Англия хочет бойкотировать ЧМ по футболу в России. Из-за недоотравленного Скрипаля

13:35 07.03.2018 Английские футболисты могут не поехать на чемпионат в Россию из-за отравления предателя из ГРУ



С таким предложением выступил глава МИД Борис Джонсон, если выяснится, что Москва замешана в покушении на бывшего военного разведчика



Скандал с отравлением 66-летнего бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля стал поводом к санкционным угрозам.Скандал с отравлением 66-летнего бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля стал поводом к санкционным угрозам.



Скандал с отравлением бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля продолжает нарастать как снежный ком, сметая все на своем пути. Вот и одиозный глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил Москве самыми страшными карами, если Лондон получит доказательства причастности Кремля к смерти перебежчика.



- Очень возможно, что нам придется пересмотреть наш санкционный режим в отношении России и рассмотреть другие меры, - заявил Джонсон, выступая в британском парламенте. - Очевидно, что Москва сейчас во многих отношениях действует как разрушительная и пагубная сила, и Великобритания находится на острие борьбы с Россией. Я думаю, что нам придется серьезно пересмотреть наши отношения с этой страной. Будет сложно представить нормальное участие сборной Англии на чемпионате мира по футболу 2018 года.



Удивительно, как Джонсон активно выступает за новые санкции в отношении нашей страны, хотя и сам признается, что "пока рано делать выводы, и расследование продолжается". Тем не менее практически все британские СМИ уже обвинили Москву в том, что отечественные силовые структуры попытались в случае с бывшим полковником ГРУ повторить сценарий с экс-сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, который якобы был отравлен агентами российских спецслужб в 2006 году в Лондоне.



Кроме того Джонсон подтвердил, что вместе со Скрипалем была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Обоих пострадавших госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии. По предварительным данным, ядом мог служить фентанил, который воздействует на организм человека как героин, только в сотни раз сильнее.



АНТОН ФОКИН Источник - КП

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