Забыв русский язык казахи забудут и свой собственный. Зачем дочь Елбасы заступилась за русский язык, - "КП"

13:37 07.03.2018 Зачем дочь Елбасы заступилась за русский язык



В семье президента Казахстана произошел заочный спор: не перебарщивают ли в республике с ретивым уходом от русского алфавита и самого языка



Примечательная словесная дуэль, пусть и заочная, произошла между лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его дочерью Даригой, членом сената республики. Елбасы (лидер, отец нации, как называют в Казахстане Назарбаева) потребовал, чтобы парламент и правительство страны перешли в своей работе на "государственный язык" - то есть, казахский. И многие чиновники действительно бросились исполнять указание. На заседаниях правительства теперь все, кто способен связать по-казахски хотя бы пару слов, стараются говорить именно на нем.



В парламенте дело пошло труднее. Дочь президента взяла и зачитала свой сенаторский запрос на русском. Она вообще обычно выступает на русском. Журналисты изумились и бросились к ней с вопросом: как же так, ведь президент указал... Дарига ответила: "Русский язык никто не отменял, я сделала запрос на том языке, на котором мне было удобно". И прибавила: "Нужно уважать и других жителей, поэтому я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах".



Дарига, старшая дочь елбасы, – человек в политике Казахстана приметный. Она доктор двух наук - политологии и экономики и кандидат исторических наук, знает 5 языков, способна на резкие суждения и не раз перечила отцу, так что даже на время была исключена из казахской политики и вернулась в нее лишь недавно. Не исключено, что высказывание самой влиятельной женщины Казахстана – это не "разрешенная фронда", а выражение независимой позиции, которая несомненно понравится многим, кто чувствует себя ущемленным новыми языковыми реформами в Казахстане, но не решается поднять голос.



Причины, по которым Нурсултан Абишевич резко взял курс на латинский алфавит, отказ от кириллицы и насаждение казахского языка, в общем-то понятны. Создатель независимого Казахстана опасается, что после ухода сильного лидера республика может вновь "прильнуть" к становящейся все сильнее России, что на самом деле рассматривается как благоприятный вариант не только этническими русскими в республике, но и многими казахами. А отказ от кириллицы хотя бы отдалит Казахстан от русского культурного пространства и СМИ, создав труднопереходимый языковой барьер.



То, что при этом 3,7 миллиона проживающих в Казахстане русских (это четверть населения республики, а вместе с русскоязычными украинцами, немцами и татарами - треть), окажутся более оторванными от России, никого, похоже, не беспокоит.



Осознают ли в Астане ту цену, которую придется заплатить казахскому народу за такое языковое и цивилизационное шараханье? Да, в стране усиленно насаждается английский язык, элита Казахстана разыгрывает из себя "граждан мира", но нужно понимать реальности – никакой англоязычной точки геополитической опоры у Казахстана нет. Их в окружающем республику мире лишь 4: Россия, Китай, Турция и исламский мир. Радикальной исламизации Назарбаев серьезно опасается. И правильно, безопасность государства дороже. На Китай – в Астане смотрят с недоверием. Что тоже можно понять. Есть еще Турция. Когда-то в Казахстане вообще вводилась мода на пантюркизм. Что обосновывалось по-восточному хитро. Мол, Турция достаточно развита, чтобы поддержать Казахстан, и достаточно далеко, чтобы не быть ему угрозой. Но сегодняшняя Турция – это совсем другой коленкор, она становится все более исламистским государством, все явственней мечтающим о воссоздании Османской Империи. Уже не слишком удобный покровитель.



Как ни крути, Россия и столетия достаточно гармоничного (как бы не раздували националисты отдельные конфликты) существования русских и казахов, остаются гораздо более предпочтительным центром силы, на который Астане удобнее и выгоднее всего опираться. Тем более, что казахский язык и казахская культура состоялись во многом в содружестве с русским языком. Казахский изобилует заимствованиями из русского – прямыми или усеченными. К русским словам относится почти вся лексика касающаяся культуры и городской цивилизации: "устав", "газет", "техникалы".



Забыв русский язык казахи забудут и свой собственный, забудут и свою литературу с переводами Абая из Пушкина или книгой "Аз и Я" Олжаса Сулейменова, игру слов в названии которой может понять только тот, кто знаком с русской речью. Отказавшись от русского языка казахи станут менее казахами.



А как минимум треть населения - все русскоязычные - будут чувствовать себя как в осажденной языковой крепости. Будут меньше смотреть казахское телевидение, читать казахские газеты и больше проводить времени в русских соцсетях.



Нужно ли Назарбаеву вбивать такой опасный клин в собственную республику? Ведь чиновники, мы знаем, умеют перегибать палку, ретиво исполняя любое пожелание начальства. Перегнут и с языком.



Дарига Нурсултановна это четко показала.



ЕГОР ХОЛМОГОРОВ

обозреватель телеканала "Царьград" Источник - КП

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520419020

Новости Казахстана

