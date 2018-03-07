Муфтияту Узбекистана отрезали "уши" спецслужб. Мирзиеев проводит большую чистку в органах госбезопасности, - НГ

08:40 07.03.2018 В конце февраля с.г. в Узбекистане за взяточничество был арестован экс-генпрокурор страны Рашид Кадиров. В президентство Ислама Каримова генпрокурор Кадиров был основным спикером по вопросам угроз Узбекистану со стороны международных джихадистских группировок. В марте 2004 года, когда по Узбекистану прокатилась серия терактов, Кадиров от лица властей известил, что к терактам причастна запрещенная в России "Аль-Каида". После подавления в мае 2005 года мятежа исламистов в Андижане Кадиров был вторым по значимости после президента Каримова спикером по происходящему в стране.



Преемник Каримова Шавкат Мирзиеев теперь называет борца против джихадистов Кадирова и его подчиненных "мусором" и "самыми большими ворами". 31 января с.г. Мирзиеев уволил руководителя Службы национальной безопасности (СНБ) Рустама Иноятова. Старый соратник Каримова Иноятов занимал свой пост начиная с 1995 года, считался "серым кардиналом" в окружении Каримова и его возможным преемником. Сейчас пожизненное заключение в тюрьме отбывает бывший первый заместитель Иноятова Шухрат Гулямов. Гулямов считался в СНБ специалистом по угрозам Узбекистану со стороны международных джихадистских группировок. Его приговорили к высшей мере наказания, в частности, за организацию заказных убийств проживающих за границей узбекских диссидентов. Внушительная часть эмигрантов-узбеков покинула страну по причинам религиозного или околорелигиозного характера. Напомним, первую в Поволжье ячейку "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная в РФ террористическая организация) создал в конце 1990-х годов эмигрант из Узбекистана Алишер Усманов, активист "Исламского движения Узбекистана" (запрещено в РФ). До своего ареста в 2004 году Усманов преподавал в Казанском медресе имени 1000-летия принятия ислама, а немного ранее проповедовал в Чечне джихадистскую идеологию.



Традиционно "нелояльных" мусульман в Узбекистане отслеживают через осведомителей спецслужб в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Узбекистана. В республике их называют "кулоклар" (уши), в единственном числе "кулок". Такой "кулок" по роду своей деятельности был обязан присутствовать при каждом большом богослужении. Западные СМИ утверждают, что с 2006 года шефом агентурной сети "ушей" и главным куратором муфтията от СНБ работал заместитель муфтия Узбекистана Айдарбек Тулепов, больше известный в республике как "Кори-ака". "Кори" в переводе с узбекского означает "знаток Корана". Народное прозвище Тулепова – ирония на предмет того, что насчет ислама последнее слово в стране за спецслужбами, а не за богословами. 21 февраля с.г. Тулепова от надзора за муфтиятом отстранили. "Теперь наше управление полностью освободилось от СНБ и будет работать самостоятельно", – цитируют СМИ начальника отдела кадров ДУМ Абдулманнона Усмонова.



Впрочем, Усмонов насчет самостоятельности слукавил: вместо дискредитировавшего себя СНБ "наушничать" в ДУМ отныне будет Генпрокуратура республики. С конца января с.г. генпрокурором страны работает Отабек Муродов, бывший советник Мирзиеева. Предшественник Муродова Ихтиер Абдуллаев назначен главой СНБ. Абдуллаев и Муродов – уроженцы Ферганской области, самого исламизированного региона Узбекистана. Политическая элита в Узбекистане сосредоточена по территориальным кланам. Некогда влиятельный ферганский клан после подавленного мятежа исламистов в Андижане полностью распался. Глава противодействовавшего "ферганцам" самаркандского клана Ислам Каримов тогда изгнал "ферганцев" со всех постов, считая, что именно они могли тайно управлять исламистами Акрома Юлдашева в Андижане.



