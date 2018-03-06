 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чем грозит Монголии переход с кириллицы на латиницу, - А.Абрамский
19:12 07.03.2018

Смена письменности означает смену политического вектора с негативными последствиями для страны.

Все чаще в СМИ появляется информация, касающаяся перехода стран, граничащих с РФ, с кириллицы на латинский алфавит. Например, в Казахстане президент Назарбаев объявил о переходе на другой алфавит к 2025 году, объяснив это тем, что их государство нуждается во всесторонней интеграции в мировую систему взаимоотношений в различных сферах жизнедеятельности от политики до промышленности. Немного спокойней ситуация в соседней с РФ Монголии, в которой об анонсе перехода на кириллицу нет и речи. Однако если подобная тенденция продолжится, вероятно, что другие страны могут последовать примеру Казахстана и решиться на кардинальные изменения в своих алфавитах.

Алфавит – это форма письменности, основанная на стандартном наборе знаков. При этом в более широком понимании это предмет более или менее фундаментальный, поэтому переход к латинице может привести к непредсказуемым последствиям для страны.
Важно отметить, что переход будет стоить колоссальных денежных средств. К примеру, Казахстану это обойдется примерно в 300 млн. долларов США в год – довольно большая сумма для Монголии в условиях экономического кризиса. Это будет тяжелейшим испытанием для государственной казны и налогоплательщики вряд ли одобрят подобную инициативу. Кроме того, властям Монголии стоит лишний раз подумать, а нужно ли вообще вкладываться в это мероприятие. Эксперты в сфере экономики полагают, что эти средства можно пустить на образование, на инфраструктуру, экономику и другие более насущные сферы жизнедеятельности страны. Для Монголии более актуальным является решение энергетического и экологического вопросов.

Несмотря на это, западные лоббисты активно продвигают проект по смене алфавита для того, чтобы нанести ущерб имиджу России.
Безусловно, смена алфавита негативно скажется на жителях страны, так как в Монголии проживает большое количество населения (в основном старшее поколение), для которых это будет поистине непреодолимым испытанием. Это может привести к массовому недовольству населения, смене политического вектора, негативным последствиям для экономики страны, культуры и т.д. Кроме того, всем гражданам страны придется буквально заново учиться и привыкать к новому формату языка, в учреждениях будет меняться все, что связано с письменностью (документация, литература, пресса и т.д.).

При этом в латинице отсутствует значительное количество букв, отражающих те или иные звуки монгольской речи, что также создаст определенные трудности в правописании.
Некоторые считают, что решение о переходе на другой алфавит должно быть принято всенародным референдумом, который учтет интересы большинства населения страны, что является более справедливым и демократичным вариантом.

Остается надеяться на то, что руководство Монголии не будет рассматривать латинский алфавит как альтернативу кириллицы, которая является одной из составляющих в отношениях с Россией, с которой связана история, культура и дружба народов.

Александр Абрамский, 7 марта 18

Источник - asiarussia.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520439120
Новости Казахстана

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