Механизмы "мягкой силы" Китая в Кыргызстане, - Д.Бердаков

00:46 07.03.2018 Механизмы "мягкой силы" Китая в Кыргызстане



Денис Бердаков



Автор концепции "мягкая сила" Джозеф Най под этим термином понимал использование нематериальных ресурсов культуры с целью влиять на объект убеждением без принуждения. Наиболее привычно говорить о "мягкой силе" США. Однако сегодня в условиях, когда Китай становится новым мировым лидером, растет актуальность его позиционирования в других странах. Какова основанная цель "мягкой силы" Китая? Через какие инструменты Китай воздействует на страны Центральной Азии? Идет ли в регионе гуманитарная экспансия Китая? На эти вопросы корреспонденту "Евразия.Эксперт" ответил член экспертного совета по укреплению национального единства и религиозной политики при президенте Кыргызской Республики, политолог Денис Бердаков.



- Денис Михайлович, в последние годы роль Китая резко возросла не только в экономике стран Центральной Азии, но и в образовании, гуманитарной сфере. Как в целом можно охарактеризовать "мягкую силу" Китая в Центральной Азии?



- В Центральной Азии ее приходилось создавать почти с нуля. Имидж Поднебесной был крайне негативен в силу того, что почти у всех стран региона были столкновения с китайцами.



Например, под Бишкеком есть поселение, где жил известный китайский философ. Эти территории трансформировались, так как сначала там жили этнические китайцы, а потом приходили другие племена и народности, которые мешались в этом плавильном котле. У них осталось отношению к Китаю как к мощному сопернику, который всегда был рад их вытеснить.



Кроме того, в советский период, когда Кыргызстан был приграничной зоной, многие граждане осознавали, что живут на границе, с чем связан ряд рисков. В период Сталина отношения с Китаем были теплые, а уже при Хрущеве и Брежневе – натянутые. Это передалось и населению.



- Меняется ли отношение к Китаю у молодого поколения?



- Молодежь Кыргызстана можно разделить на две группы. Небольшое меньшинство, которое владеет китайским, английским, хотят развивать экономические отношения, создают там контакты, в целом относится к Китаю положительно. Но подавляющее большинство людей по традиции относятся с некой подозрительностью, зачастую в силу незнания самого Китая.



Власти Китая при осуществлении внешней политики действуют осторожно. Одним из основных ее преимуществ является принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Поэтому "мягкая сила" Китая основывается на богатой многотысячелетней культуре и на статусе крупнейшей производящей экономики мира.



- Каковы основные механизмы "мягкой силы" Китая в Кыргызстане и в целом в Центральной Азии?



- По данным Министерства образования и науки Кыргызской Республики, китайский язык преподается в 8 крупнейших вузах страны: БГУ им. К.Карасаева, КНУ им. Ж.Баласагына, КГУ им. И. Арабаева, КРСУ им. Б.Н.Ельцина, Нарынский госуниверситет, Ошский государственный университет, Ошский технологический университет, а также Ошский гуманитарно-педагогический институт и лицей "Билим" при ОшГУ.



В сфере образования краеугольным камнем выступают Институты Конфуция при Бишкекском гуманитарном университете и при Кыргызском национальном университете. Они основаны в 2007 г. и 2008 г. соответственно и финансируются Пекином. Также с 2013 г. функционирует Институт Конфуция в городе Ош. Институт Конфуция ОшГУ признан лучшим институтом 2017 г. за плодотворную и творческую работу.



КНУ им. Ж.Баласагына является крупнейшим вузом страны, где на кыргызско-китайском факультете учатся 1300 студентов. В 2017 г. 100 из них поехали учиться в Китай на грантовой основе. Сегодня в 146 странах создано 525 институтов Конфуция и 1113 классов Конфуция в начальных и средних школах. В КНУ работают 24 преподавателя из Китая, которые приехали в Кыргызстан по взаимному обмену.



Институт Конфуция при КНУ им. Ж.Баласагына в республике открыл 8 классов (стоимость оборудования одного класса составляет $30 тыс.) и 18 мультимедийных аудиторий (стоимость оборудования одной мультимедийной аудитории составляет $3,5 тыс.). В 2013 г. Институт отправил в Китай более 600 кыргызстанцев, организовал курсы повышения квалификации для 800 преподавателей китайского языка. Также были открыты классы по изучению китайского языка в городах Джалал-Абад и Каракол.



В Ошском госуниверситете для Института Конфуция был построен отдельный учебный корпус на 600 человек. На строительство китайской стороной был выделен грант в размере $800 тыс. Новое пятиэтажное здание кыргызско-китайского факультета также включает общежитие на 160 мест. Сегодня ОшГУ напрямую сотрудничает с 52 университетами Китая. Более 250 студентов и 100 преподавателей ОшГУ проходят обучение и стажировку в Китае в вузах Шанхая, Пекина, Ланьчжоу, Сучжоу, Даляня и Урумчи.



В 2012 г. в средних и высших учебных заведениях республики работали 38 носителей китайского языка. В сентябре 2014 г. Академия госуправления при президенте Кыргызской Республики подписала меморандум о сотрудничестве с Государственной административной академией Китая. Также Пекин финансирует еще две программы по линии ШОС, которые дают возможность 50 учащимся в Кыргызстане в течение года проходить обучение на территории Китая (при условии, что они владеют китайским языком).