Делегирование Генпрокуратуре важной обязанности "кулоклар" – свидетельство того, что Мирзиеев реабилитирует "задвинутые" при Каримове ферганские кадры, сказал "НГР" востоковед Камилжан Каландаров. "Президент Узбекистана решил, что прежние, самаркандские кадры в профилактике джихадизма проявили непрофессионализм и вялость, – говорит эксперт. – Не исключаю, что коррупцию и кумовство. Выявленные в Узбекистане джихадисты потом перебирались в Россию, Казахстан, другие страны и там продолжали террористическую деятельность. Многие уезжали целыми семьями в Сирию, в "Аль-Каиду" и "Исламское государство" (запрещено в РФ. – "НГР"). Как это правоохранители и спецслужбы могли допустить? От смены кадров и надзирающего органа функция "кулоклар" в мечетях не изменится. Кураторы от госбезопасности в муфтияте Узбекистана были в советские времена, были при Исламе Каримове, будут и сейчас. Такие кураторы есть не только в Узбекистане, но и в других светских государствах со значительным мусульманским населением. Передача функций "кулоклар" прокуратуре – это позитивное событие. Шавкат Мирзиеев задумал большое дело – сделать прокуратуру страны высокопрофессиональным ведомством, свободным от коррупции, кумовства и других негативных явлений. В Узбекистане прокуроров будут учить в специальной академии".



В середине февраля с.г. Мирзиеев сравнил методы работы каримовских кадров СНБ со сталинскими репрессиями. Не в пользу СНБ. "Они делали все что угодно с людьми. Могли посадить даже столб. Даже в 1937 году не было такого, – заявил Мирзиеев на встрече с общественностью Бухарской области. – Я знаю, как они сажали в тюрьму предпринимателей. У меня имеются фотографии, на которых запечатлены пытки. Я знаю фамилии тех следователей, которые совершали эти злодеяния. Они начинали "копать" под тех, кто смог добиться небольшого успеха в бизнесе, проверяли даже их отцов и матерей. Все предприниматели сбежали из Бухары, сейчас они мытарятся в других государствах". Мирзиеев известил общественников: спецслужбы сейчас подвергаются жесткой чистке: "Недавно один-два таких сели в тюрьму пожизненно, мы лишили их погон. И с оставшимися поступим точно так же. Они запоют (на допросах. – "НГР") как соловьи. Много кто не дошел до того места, куда затолкал много невиновных граждан".



"Чистки в СНБ, МВД, прокуратуре не означают, что в Ташкенте вдруг решили изменить традиционное отношение к исламистам, и теперь выдавленные из страны адепты террористических организаций смогут вернуться на родину, – продолжает Каландаров. – Я вижу, что они не вернутся туда никогда. Кто не погибнет в Сирии, того из ташкентского аэропорта отправят сразу в тюрьму. На пожизненный срок, как это делалось при Исламе Каримове".



Источник в правозащитном центре "Мемориал" сообщил "НГР": фраза Мирзиеева насчет того, что сотрудники СНБ в прежние годы "могли посадить даже столб" – отсыл к практике возбуждения уголовных дел по факту исповедания фигурантом салафитской идеологии. "В салафизме могли обвинить и светского человека. К примеру, предпринимателя, у которого кто-то хотел "отжать" бизнес", – сообщил источник. Обещанные Мирзиеевым уголовные процессы против злоупотребивших своим положением силовиков по идее должны повлечь за собой пересмотр возбужденных этими силовиками уголовных дел в отношении людей, которых сам президент Узбекистана назвал "невиновными гражданами".



"Если пересмотр уголовных дел будет, то, надеюсь, он не коснется основ борьбы с радикальными исламистами, а будет направлен на реабилитацию демократическо-патриотической оппозиции, – сказала "НГР" член Общественного совета при посольстве Таджикистана в РФ Гавхар Джураева. – Узбекские демократы хотели на родине перемен и за это попали под раздачу спецслужб. Они нисколько не представляли такой угрозы госбезопасности Узбекистана, как исламисты. Узбекские исламисты – угроза безопасности всей Средней Азии. Чистки в силовых структурах нашего соседа – знак того, что между среднеазиатскими государствами пришла пора общих договоренностей по борьбе с исламистами и, следовательно, нейтрализации старых взаимных конфликтов. Во время гражданской войны в Таджикистане в Ташкенте делали ставку на узбеков – граждан Таджикистана, которые хотели воссоединения с Узбекистаном и участвовали в боях на стороне таджикской оппозиции. Впоследствии это привело к трениям между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Исламом Каримовым. Не столь давние жестокие узбекско-таджикские споры по забору воды из Амударьи начинались со споров политических: кто настоящий хозяин Самарканда и Бухары, кому принадлежат великие мыслители, писатели и поэты. А теперь между Узбекистаном и Таджикистаном наметилась очень хорошая линия. Шавкат Мирзиеев понимает, что у Таджикистана и Узбекистана единый историко-культурный корень".



07.03.2018



Артур Приймак Источник - Независимая газета

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520401200

Новости Казахстана

