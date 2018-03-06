Россия сумела подружиться с Саудитами, - Пэтти Домм

13:40 07.03.2018 Игра Путина: нефтяная сделка между саудовцами и русскими повышает роль России на Ближнем Востоке



Пэтти Домм (Patti Domm)

CNBC, США



• Соглашение между Саудовской Аравией и Россией о сокращении добычи нефти привело к росту цен и заложило основу для более масштабного сотрудничества.



• Партнерство с ОПЕК, которую возглавляет Саудовская Аравия, позволяет России усилить свое влияние на Ближнем Востоке, в то время как роль США в этом регионе уменьшается.



• Возможно, Саудовская Аравия считает, что Россия поможет ей справиться с иранской ядерной угрозой.



• В этом месяце с визитом в США должен прибыть принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, который может стать королем после своего отца.



Вначале соглашение между Саудовской Аравией и Россией о сокращении добычи нефти было оппортунистическим шагом, но теперь оно стало фундаментом для более обширных взаимоотношений, которые могут привести к снижению и без того ослабевающего влияния США на Ближнем Востоке.



Эксперты отмечают, что Россия поддерживает отношения со многими странами Ближнего Востока и является единственным государством, способным поладить со всеми, в том числе, с Израилем, Ираном, Сирией и даже с ХАМАС и "Хезболлой". А вот Соединенные Штаты в ссоре с Сирией, и их отношения с Ираном все больше охладевают.



Как это ни парадоксально, но именно Соединенные Штаты сблизили Россию и Саудовскую Аравию, неожиданно дав толчок развитию своего нефтяного сектора, который сегодня выкачивает рекордные объемы, каких мир не видел с 1970 года.



Когда саудовцы сократили добычу, Соединенные Штаты продолжили ее наращивать, доведя к настоящему времени объемы производства до 10 миллионов баррелей в день. Они опередили Эр-Рияд, а теперь догоняют производителя номер один Россию. Но даже несмотря на такой скачок добычи, США все равно приходится импортировать около восьми миллионов баррелей в день, причем часть этой нефти поступает из Саудовской Аравии.



"Мне кажется, блестящим шагом со стороны [российского президента Владимира] Путина было то, что существовала острая необходимость сделать это из-за роста добычи в США. Но мне кажется, Путин понял еще и то, что у России возникает новая возможность играть важную роль в ОПЕК, - сказала Хелима Крофт (Helima Croft), которая руководит отделом глобальной товарной стратегии в компании „Ар-Би-Си" (RBC). - Он воспользовался этим рычагом, чтобы расширить региональное влияние России".



Профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент (Angela Stent) сказала, что Саудовская Аравия наверняка надеется на помощь России с Ираном, поскольку Эр-Рияд опасается, что тот создаст ядерное оружие. Тегеран уже сейчас противостоит саудовцам в Йемене, ведя там войну против них чужими руками.



"Я думаю, саудовцы согласились на это по геополитическим причинам. Хотя Трамп ездил в Саудовскую Аравию, и предполагается, что отношения между двумя странами великолепные, саудовцы забрасывают удочку повсюду и осознают, что Россия воспользовалась слабиной США на Ближнем Востоке", - сказала Стент, работающая директором Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований, а также профессором кафедры государственного управления и Высшей школы дипломатической службы.



Россия заполняет вакуум



По словам Крофт, Соединенные Штаты оставили после себя вакуум, когда стали вносить изменения в свою ближневосточную политику. "Мне кажется, из-за нашей политики в отношении Ирана, из-за происходящего в Сирии саудовцы посчитали, что Америка не является их непоколебимым сторонником. Но тут появились русские. И они готовы договариваться с саудовцами", - сказала она.



"Сейчас отношения между Россией и Саудовской Аравией становятся гуще нефти, - заявила она. - А что касается саудовцев, то как мне кажется, они пытаются показать России, что у них на Ближнем Востоке есть друг получше (чем Иран)".



Соединенные Штаты вот уже пять лет проявляют колебания в своей ближневосточной политике. "Определенно, при Обаме роль США ослабла", - отметила Стент, указав на слова Обамы о том, что если Сирия пересечет красную черту и применит химическое оружие, Соединенные Штаты начнут действовать. Однако действовать США не стали.



Семена такой политики бросили в почву еще раньше, при администрации Джорджа Буша.



