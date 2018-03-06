|В Узбекистане начнут катать туристов на аэростатах
18:07 07.03.2018
Узбекистан планирует применять аэростаты в целях туризма
В апреле в Узбекистане при участии пилотов Международной федерации аэронавтики планируется проведение мастер-классов по использованию аэростатов в туристических целях, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
Также прорабатывается вопрос завоза на территорию Узбекистана четырех спортивных аэростатов, объем каждого из которых равен 2 тыс. кубометрам.
Об этом шла речь на встрече в Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма с руководителем делегации пилотов Международной федерации аэронавтики (FAI, Швейцария) Питером Блазером и послом Швейцарии в Узбекистане Оливером Шавом.
Обсуждены возможности организации международных чемпионатов и фестивалей по воздухоплаванию, а также проведение мастер-классов и демонстрационных полетов в Самарканде и Бухаре.
Отмечено, что в настоящее время ведется активная работа по организации мероприятий с использованием воздушных шаров в крупных городах страны, в частности в Ташкенте и Бухаре.
Сторонами достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в реализации намеченных мероприятий и продвижении воздухоплавания в Узбекистане.