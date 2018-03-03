Литовские каратели Второй мировой глазами литовского историка Станкераса

11:04 07.03.2018 Советские партизаны били литовских полицаев даже на территории Литвы



Многочисленные мемуары немецких генералов, офицеров и солдат, изданные у нас, позволяют составить представление о том, как выглядела Великая Отечественная глазами немцев. А вот об их прибалтийских пособниках у нас известно намного меньше.



Книга литовского историка Петраса Станкераса "Литовские полицейские батальоны. 1941-1945 гг." относится к числу тех, которые непременно должен прочитать человек, интересующийся историей Великой Отечественной войны.



При ее чтении испытываешь чувства, наверное, похожие на те, что испытывали наши офицеры, знакомясь с документами врага. Да, это взгляд с той, вражеской стороны. Со стороны литовских полицейских батальонов. Каратели для автора – свои. Эстонский и латышский контингент, воевавший на стороне немцев, был со временем сведен в дивизии СС, а литовский использовался в составе полицейских батальонов, предназначенных для борьбы с партизанами и уничтожения мирного населения.



"Храбро сражались" вместе с немцами



Надо отдать Станкерасу должное, книга написана на достаточно серьезном профессиональном уровне. Фактические неточности, тем не менее, все же в книге "Литовские полицейские батальоны" присутствуют. Например, автор пишет о 7-м литовском батальоне: "В 1942 г. он охранял на Украине от нападений советских партизан дороги, а в начале 1943 г. вместе с группировкой генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса попал в Сталинградский котел".



Никак невозможно было группировке Паулюса, то есть 6-й армии в Сталинградский котел в начале 1943 года попасть, поскольку она туда уже в ноябре 1942 года попала. И звания генерал-фельдмаршал у Паулюса к моменту окружения еще не было. Ему оно было присвоено в последние дни сталинградской эпопеи. Но таких накладок в книге немного. "Большинство литовских полицейских батальонов, разбросанных по широким просторам России, храбро сражались вместе с немцами и солдатами других национальностей. Были случаи, когда немецкое военное командование, отметив способности литовских офицеров и командиров, поручало им командовать соединением, состоявшем из военных частей различных национальностей", - об этом Станкерас пишет с откровенной гордостью.



Литовская полиция была бессильна в войне с хорошо вооруженными советскими партизанами



Но у русского читателя чувство гордости и восхищения появляется совсем по другому поводу. Литовский историк признает, что били их полицейских советские партизаны даже на территории Литвы. Здесь надо пояснить, что советские партизаны в Литве появлялись чаще всего с территории Белоруссии, либо десантировались с воздуха.



И вот что при этом происходило по описанию Станкераса: "Литовская полиция была бессильна в войне с хорошо вооруженными советскими партизанами. Жители, видя бессилие своей полиции, боялись сообщать о замеченных партизанах, потому что знали, что полиция все равно их не ликвидирует, а они, в свою очередь, смогут мстить жителям. В сложившейся ситуации полиция не имела ни доверия, ни авторитета у жителей. Например, начальник Алитусского уезда Г. Пячюлис… обратился к генеральному советнику внутренних дел с просьбой лучше вооружить литовскую полицию и увеличить ее численность в тех волостях, где чаще всего появляются отряды советских партизан. В ноябре 1943 г. газета… "Независимая Литва" писала: "… Бандиты почти совсем не встречают сопротивления, потому что и численность, и вооружение нашей полиции далеки от бандитов. … Полиция, пытаясь сопротивляться бандитам, во многих местах более многочисленными силами банд была отбита и вынуждена была отступать с потерями…. Немецкая жандармерия нашей полиции в борьбе с бандитами не помогает".



Били литовских полицаев, "вынужденных отступать с потерями", советские партизаны на их собственной территории при явной враждебности большинства местного населения.



В похожей ситуации на Западной Украине блестяще действовал советский отряд "Победители". Есть ли еще такие фантастические примеры в истории партизанского движения?



Читая Станкераса, непременно нужно сравнивать его текст с тем, как те же события описаны у нелитовских историков. Совершенно необходимо "почувствовать разницу" Скажем, пишет он об антисоветском восстании в Каунасе после начала войны: "Восставшие литовцы пытались захватить Панемунский, Железнодорожный и Алексотский мосты, однако красноармейцы успели их взорвать. Только ценой жизни полицейского Иозаса Савулениса был спасен Вилиямпольский мост…Восстание 23 июня 1941 г. было закономерной и хорошо продуманной попыткой воссоздать грубо попранную независимость Литвы".



