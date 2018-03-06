 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сибирские археологи нашли уникальную фигурку индейца (фото). Ей 5000 лет!Сибирские археологи нашли уникальную фигурку "индейца" (фото). Ей 5000 лет!
19:08 07.03.2018

Пятитысячелетняя фигурка "индейца" найдена в Новосибирске

На ней можно увидеть нечто вроде головного убора из перьев

Археологи, работающие на восточном берегу реки Обь в Новосибирске, обнаружили фигурку, более всего напоминающую человека в головном уборе из перьев. Возраст статуэтки оценивается примерно в пять тысяч лет, и пока специалисты не готовы ответить на вопрос, представители какой культуры могли ее создать. В любом случае, находка является очень необычной для местности, где проводились раскопки, отмечают ученые.

Статуэтка сделана из органического материала, точную природу которого специалистам еще предстоит выяснить. По всей вероятности, она изображает человека или некое антропоморфное божество. Из-за некоторого подобия головного убора из перьев современному человеку он может показаться несколько напоминающим вождей индейцев, какими их чаще всего изображают в массовой культуре. Еще одной особенностью фигурки является необычный орнамент. Судя по отверстиям на ней, можно предположить, что в далеком прошлом подобные статуэтки прикреплялись к одежде, отмечают ученые.

По словам знаменитого археолога из новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина, люди, проживавшие в Сибири пять тысячелетий назад, ничего подобного обычно не носили. Впрочем, эксперты не исключают, что в действительности то, что воспринимается как головной убор, может символизировать сияние вокруг головы или что-либо еще в этом роде.

В числе других любопытных находок специалисты называют фигурку птицы в человеческой одежде, которая, скорее всего, также крепилась к одежде и носилась как подвеска.

Можно отметить, что на сегодняшний день довольно популярна теория, согласно которой предки коренных американцев действительно жили в Сибири - в частности, в пользу такого предположения говорит ряд проводившихся сравнительно недавно генетических исследований. Впрочем, в данном случае сходство фигурки с "классическим" представлением об индейцах, по всей вероятности, является не более чем совпадением.

Источник - МК
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