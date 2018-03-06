|Ширится дело Бишкекской ТЭЦ. Задержан техдиректор ОАО "Электрические станции" Жусупбеков
16:10 07.03.2018
Задержан технический директор ОАО "Электрические станции" Алмаз Жусупбеков
В рамках расследования уголовного дела по аварии на ТЭЦ Бишкека сотрудниками ГКНБ задержан технический директор ОАО "Электрические станции" Алмаз Жусупбеков. Информацию КирТАГ подтвердили в пресс-службе ГКНБ в среду.
В настоящее время А.Жусупбеков находится в СИЗО ГКНБ.
Напомним, ранее был задержан экс-заместитель председателя ОАО "Электрические станции" Бердибек Боркоев.
Альбина Метерова.