Почему китайские парни опасаются русских девушек, - Beiqing Network

13:48 07.03.2018 Beiqing Network, Китай



Россия и Китай поддерживают хорошие дружеские отношения друг с другом. Россия - прекрасная страна. Она известна не только разнообразными природными пейзажами, но и привлекательными девушками. Об их красоте знают во всем мире. Можно сказать, что это общепризнанно - в России больше всего красоток.



Каждый год многие туристы приезжают в Россию. Архитектура этой страны действительно необыкновенна, ни один турист не может остаться равнодушным. Русская культура и национальные особенности стали целями, ради которых люди отправляются в путешествие по России. Заодно можно попробовать традиционные русские блюда. Поэтому после поездки в Россию никто не испытывает чувства сожаления о потраченном времени.



Вслед за все более и более тесным сотрудничеством между Россией и Китаем, многие китайцы ежегодно приезжают туда работать, а некоторые из них даже остаются для дальнейшего развития. Всем известно, что в России мало мужчин и много женщин, по этой причине многие россиянки переживают о своем замужестве, и трудолюбивые китайцы получают их благосклонность.



Прекрасные русские девушки покоряют сердца китайских мужчин, ведь их красота так уникальна. Однако у китайцев все еще есть сомнения в том, стоит ли общаться с россиянками: часто после свадьбы они набирают лишний вес, а после рождения ребенка вообще могут превратиться в толстых тетушек. Это ставит китайских парней в затруднительное положение. Источник - Иносми

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