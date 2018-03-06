Почему нет моста в Нарыне? В Бишкеке задержан директор Департамента дорожного хозяйства Минтранса КР Ибраев

11:09 07.03.2018 ПРЕСС-РЕЛИЗ



6 марта 2018 года



ГКНБ: По факту злоупотребления должностным положением задержан директор Департамента дорожного хозяйства



ГКНБ Кыргызской Республики в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц Министерства транспорта и дорог (МТиД) КР, по факту злоупотребления должностным положением задержан директор ДДХ МТиД КР А.Ибраев.



Установлено, что А.Ибраев, используя свое служебное положение, незаконно присудил выполнение подрядных ремонтно-восстановительных работ на объекте "Мост через реку Нарын" в с.Ак-Талчат Ак-Талинского района Нарынской области на сумму 45,8 млн. сомов аффилированной с ним компании - ОАО "Кербенжолкурулуш".



После заключения подрядного договора в июле 2017 года со сроком исполнения до сентября 2017 года, по указанию А.Ибраева, на счет ОАО "Кербенжолкурулуш", в качестве предоплаты, без банковской гарантии, незаконно были перечислены денежные средства на сумму 35,3 млн. сомов.



В последующем, данные денежные средства были растрачены, а мост до настоящего времени не сдан в эксплуатацию.



А.Ибраеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 304 ч.2, ч.3 (злоупотребление должностным положением), 306 ч.2 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) и 189 (нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и 6 марта 2018 года постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ.



Ведется следствие.



Пресс-центр ГКНБ КР, тел. 661455 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520410140

Новости Казахстана

