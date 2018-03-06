Ракеты без курса. Хочу предостеречь от шапкозакидательских настроений, - генерал Ивашов

10:49 07.03.2018 Ракеты без курса



Система ПРО не самая сложная для прорыва



Хочу предостеречь от шапкозакидательских настроений. Валентине Матвиенко позволительно говорить – мол, наконец-то мы чувствуем себя абсолютно защищенными, а я человек военный.



С тем, что оборона надежно обеспечена, я бы не согласился категорически. По военному бюджету мы уступаем даже Саудовской Аравии. В чем мы в паритете с американцами, это только ракетно-ядерная сфера. В остальном мы для США и НАТО весьма малозначимая величина. В обычных вооружениях мы потенциальным противникам проигрываем, причем серьезно. Потому выпячивать свои военные успехи не стоит, куда полезнее было бы сосредоточиться на международно-правовой риторике.



" Раз у руля остаются прежние министры и прочие чиновники, печальное состояние своего предприятия или родной деревни будет восприниматься человеком как редкое исключение из общей радужной картины "



Крылатые ракеты с ядерными двигателями в значительной степени являются блефом минимум до той поры, пока не появятся поточные линии для их серийного производства. Да и то, что мы показали на сирийском направлении, не выглядит столь впечатляюще, ведь это всего лишь локальный конфликт, а вооружение противной стороны было несопоставимо с нашим. Делать из ближневосточного опыта вывод, что Россия-де – самая сильная, не следует. Мы это почувствуем, когда придется отдавать Донецк и Луганск. Как военный я привык считать соотношение сил, в том числе и духовный потенциал противоборствующих сторон. Раньше донецкие и луганские ополченцы держались за счет высокого морального духа, пусть и проигрывая в военно-техническом отношении. Сегодня украинская армия создала пяти-шестикратное преимущество в силах, техническое превосходство у них решающее, а те, кто им противостоит в Донецке и Луганске, уже не будут так активно защищаться, как два года назад. Они честно сражались, почти во всех семьях есть потери, а результат – та же нищета и отсутствие каких-либо перспектив. Большие надежды, которые связывались с Россией, улетучились, особенно после того, как мы стали депортировать добровольцев из других регионов Украины, воевавших на стороне ополчения. Я предвижу там поражение.



И произойдет это потому, что наш оборонный потенциал слаб. Он не подкреплен отечественной экономикой. Надежды на то, что мы и в гражданских отраслях совершим технологический прорыв, должны иметь веские основания. В первую очередь – массовые и высокоподготовленные кадры. А когда сто тысяч молодых и скорее всего лучших выезжают из своей страны поднимать чужие экономики, кто будет совершать прорывы здесь? Год назад президент сам признавал, что у нас нет инженерных кадров – даже в правительстве технаря не найдешь, сплошь юристы, экономисты и политологи. Может быть, Чубайс в Роснано или Вексельберг в Сколкове что-то придумывают, но результатов пока не видно.



У нас нет стратегии развития и модели будущей России, соответственно нет и четкой постановки задач. Если бы президент сказал, что мы несколько лет двигались путем, который оказался не слишком эффективным, поэтому настало время избрать новый курс, – было бы понятно. Но для этого нужны другое правительство, иная структура власти. А раз у руля остаются прежние министры и прочие чиновники, печальное состояние своего предприятия или родной деревни будет восприниматься человеком как редкое исключение из общей радужной картины. Наверное, будет думать он, завтра и у нас дело улучшится. А что больниц в России стало меньше, чем в 1913 году, это вроде бы нормально. Кто из чиновников после прозвучавших бравурных заявлений будет работать? Будут просить ордена. И получать.



Леонид Ивашов,

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник



№ 9 (722) за 6 марта 2018 Источник - vpk-news.ru

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