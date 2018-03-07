Сирия может развалиться уже в этом году, - В.Мухин

08:17 07.03.2018 США запланировали расходы на поддержку боевиков и оппозиционных органов власти в воюющей стране



РФ и ее союзники не могут обеспечить территориальную целостность Сирии, где по-прежнему не исключена масштабная гражданская война. Ее участниками, с одной стороны, будут режим Башара Асада и поддерживающие его РФ, Иран и отчасти Турция. С другой – оппозиционные группировки арабов и курдов, курируемые коалицией во главе с США. Такое противостояние остается, так как главный мотив пребывания в Сирии и России, и США – экономический.



Москва и Вашингтон не просто борются за обладание нефтегазовыми активами Сирии. Главная задача – укрепиться на ближневосточном театре военных действий, который простирается далеко за территорию Сирии и охватывает все Междуречье, Аравийский полуостров и другие территории, богатые углеводородами.



Хотя именно Сирия является в этой борьбе ключевой точкой. Для транзитных путей углеводородов с Ближнего Востока в Европу местоположение Сирии является наиболее выгодным.



Вашингтон запланировал значительные расходы на поддержку сепаратистских территорий в Сирии и создание на них не только альтернативных Дамаску органов власти, но и крупных вооруженных формирований. В СМИ вчера попали материалы Минобороны США, в которых обосновываются расходы на поддержку сирийской оппозиции в бюджете на 2019 год. Пентагон предлагает продолжать предоставлять "выплаты проверенным группам сирийской оппозиции" и запрашивает на это у правительства расходы в пределах 80 млн долл. Якобы эти деньги нужны для борьбы против "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) и обеспечения внутренней безопасности на оккупированных территориях. Однако оккупированные территории США не собираются передавать режиму Асада. И деньги Вашингтон намерен вкладывать в так называемую умеренную оппозицию Дамаску.



В документе Пентагона планируется к концу бюджетного 2018 года (он заканчивается 30 сентября 2018 года) число спонсируемых представителей "проверенной сирийской оппозиции" увеличить с 10 тыс. (как сейчас) до 60–65 тыс. человек. Из этого количества 30 тыс. штыков будут "выполнять текущие военные миссии против ИГ. А 35 тыс. наемников действовать в рядах Сил внутренней безопасности на освобожденных от террористов территориях. При этом бюджетом США не предусмотрено никаких гуманитарных или политических акций, связанных с урегулированием ситуации в Сирии и переводом страны в мирное русло в рамках единого государства.



80 млн долл. на создание альтернативной режиму Асада военно-политической власти в Сирии – вполне солидная сумма. Учитывая очень низкий жизненный уровень в Сирии, американские деньги для оппонентов Башара Асада – очень значимые величины. Кстати, подобных средств (около 5 млрд руб. в пересчете на российскую валюту) хватит, чтобы снабжать всю российскую группировку в Сирии боеприпасами и материальными ресурсами в течение года. В открытом доступе нет конкретных данных о том, какую финансовую поддержку оказывает Россия режиму Асада. Она, конечно, может быть и больше упомянутых 5 млрд руб. Но планирующие бюджетные документы Пентагона говорят о том, что США в 2018–2019 годах будут продолжать борьбу против режима Асада. И под видом борьбы против ИГ США уже сейчас планируют расходы на создание и финансовую поддержку на оккупированных территориях оппозиционных органов власти и поддерживающих ее боевиков.



На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства". Хотя арабские племена и курды, удерживающие при поддержке США треть самой богатой части Сирии, – вряд ли "узкая, неинклюзивная группа". Благодаря поддержке Вашингтона эта группа влиятельна и дееспособна.



Россия правильно и адекватно оценивает ситуацию, но повлиять на то, чтобы кардинально изменить положение дел, пока не может или не хочет. "Верная Асаду, Россия поможет ему освободить Восточную Гуту и другие террористические анклавы в Сирии. Тогда страна перейдет к мирной жизни. Но это вряд ли изменит общий расклад сил. Сирия уже де-факто разделена. И действия США направлены на то, чтобы это разделение сделать окончательным", – считает член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков.



По мнению эксперта, "у Дамаска и Москвы не остается другого выбора, кроме как продолжить борьбу против арабо-курдских формирований, поддерживаемых США. Но есть большая угроза, что такая война со временем перерастет в глобальную, где реально столкнутся военные машины США и России". Родюков отмечает: "Фактор неопределенности тут присутствует. И, видимо, у Москвы и ее союзников теплится надежда, что с участием мировой дипломатии, ООН единство Сирии можно будет сохранить. Хотя реально такие надежды – это утопия".



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

07.03.2018 Источник - ng.ru

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