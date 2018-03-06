Танцы на костях. доколе будем утираться?

13:34 07.03.2018 Я до сих пор не знаю, откуда в людях берется столько дерьма…



Автор поста депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва



Автор рисунка Андрей Закирзянов - именует себя "русским художником", проживает в Санкт-Петербурге, является членом Союза дизайнеров РФ



Связанно ли это с воспитанием, или набор хромосом дает какой-то неведомый сбой, но иногда просто поражаешься тому, как в ином представителе homo sapiens прет наружу все самое отвратительное, что могло быть заложено в нас природой.



Нет, умом я понимаю, что для некоторых - пиар на крови, танцы на костях и минута славы на чужом горе - это единственная возможность стать чуточку знаменитым. Просто потому, что только таким способом они могут привлечь к себе хоть какое-то внимание. Но даже на физическом уровне такие особи вызывают отвращение и желание банально нанести тяжкие телесные повреждения.



Но более всего несправедливо то, что вот такие мудаки и опарыши продолжают жить и коптят небо своими мерзкими мыслями, словами и поступками.



И в том числе за их никчемные жизни гибнут те, над чьими еще неостывшими телами они глумятся.



Знаете, с некоторых пор я стала верить в бумеранги.



В связи с чем очень надеюсь, что они очень скоро и вполне конкретно настигнут каждого, кто сейчас испытывает чуть ли не физическое удовольствие от случившейся трагедии. Хотя бы потому, что с преждевременным уходом людей хороших нарушается баланс добра и зла.



В общем, да. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.



Но соотвествующие службы и органы могут вполне оперативно исправить эту ситуацию. Ибо вся эта свобода слова уже давно превратилась в словоблудие, сильно выходящее за рамки уголовного кодекса.



Когда не действуют нормы морали, в игру должны вступать нормы закона.



И пусть триста раз нас обзовут "тоталитарным Мордором". Плевать.



Люди, погибшие при исполнении, заслуживают того, чтоб страна защитила их достоинство и после их смерти.



Это даже не долг. Это обязанность.



Не выполнив которую мы в какой-то мере рискуем потерять самоуважение.



Юлия Витязева, специально для News Front Источник - news-front.info

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