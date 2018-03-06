Ширится дело Бишкекской ТЭЦ. Задержан техдиректор ОАО "Электрические станции" Жусупбеков

16:10 07.03.2018 Задержан технический директор ОАО "Электрические станции" Алмаз Жусупбеков



В рамках расследования уголовного дела по аварии на ТЭЦ Бишкека сотрудниками ГКНБ задержан технический директор ОАО "Электрические станции" Алмаз Жусупбеков. Информацию КирТАГ подтвердили в пресс-службе ГКНБ в среду.



В настоящее время А.Жусупбеков находится в СИЗО ГКНБ.



Напомним, ранее был задержан экс-заместитель председателя ОАО "Электрические станции" Бердибек Боркоев.



Альбина Метерова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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