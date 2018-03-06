В Москве открылась уникальная выставка лучшего русского художника-баталиста В.Верещагина

13:27 07.03.2018 В Третьяковке открылась масштабная выставка художника Василия Верещагина



Евгения Плескова



Выставка в Новой Третьяковке будет работать до 15 июля.



На Крымском валу в Третьяковской галерее открылась масштабная выставка полотен русского живописца Василия Верещагина. Одна из представленных работ – "Апофеоз войны" - наверно, самое знаменитое полотно художника, над которым он работал большую часть своей жизни.



Выпускник морского кадетского корпуса, живописец, путешественник, философ, прекрасный литератор, по некоторым данным еще и разведчик - за 61 год свой жизни он, кажется, обогнул весь земной шар.



Верещагин побывал на десятках сражений почти что в роли фронтового корреспондента, видел горе, нищету, смерть. Боевое крещение принял в Самарканде, когда с русскими солдатами попал в осаду. Его манил Восток, отсюда одна из самых известных серий его работ - Туркестанская.



Павел Третьяков потрясенный масштабом выкупил сразу все 250 полотен. Верещагин говорил, что больше всего в жизни он любит писать солнце, но фурия войны, всю жизнь его преследующая, побуждала обращаться к мрачным сюжетам. "Апофеоз войны" - пожалуй, самое громкое пацифистское художественное высказывание - венчает надпись автора на раме "Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим".



"Показывал войну не "победную", и эту изнанку войны многие не принимали и критиковали. Когда он работал над "Апофеозом войны", он мог видеть груду этих черепов, потому что они создавались еще со времен Тамерлана и первое название картины "Торжество Тамерлана", но в процессе художник расширил смысл", - рассказывает куратор выставки Светлана Капырина.



"Ой убили братцы, убили" - Верещагин пишет гибель одного маленького человека, и сотен павших воинов - одна из самых известных его работ "Побежденные. Панихида". В назидание потомкам - такое не должно повторятся.



Современницы от переизбытка чувств на его выставках падали в обморок. Будущий император Александр III сказал о художнике: "Всегдашние его тенденциозности противны национальному самолюбию, и можно заключить одно, или Верещагин скотина, или совершенно помешанный человек".



"Для кого-то он рушит все основы, для кого-то реалист, для кого-то символист и мистик - он и такой, и такой - он самый разный", - подчеркнула директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.



Художник в своих работах открывает Индию и Палестину, он и искусный портретист. Но главная тема творчества - смерть - все же не отпускает, поэтому он пишет трилогию казней. Как в веке XIX веке людей по-прежнему вешают на столбах? Картина "Распятие на кресте у римлян" выставляется вообще впервые в России. До недавнего времени она принадлежала Бруклинскому музею, но была выкуплена на аукционе в частное собрание.



Всего на выставке около пятисот работ. Последние по хронологии из японской серии. Художник дважды побывал в стране Восходящего солнца. Верещагин погиб при битве за Порт-Артур вместе с адмиралом Макаровым, подорвавшись на мине броненосца "Петропавловск". Источник - ЗВЕЗДА

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