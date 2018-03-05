Иран и Израиль на грани полномасштабной войны, - И.Субботин

08:10 07.03.2018 Вашингтон готов отказаться от ядерного соглашения с Тегераном



Американское руководство обещает выйти из ядерного соглашения, заключенного между Ираном и странами "шестерки". Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая на ежегодной конференции влиятельной лоббистской организации "Американо-израильский комитет по общественным связям" в Вашингтоне. Не исключено, что готовность Ирана, Израиля и США отстаивать свои интересы вскоре может обернуться для Ближнего Востока полномасштабным конфликтом.



"В этом не стоит сомневаться, это их (иранцев. – "НГ") последний шанс, – заявил Пенс. – Если ядерное соглашение не будет исправлено в ближайшие месяцы, то США выйдут из сделки немедленно". Американский вице-президент добавил: "Соединенные Штаты никогда не дадут возможность Ирану получить ядерное оружие". Содержательно речь Пенса ничем не отличалась от того спича, который он произнес в конце января перед израильским Кнессетом. Однако интриги в его выступление добавляет тот факт, что в мае для Белого дома наступает очередной срок подтвердить согласие с ядерной сделкой. С учетом того, что США не рассматривают это досье в отрыве от внешней политики Ирана на Ближнем Востоке, соглашению действительно угрожает опасность.



Тому, что мировому сообществу необходимо осознать необходимость соблюдения интересов еврейского государства на Ближнем Востоке, было посвящено выступление на конференции посла Израиля в США Рона Дермера. Он отметил, что Израиль готов стоять намертво, защищая очерченные им "красные линии". Иными словами, никому не позволено посягать на его территориальную целостность, разъяснил глава дипмиссии позицию главного американского союзника на Ближнем Востоке. Примером этому служит недавний удар еврейского государства в одном из граничащих с Сирией районов по беспилотным летательным аппаратам, принадлежавшим Ирану. Газета Washington Post трактует главный посыл выступления Дермера так: "Чем серьезнее международное сообщество понимает суть происходящего в Израиле, тем менее вероятно, что начнется полномасштабная война". Об угрозе реальных боевых действий между Израилем и проиранскими силами недавно предупреждал и сенатор Линдси Грэм (см. "НГ" от 05.03.18).



Посол Израиля в США Рон Дермер призвал международное сообщество понять чаяния еврейского государства. Фото Reuters

Посол Израиля в США Рон Дермер призвал международное сообщество понять чаяния еврейского государства. Фото Reuters



Однако говорить о том, что международное сообщество, выступающее гарантом ядерной сделки, готово полностью последовать примеру США в отношении Исламской Республики, не приходится. "Германия и Евросоюз не поддержат подобного (одностороннего выхода США из сделки. – "НГ"), потому что это важное для германской стороны соглашение, – заявил "НГ" руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефан Майстер. – Было бы опасно ухудшить отношения с Ираном в то время, когда весь регион (Ближнего Востока. – "НГ") пребывает в хаосе. Это происходит на фоне того, что тарифы на сталь становятся вторым очень деструктивным и опасным с европейской точки зрения вопросом, что еще больше ухудшает отношения между ЕС и США. Даже если иранская политика в Сирии и приносит проблемы, в связи с тем, что действия этой страны существенно соответствуют соглашению, Германия и ЕС сделают все, чтобы придерживаться сделки".



Нет никаких сомнений, что в ближайшее время тема противостояния Ирану вытеснит другие проблемы, касающиеся региона. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что Исламская Республика становится "крупнейшим вызовом" на Ближнем Востоке для его государства и его союзника в лице США. "Если бы я должен был назвать крупнейший вызов на Ближнем Востоке как для обеих наших стран, так и для наших арабских соседей, его можно было бы обозначить одним словом: Иран. Он не отказался от своих ядерных амбиций. Ядерная сделка придала ему бодрости", – заявил глава израильского правительства. По его словам, Тегеран придерживается "агрессивной практики".



Ядерная сделка стала предметом переговоров, которые состоялись в Тегеране между главой МИД Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом и его французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. "Это многостороннее соглашение, успех которого разделила и Европа. А теперь Иран, согласно десяти докладам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), полностью выполнил свои обязательства по ней, речь идет лишь о нелогичных играх и политизировании этого вопроса со стороны Соединенных Штатов, – заявил глава иранской дипломатии. – Европа может сыграть более конструктивную роль для сохранения этого международного достижения и, в дополнение к полному выполнению своих собственных обязательств, оказать давление на США, чтобы они прежде всего выполняли свои обязательства по ядерной сделке, и не позволять США выступать с иррациональными и незаконными требованиями".



Сам Иран ранее пообещал возобновить производство обогащенного до 20% урана в том случае, если Соединенные Штаты решатся на односторонний разрыв сделки. Такое заявление, в частности, сделал заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, отметив, что это не займет много времени – чуть менее 48 часов. Атмосферу накаляет и тот факт, что Исламская Республика не намерена отказываться от своей ракетной программы, которая остается отдельным поводом для санкционного давления со стороны США. Официальный представитель Вооруженных сил Ирана Масуд Джазаери в минувшие выходные заявил, что предпосылкой для переговоров по ракетной программе может стать отказ западных стран от ракет большой дальности и ядерного оружия.



Военный сценарий в Иране определенно просчитывается, говорят в российской экспертной среде. "Угроза военного удара по Ирану нависает уже давно с разной степенью интенсивности, – объясняет "НГ" научный сотрудник Высшей школы экономики (ВШЭ) Юлия Свешникова. – Для того чтобы понять, какой именно сценарий, надо понимать, о каком ударе мы говорим, потому что военные в США говорили о военных действиях с разной степенью вторжения (удар с воздуха, точечные удары по объектам ядерной инфраструктуры, полномасштабная операция). Любой из "легких" сценариев несет в себе риски перерастания кампании в полномасштабную войну, притом, что заранее обезопасить все свои объекты в регионе, а также защитить своих союзников по Персидскому заливу США не смогут. Понимание катастрофических рисков, включая человеческие жертвы внутри самого Ирана, возможно, являлось до сих пор самым мощным сдерживающим фактором: начинать такие действия просто неразумно. Иран же, понимая, что в полноценном военном противостоянии победить не удастся, концентрировался на асимметричном ответе (и периодически – на угрозах о нем), – как возможно, стимулирование "Талибана" (запрещен в РФ. – "НГ"), укрепление поддержки разного рода "Хезболле", атаки на военные цели в Заливе. Так что даже если на большой потенциал в открытом противостоянии Иран и не рассчитывает (не самая передовая техника, собственные разработки на среднем уровне), то сам всегда предупреждает, что испортить жизнь соседям сможет. И этому следует верить".

Игорь Субботин



7.3.18 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520399400

Новости Казахстана

