Я не дипломат, и потому скажу прямо - Россия сделает все, чтобы уничтожить США, - А.Халдей

10:36 07.03.2018 Я не дипломат и потому скажу прямо...



























Я не дипломат и потому скажу прямо.



Борис Джонсон сказал: Англия будет противостоять России до тех пор, пока в ее составе будет Крым.



Я не дипломат и потому скажу прямо - России глубоко наплевать на то, что Англия хочет от России. Англии нечем напугать Россию. Все прочее Россию не впечатляет.



Петр Порошенко сказал: на следующий день после того, как Россия покинет Крым и вернет Донбасс, Украина начнет переговоры с ней по всему спектру проблем. То есть сразу назавтра после возвращения Крыма.



Я не дипломат и потому скажу прямо - был такой советский фильм: "Завтра не наступит никогда". Это про твой случай, Петя.



Какой-то американский настоящий полковник сказал, что Россия напрасно считает, что если она применит ядерное оружие, то это послужит целям деэскалации напряженности. Россия ошибается. Применение ядерного оружия не послужит деэскалации. Москва так не достигнет своих целей.



Я не дипломат и потому скажу прямо - а мы и не собираемся добиваться деэскалации ПОСЛЕ применения ядерного оружия. Мы добиваемся деэскалации ДО его применения. А после мы просто вас уничтожим - вместе со всем остальным миром. В этом и есть наша цель применения ядерного оружия. Так что говорите что угодно, но даже не пытайтесь.



Я не дипломат, и потому скажу прямо - Россия не допустит существования антироссийской Украины и либо подчинит ее своим целям, либо разрушит до основания. Сколько бы лет на это ни ушло. Сил и возможностей для этого у России хватит. И никаких компромиссов тут не будет. Блудящая как ей вздумается Украина - это ошибочная мечта украинских властителей. Ошибочная и вредная для их здоровья.



Я не дипломат, и потому скажу прямо - дорогие бывшие республики СССР, особенно Грузия, Белоруссия и Казахстан! Россия временно терпит вашу неподконтрольность и непременно поставит вас под свой контроль. Никогда не будет так, что вы будете сами решать, в какие внешние союзы вам вступать и какие палки в колеса России вставлять. Какие диктовать ей условия. Чем ее шантажировать и пугать. Не увлекайтесь. Никогда так не будет вечно. Вас вернут назад и поставят в подчиненное положение. И вы сами прекрасно это знаете, просто оттягиваете момент наступления этого часа. Как только Россия укрепит свою экономическую мощь, элиты всех бывших республик будут заменены на послушные России. Силой и подкупом это будет сделано. Так Россия делала всегда и нет причин думать, что на этот раз будет по-другому. Не будет.



Прибалтика так же будет возвращена под российский контроль или задушена до полного изнеможения. Причина проста: России нужен контроль выхода из Балтийского моря в Датские проливы и Северное море, и он будет получен. Не сейчас, так через 200 лет. Но так будет. Европа никогда не смождет вечно запирать Россию через бутылочное горлышко портов Прибалтики. Если для этого потребуется развалить НАТО - Россия будет это делать. И не остановится, пока не сделает. Благо, у НАТО в мире много врагов кроме России. Есть с кем объединяться.



Я не дипломат, и потому скажу прямо - Россия посадит на газовую иглу Европу и тем самым возьмет ее за горло, как бы та ни дергалась. И после этого Россия наплюет на возражения Европы по Украине и будет делать то, что посчитает нужным - естественно, давая спасти лицо европейцам. Украине никто ничего спасать не даст. Ее карма такая. А так же Россия выдавит из Европы Америку - даже если давить придется на пару с Китаем и на это уйдет 200 лет.



Я не дипломат, и потому скажу прямо - Россия сделает все, чтобы уничтожить США сначала репутационно, а потом экономически и военно. Как США не смирятся с существованием России, так Россия не смирится с существованием США. Все гадости, какие Россия сможет сделать США, она сделает. Какие не сможет - отложит на потом и сделает позже. Но сделает непременно - иллюзий быть не должно.



Я не дипломат, и потому скажу прямо - Россию никогда и никому не удастся отучить от имперских амбиций и рефлексов. Россия была, есть и будет великой империей и она уничтожит каждого, кто этому попытается воспротивиться. Даже если на это уйдет 300 лет.



