraine", в Брюсселе статую писающего мальчика покрасили в желто-голубой цвет, а премьер-министр Нидерландов сегодня пришел на службу в вышиванке! Вся Европа с нами!

В этот тяжелый час испытаний наши европейские друзья готовы прийти к нам на помощь и продать нам столько газа, сколько нам потребуется! Сплотим наши ряды! Еще немного – и стены Кремля падут! Ни одного кубометра российского газа! Замерзнем, но не покоримся! Да здравствует европейский газ! Заплатим за него вчетверо дороже – пусть москалей жаба задушит! Да здравствует голый и голодный, посиневший от холода свободный украинец! Кто не мерзнет – тот москаль!

А в это время в Европе…

Президент европейской газотранспортной компании с любовью перелистывал текст нового контракта о реверсе российского газа на Украину. Особенного его умилял раздел "цена". Налюбовавшись, он взял ручку и не торопясь, словно растягивая удовольствие, поставил на последней странице свою подпись.

"Ох, до чего же я люблю этих чудных украинцев!" - с теплотой подумал бизнесмен.

Klim Podkova специально для http://www.rusfact.ru/

Источник - Завтра
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