"Мы вошли в Ирак. Все пошло не так, как мы думали. Иран получил возможность вмешаться и усилить свое влияние. Для страны, которая считает Иран угрозой своему существованию, это была серьезная ошибка, и исход войны стал таким, какой он есть", - сказала Стент.



Стент и Крофт на этой неделе выступили в Хьюстоне на ежегодной конференции, которую организовала консалтинговая компания "Ай-Эйч-Эс Маркит".



Тем временем, российско-саудовские отношения развиваются. Государственная компания "Арамко" (Saudi Aramco) вкладывает инвестиции в российский проект по сжижению газа в Арктике, а российский Фонд прямых инвестиций может купить акции "Арамко" во время их первичного размещения, отметила Крофт.



"Я думаю, это стратегический альянс в сфере энергетики, и он вполне может расшириться, охватив и другие сферы. В прошлом они обсуждали военные вопросы, закупку военной техники. Они говорили об инвестициях в России. Это не только отношения в сфере энергетики. Это больше похоже на стратегическое партнерство в сфере политики, начинавшееся как энергетическая реформа", - сказал Джон Сфакианакис (John Sfakianakis), работающий директором экономических исследований в эр-риядском Центре изучения стран Персидского залива.



Соглашение между ОПЕК (во главе с Саудовской Аравией), Россией и другими нефтедобывающими странами планируют продлить и на 2019 год, но этот вопрос будет вынесен на обсуждение, когда в июне состоится встреча Организации стран-экспортеров нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (Khalid Al-Falih) заявил, что соглашение будет пересмотрено в будущем году на предмет возможных изменений. Однако российским компаниям очень хочется увеличить добычу.



"На будущее это соглашение должно быть сохранено. Его следует оставить в силе на длительное время, чтобы цены на нефть держались на уровне 60 долларов. Это устраивает всех, особенно нефтедобывающие страны. 60-65 долларов - это хорошая цена по сравнению с 30 долларами, как это было у нас пару лет назад. Это выгодно всем. Это позволяет сохранять в порядке платежный баланс. Я полагаю, что данное соглашение будет сохранено, по крайней мере, до конца года, а потом посмотрим, что они сделают", - сказал Сфакианакис.



Саудовский план диверсификации



Это соглашение заключено в стратегически важный для Саудовской Аравии момент, когда она пытается диверсифицировать свою экономику и провести преобразования. И рост цен на нефть ей не повредит.



Наследный принц Мухаммед бен Сальман руководит реформаторским движением "Концепция развития 2030" (Vision 2030), которая нацелена на модернизацию Саудовской Аравии и на создание новых рабочих мест в таких отраслях как цифровые технологии, туризм и развлечения. В основе такой стратегии лежит публичная продажа акций компании "Арамко", и это позволит саудовскому суверенному фонду диверсифицировать авуары королевства.



Российско-американские отношения также опустились до новых низин, а специальный прокурор Мюллер продолжает свое расследование, обвиняя русских во вмешательстве в американский избирательный процесс. Россия также остается под санкциями, введенными за ее вторжение на Украину. "Отношения не опускались так низко с тех пор, когда к власти пришел Горбачев", - сказала Стент.



Между тем, Саудовская Аравия издавна является союзницей США и сохраняет с Америкой тесные отношения. В этом месяце с визитом в США должен прибыть принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, который может стать королем после своего отца.



"Свой первый зарубежный визит Трамп совершил в Саудовскую Аравию. Он подал сигнал о прочных отношениях с Саудовской Аравией, и во многом дело здесь в деньгах", - сказала Стент, отметив, что во время визита было объявлено о крупной сделке на поставку оружия.



"Если и есть какая-то комплексная и хорошо структурированная ближневосточная политика, то мне о ней неизвестно, - заявила Стент. - Если США хотят быть более заметным игроком в этом регионе, им нужно вести переговоры с Ираном".



"Мне кажется, Эр-Рияд уравновешивает ставки. Возможно, Саудовская Аравия считает, что Россия поможет сдержать действия Ирана. Это станет проверкой для их отношений. Когда они решат это выяснить? Израильтяне опасаются, что иранцы создадут военные авиабазы на территории Сирии. Саудовцам это тоже вряд ли понравится, но у них больше озабоченностей по поводу Ирана", - заключила Стент. Источник - Иносми

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