 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 06.03.2018
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В Чечне разбился вертолет погранслужбы РФ - 6 погибших
19:23 07.03.2018

Вертолет пограничной службы потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечни. По информации "Ъ", он принадлежал погранслужбе ФСБ. Данные о числе погибших и пострадавших расходятся. Как стало известно "Ъ", три человека погибли, четверо пропали без вести, двое выжили.

"Интерфаксу" в созданном после катастрофы оперативном штабе сообщили, что "по предварительным данным, жертвами катастрофы стали шесть человек, еще один тяжело ранен". "Всего на борту находилось семь человек",- уточнили в штабе.

Как сообщает ТАСС, место падения вертолета находится в 8 км от границы с Грузией, "в полутора километрах от погранзаставы". "По предварительным данным, вертолет при посадке задел лопастями скальные породы в ущелье",- добавил собеседник агентства.

Источник - kommersant.ru
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