"Трудовые будни" палачей



Затем, чтобы не зарыдать от умиления и жалости к геройски погибшему Савуленису, берем работу Даниила Романовского "Коллаборанты и их роль в Холокосте в Латвии и Литве" и читаем:



"Холокост в Литве и Латвии, как и вообще на территориях, аннексированных в 1939-1940 годах Советским Союзом и переживших травму "ударной" советизации, начался не с массовых расстрелов евреев, проводившихся айнзацгруппами СС, а с погромов, организованных местным населением… Самый кровавый погром за все лето 1941 года состоялся в Каунасе: по оценке немцев, с 24 по 30 июня 1941 года здесь было убито 3500-4000 евреев. Погромы в Каунасе происходили на фоне национального восстания против советского режима. …Расправа с евреями Каунаса началась 24 июня, еще до вступления в Каунас немцев. Из тюрьмы были выпущены узники, и туда "партизаны" (речь идет об антисоветских добровольцах - авт.) начали собирать евреев "для проверки" по подозрению в сотрудничестве с советской властью. Поскольку в тюрьме не хватало места, евреев повели в 7-й форт каунасской крепости, на северной окраине города. Здесь было собрано около 7 тыс. человек, включая женщин и детей. Отметим: в дни советского отступления "партизаны" не расправились ни с Красной Армией, ни с советской "номенклатурой", которая успела бежать. Весь "антисоветский" порыв партизан обратился против евреев. Немцы вошли в Каунас вечером 24 июня 1941 года, а вечером следующего дня, 25 июня, "партизаны" устроили кровавый погром в Вилиямполе (Слободке); не менее 800 евреев было убито. До сих пор неясно, кому принадлежала инициатива погрома. Часть историков приписывают ее журналисту Альгирдасу Климайтису, который прибыл в Каунас утром 25 июня вместе с передовой командой айнзацгруппы А. По одной из версий событий, Шталекер, командир айнзацгруппы А, предложил литовцам – Климайтису и еще нескольким лидерам "партизан", чтобы они направили свои усилия не только против коммунистов, но и против евреев. Но от кого бы ни исходила инициатива погрома, участников первой акции было много. Из воспоминаний раввина Эфраима Ошри, преподавателя ешивы Слободка: "Вечером в среду [25 июня] литовские фашисты в сопровождении толпы любопытных вошли в еврейскую часть Вилиямполе с топорами и пилами. Начав с ул. Юрбарко, они ходили от дома к дому, от квартиры к квартире, от комнаты к комнате и убивали каждого еврея на своем пути, старого или молодого". Спустя еще день, 27 июня, в Каунасе начался второй погром. Он начался с событий в гараже товарищества "Летукис", на проспекте Витауто, 43. Во дворе гаража "белоповязочники" (baltaraisciai – партизаны, носившие в городе белые повязки) убили около 60 евреев – частично из числа тех, кто под присмотром немцев работал в гараже, частично – специально приведенных сюда "партизанами". Первых жертв побоища убивали ломами; последним жертвам вставляли в глотку водяные шланги, и вода под давлением разрывала людей на части. Свидетель-немец описывает то, что он увидел в тот день в гараже "Летукис": ...С левой стороны большого двора находилась группа мужчин от 30 до 50 лет. Их там было человек 45–50. Этих людей пригнали туда какие-то гражданские. Эти гражданские были вооружены винтовками и носили на руках повязки... Молодой мужчина (это был литовец) в возрасте примерно 16 лет, с засученными рукавами, был вооружен железным ломом. К нему подводили человека из стоящей рядом группы людей, и он одним или несколькими ударами по затылку убивал его. Таким образом он менее чем за час убил всех 45-50 человек... После того как все были убиты, молодой мужчина положил в сторону лом, пошел за аккордеоном и взобрался на лежавшие рядом тела убитых. Став на гору, он заиграл литовский национальный гимн. Поведение стоявших вокруг гражданских лиц, среди которых были женщины и дети, было невероятным – после каждого удара ломом они аплодировали, а когда убийца заиграл литовский гимн, толпа подхватила его".



Соответственно, если у Станкераса сказано, что литовские полицейские "охраняли дороги" на Украине или в Белоруссии, следует почитать других авторов. Например, Феликса Фихмана: "Управившись" в Литве, каратели отправились в соседнюю Белоруссию (там ими до сих пор пугают маленьких детей)".



При таком подходе книга Петраса Станкераса "Литовские полицейские батальоны. 1941-1945 гг." является ценным справочным материалом.



Максим Купинов



03 марта 2018 Источник - vpk-news.ru

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