 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Задрипаная порнозвезда Сторми Дэниэлс подала иск к Дональду Трампу (фото)Задрипаная порнозвезда Сторми Дэниэлс подала иск к Дональду Трампу (фото)
13:25 07.03.2018

Сторми Дэниэлс говорит, что у нее были близкие отношения с Дональдом Трампом в 2006 году

Звезда порнофильмов Сторми Дэниэлс, которая оказалась втянута в скандал с участием Дональда Трампа, подала в суд на президента США. Она требует признать недействительным договор о молчании, заключенный с будущим американским лидером.

Актриса, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.

Ранее в середине февраля личный адвокат президента США Майкл Коэн признал, что из своего кармана заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов в 2016 году.

Адвокат тогда отказался уточнить, за что именно заплатил деньги Дэниэлс, а СМИ сообщали, что актрисе заплатили за молчание о предполагаемой связи с Трампом.

В иске актрисы говорится, что адвокат Коэн пытался заставить ее хранить молчание.

Трампа многократно обвиняли в связи с порнозвездой, но Коэн отрицает, что у Дэниэлс и Трампа был роман. Дэниэлс же настаивала, что связь с президентом у нее была в 2006 году вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. Впервые она заявила об этом в интервью 2011 года.

В январе этого года газета Wall Street Journal сообщила, что накануне президентских выборов актрисе заплатили, чтобы она подписала договор о неразглашении информации о своих отношениях с Трампом.

Позже агент Дэниэлс выпустила заявление от имени актрисы, в котором шла речь, что никакого романа с будущим президентом США не было. Однако тогда уже тогда многие заметили, что подпись порнозвезды под заявлением не похожа на ее же автограф на более раннем документе.

Источник - BBC
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