В Узбекистане начнут катать туристов на аэростатах

18:07 07.03.2018 Узбекистан планирует применять аэростаты в целях туризма



В апреле в Узбекистане при участии пилотов Международной федерации аэронавтики планируется проведение мастер-классов по использованию аэростатов в туристических целях, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Также прорабатывается вопрос завоза на территорию Узбекистана четырех спортивных аэростатов, объем каждого из которых равен 2 тыс. кубометрам.



Об этом шла речь на встрече в Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма с руководителем делегации пилотов Международной федерации аэронавтики (FAI, Швейцария) Питером Блазером и послом Швейцарии в Узбекистане Оливером Шавом.



Обсуждены возможности организации международных чемпионатов и фестивалей по воздухоплаванию, а также проведение мастер-классов и демонстрационных полетов в Самарканде и Бухаре.



Отмечено, что в настоящее время ведется активная работа по организации мероприятий с использованием воздушных шаров в крупных городах страны, в частности в Ташкенте и Бухаре.



Сторонами достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в реализации намеченных мероприятий и продвижении воздухоплавания в Узбекистане. Источник - УзТАГ

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