Я не дипломат, и потому скажу прямо - Россия уничтожит пятую колонну и покончит с технологическим отставанием прошлого времени. Для этого борьба с коррупцией перейдет в более жесткую форму. Основания для этого следующие: элиты уже сформировались и пришли к консенсусу по поводу способа выживания. Он состоит в отмежевании от США и их агентов. Для упрочения во власти внутри страны бюджет будет играть важнейшую роль и всякий, кто покусится на воровство путем откатов и распилов, подлежит зачистке. Ельцинский клан обречен. Либералы обречены. Их время кончилось после 2014 года, когда Крым вернулся в Россию. Им об этом не скажут, но это так. Настало время нового элитного соглашения. Старые утратили свою силу. Силовики через госкорпорации будут вести войну с Западом и всякий, кто постарается помешать, как враг народа будет устранен. Экономически, политически, а если понадобится - и физически. Переходный период к такому режиму - 6 лет после выборов Путина в марте 18-го. Старт процесса - с 8-00 Московского времени 19-го марта 2018 года.



Русские только на вид такие добрые и отходчивые. На самом деле русские помнят все зло, им когда-либо причиненное, и помнят всех тех, кто его причинил. Слабость русских обманчива. Она временна и всегда оборачивается их силой. Они невероятно живучи и быстро обучаемы. История это показала. Русские очень упрямы и настойчивы. Уперевшись однажды, они умрут, но ни за что не отступят, а отступив, непременно вернутся и отобьют потерянное. Они готовы терпеть любую нужду, неприхотливы и равнодушны к потерям. Никакое количество предателей в рядах русских не должно внушать надежды. Как бы много их ни оказалось, русские непременно уничтожат среди себя тех, кто их предал, и уничтожат жестоко. Публично и наглядно.



Русские бывают наивны и доверчивы, но при этом они чутки, как дикие звери, и обмануть их нельзя. Никогда нельзя сметь оскорблять русских и надеяться, что это сойдет с рук. Те, кто так поступали, делали смертельные ошибки. Никогда нельзя верить в то, что русских удастся разложить, уничтожить и развратить. Как бы глубоко ни зашли эти процессы, в определенном моменте русские опомнятся и скажут: "Стоп! Теперь все. Крути кино назад. Отступать больше некуда - позади Москва, впереди неважно что - Париж, Берлин, Лондон или Вашингтон." Враги России никогда не верят, что русские однажды окажутся в их столицах - но русские всегда там оказываются. Никогда не трогайте русских. Не предавайте их, не делайте им подлости, не бейте их в спину. Вы тем самым выроете себе могилу. А не себе, так своим детям. Или внукам. Но выроете точно.



Я не дипломат, и потому могу себе это позволить - сказать прямо очень важные вещи, которые никогда нельзя забывать, если имеешь дело с русскими. Русские всегда возвращают то, с чем к ним пришел. Пришел с добром - вернут добро. Пришел с миром - вернут мир. Пришел со смертью - вернут смерть. Никогда не пытайтесь играть с русскими в разные мелкие и хитрые политические игры. Русские не тот народ, с кем такие вещи проходят. Чем больше у вас иллюзия, что вы начали и у вас получается, тем больнее потом будет отрезвление. Играйте в это с кем хотите - но не с русскими. Это не шовинизм - это предупреждение. Как на столбе висит: "Не влезай - убьет!" Если не поверил и полез, то потом обижаться не на кого. Предупреждали.



Я не дипломат и потому могу себе позволить. Хотя и у дипломатов порой терпение сдает.



Но у русских есть одна черта - они отличаются прямотой. Это очень облегчает работу с ними. Не надо искать в словах русских что-то больше того, что они сказали. Как правило, потом всегда выясняется, что они предупреждали, но их не услышали. Или услышали, но не поверили.



Я не дипломат, и потому скажу прямо - не надейтесь, что с русскими вам повезло. Вам с ними не повезло. Они хорошие друзья, но враги они еще лучше. Если они ваши соседи, то будьте очень осторожны и не делайте резких движений. Тем более, не пытайтесь показать русским, что вы способны сделать им гадость. Это очень опасно для вас. Никогда не пытайтесь русских напугать.



Тогда, возможно, вы останетесь живы.



Это и есть та правда, которую не скажут дипломаты.



Но ведь кто-то должен, правда?



Александр ХАЛДЕЙ Источник - cont.ws

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