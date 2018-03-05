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Россия готова национализировать интернет. Как повлияет на жизнь изоляция от Всемирной сети?
08:45 07.03.2018

Напряжение, возникшее между Россией и Западом за последние годы, отражается почти на всех сферах жизни россиян. Так, гордость за внешнеполитические успехи страны имеет своей оборотной стороной снижение уровня жизни большинства населения. Не исключено, что платой за самостоятельность станет также прощание со Всемирной паутиной. Интернет в своем привычном виде, подобно хамону и пармезану, может однажды исчезнуть из нашей жизни.

И это при том, что ценность доступа к сети для россиян существенно выросла. Согласно исследованию Boston Consulting Group, 92% респондентов пользуются интернетом ежедневно. В основном для поиска информации (91%), общения в социальных сетях (73%) и онлайн-покупок (63%). Неудивительно, что две третьих опрошенных - 65% считают его исчезновение "катастрофой", пишет "Коммерсант".

Ради сохранения возможности выходить в сеть россияне готовы на жертвы. Почти половина респондентов - 44% готовы отказаться от алкоголя, 27% - от кофе, 20% - от перемещения по городу на личном автомобиле, а 8% и от секса. О том, как россияне отнесутся к правительству, своему или чужому, если оно ограничит использование ими сети, социологи не спрашивали. Между тем, этот вопрос актуален сейчас как никогда раньше.

О том, что Россия готова к отключению от Всемирной сети рассказал советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. По его словам, если завтра "отключат нас от рубильника", страна сможет это пережить и продолжить существовать в собственном сегменте Всемирной паутины. Аппаратно-программных препятствий для этого нет.

Клименко напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией там перестали работать сервисы таких компаний как Google и Microsoft. Чиновник рассказал, как 15−18 лет назад во время обсуждения внедрения американского ПО в школах и госучреждениях "коммунисты говорили, что американцы затянут нас, а потом выключат рубильник". А люди из Microsoft утверждали, что такого не случится.

Таким образом, информационная безопасность - вовсе не пустой звук. Российское государство, если оно не хочет потерять позиции, просто обязано сохранять разумный контроль над IT-сферой. Тем более сейчас, когда ежедневно публикуется информация о якобы кибератаках России на те или иные объекты в странах Запада и найти предлог для санкций проще простого.

Тот же Клименко напомнил, что постановление правительства о переходе в течение пяти лет российских ведомств на отечественное программное обеспечение вышло еще 2010 году. Однако с тех пор это сделала лишь ФССП. "Я не хочу употреблять слово саботаж. Но нам показали наглядно, что надо заботиться о своем доме и замки надо на дверь вешать. И должно быть свое", - сказал советник президента.

Осенью 2014 года меры, связанные с обеспечением устойчивой работы государственных информационных систем обсуждал Совет безопасности РФ. С тех пор была проработана законодательная база: утверждена доктрина информационной безопасности РФ, а также принят закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры".

Возможность работать только в рамках национального сегмента интернета была проверена в ходе учений Минкомсвязи. Было принято допущение, что информацию о домене .RU убрали из базы данных ICANN (организация, регулирующая вопросы, связанные с доменами и IP-адресами - авт.). При этом был развернут резервный дублирующий корневой сервер, на который следовало замкнуть весь российский интернет.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян скептически оценивает физическую возможность отключения России от сети.

- Я воспринимаю слова Клименко об отключении России от интернета, примерно так, как, например, заявление о готовности к встрече с инопланетными цивилизациями. То есть, вероятность такого события, во-первых, ничтожно мала, а во-вторых, при текущей конфигурации Рунета, его физической инфраструктуры и технологиях, отключение страны внешними силами просто невозможно.





Россия - одна из наиболее связанных с мировым интернетом стран. У нас масса каналов связи, масса договоров, масса операторов присутствует на территории России. Просто взять и отключить не получится.

Другое дело, что была проведена серьезная работа для защиты критической инфраструктуры России. И в случае каких-то атак на нее или технических сбоев россияне, конечно, это почувствуют, но в течение нескольких часов работа российского сегмента будет восстановлена.

"СП": - В свое время били тревогу, что значительная доля российского интернет-трафика идет за рубеж, а потом возвращается обратно. И это, мол, опасно…

- Действительно, какое-то количество лет назад так и было. Но с тех пор в результате естественного развития рынка ситуация сильно изменилась. Появилась новая инфраструктура. Отношения с мировыми транзитными операторами менялись, они постепенно приходили к нам, строили здесь дата-центры. Несколько месяцев назад НИИ связи делал исследование, и установил, что через зарубежные кольца трафика проходит не более пяти процентов российского трафика. (согласно госпрограмме "Информационное общество" к 2020 году внутри страны должно передаваться 99% российского интернет-трафика - авт.)

"СП": - Чем тогда вызваны столь апокалиптические посылы Клименко?

- Я бы говорил о некой неверной трактовке проходивших учений по повышению стабильности российского сегмента интернета, которые проводило Минкомсвязи. Возможно, потому что часть этих учений была засекречена, а кроме того, чтобы их понимать, нужно быть инженером и связистом, каковым Клименко не является. Он всегда был интернет-коммерсантом.

А вот заведующий кафедры информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов, признавая возможность изоляции от Всемирной сети, обращает внимание на развитие технологий, которое очень скоро изменит ситуацию.

- Технически это сделать, конечно, возможно. Китайцы подобное уже реализовали и обособились. Хотя это довольно затратно и организационно весьма не быстро. Понадобится дополнительное финансирование, но где-нибудь за год это сделать можно. Но я не вижу в этом никакого смысла. Если мы хотим отгородиться от Запада, перейти на режим, как в советское время, когда глушили западные радиостанции, то это все будет бесполезно.

"СП": - Почему?

- Потому что спутниковый интернет будет сделан уже очень скоро. Его можно будет ловить "тарелкой" величиной чуть больше тазика. Они будут везде продаваться, хоть из-под полы, и все равно будут иметь интернет. Только он будет еще привлекательнее, так как это будет запретный плод.

"СП": - Клименко говорит, в том числе, и о ситуации, когда нас, Россию, отключат…

- Такое нельзя исключать. Тогда, конечно надо делать нечто вроде подсобного хозяйства на китайский манер…

Другое дело, если мы хотим просто повысить устойчивость нашей сети, чтобы они не могли нам его развалить. Ведь интернет у нас уже стал производительной силой и надо сохранить возможность на него опираться. В этом смысле поддержка, определенное усиление нашей серверной группировки полезно.

"СП": - Вы упомянули спутниковый интернет. Его как раз пытается сейчас развернуть Илон Маск..

- Это по силам сделать и России. Раз Штаты делают, почему мы не можем? Никаких технических препятствий для реализации такого проекта я не вижу.

Сергей Аксенов
6.3.18

Источник - svpressa.ru
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