В скором времени в Бишкеке откроют школу № 95 с углубленным изучением китайского языка, которая была построена за счет китайского гранта. С 2016 г. в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук при поддержке Института Конфуция работают восьмимесячные бесплатные курсы китайского языка. Они ориентированы на школьников старших классов, студентов и молодых ученых. Также в октябре в столице был открыт первый в Центральной Азии китайский книжный магазин "Шанс".



За последние три года лицензию на право обучать по специальности "китаеведение" получили 4 высших учебных заведения, а за три месяца 2017 г. – 9 организаций. В Бишкеке функционирует 37 курсов, а на всей территории республики – 65. Планируется строительство "Института Шелкового пути Китай-Кыргызстан".



Есть очень много подобных программ студенческого обмена. Тысячи человек уже отучились и учатся в Китае. Это интересно, так как там неплохие гранты и стипендии – до $1 тыс., если в магистратуру перейти – даже больше.



- Может ли китайское образование конкурировать с российским?



- Определенно да, но они ориентированы на разные группы людей. Люди, которые поехали учиться в Китай, не хотели ехать в Россию изначально. Они скорее выбрали бы страны Европы или США, но по разным причинам поехали в Китай.



- Какую информационную работу проводит Китай в регионе?



- Деятельность китайских СМИ играет немаловажную роль в политике "мягкой силы". Журналисты готовят многочисленные репортажи, телепередачи и другие мероприятия только с одной целью – показать достижения и положительные стороны Китая.



В ноябре 2017 г. в Бишкеке отметили двухлетие газеты "Шелковый путь. Культурное развитие" – второй по тиражности газеты республики. Еженедельный тираж газеты со статьями на кыргызском и русском языках – 20 тыс. экземпляров, на китайском – более 4 тыс. Газета является ярким примером "мягкой силы", но страдает типичным пороком – избыток официоза.



Из плюсов можно отметить интересные заметки про экономику, культуру, технологии Поднебесной, совместные кыргызско-китайские проекты. Газета распространяется бесплатно по всей республике. Сначала она была восьмиполосной, сейчас уже шестнадцатиполосная. Всего было выпущено 102 номера. У нее есть страница на Facebook (около 400 подписчиков) и канал в WeChat. Также есть два сайта (на китайском и русском) и одноименный журнал.



В информационном пространстве Кыргызстана демонстрируются успехи Китая, создается положительный образ китайского образа жизни, современной и традиционной культуры, показаны позитивные примеры сотрудничества Китая с соседями, счастливая жизнь национальных меньшинств в Китае, среди которых есть и китайские кыргызы.



Китай также уделяет большое внимание работе с уйгурской и дунганской общинами Кыргызстана, поддерживающими связи со своими родственниками в стране. Китайские ученые работают с исследователями из Центра дунгановедения и китаистики Национальной академии наук республики.



Буквально за 3 года китайские СМИ проделали большой путь от маргинальных сетевых ресурсов до умеренно интересных информационных проектов в сети, газетах и на телевидении.



На государственных каналах республики "КТРК" и "ЭлТР" выходят передачи о Китае, снятые китайскими журналистами: на "КТРК" – "Время Евразии", на "ЭлТР" – "Путешествие в Китай" (часовая программа о Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на кыргызском языке). С января 2017 г. национальное информационное агентство Кыргызстана "Кабар" при финансовой поддержке китайского посольства запустило раздел сайта, где также есть блок новостей китайского государственного информационного агенства "Синьхуа".



7 июля 2015 г. телекомпания "ЭлТР" продлила договор с Синьцзянским телевидением Китая еще на 3 года. Помимо того, что телеканал предоставляет эфир передаче "Жунгого сапар" ("Путешествие в Китай"), которая посвящена экономическим и культурным темам, планируется показ китайских сериалов. "ЭлТР" сотрудничает с Синьцзянским телевидением с 2004 г. В 2014 г. телеканал получил от китайской стороны 19,3 млн сомов. Также Китай подписал документ с Ошским частным телеканалом "Башат".



"CGTN Русский" – это китайский международный телеканал, вещающий на русском языке. Он начал трансляцию 10 сентября 2009 г. под названием "CCTV-Русский" и в связи с переходом в Глобальную телевизионную сеть Китая (China Global Television Network) в декабре 2016 г. был переименован в "CGTN Русский". Основные темы – культура, искусство, география, технологии, обычаи, достижения. Продукт качественный и интересный, а главное то, что он успешно конкурирует за внимание молодежи стран ЕАЭС. Страница на Facebook имеет более 400 тыс. подписчиков. Посты с видео ставятся на продвижение, что позволяет получать десятки тысяч просмотров ко многим роликам.



- Какие еще направления можно выделить в китайской "мягкой силе" помимо образования и СМИ?



- Одним из направлений является китайская медицина. Кыргызстан, как и Таджикистан, – это страны с советской системой всеобщего, некогда высококачественного медицинского обслуживания. Но по многим специальностям сегодня нет врачей. Активно начали появляться частные китайские клиники, работающие как с упором на традиционное лечение, так и с новым высокотехнологичным оборудованием.



Что касается финансовой сферы, то на территории республики несколькими местными коммерческими банками выпускаются и обслуживаются карты национальной платежной системы Китая ChinaUnionPay. В местных банках и обменниках можно купить и продать китайские юани.



Важным элементом "мягкой силы" являются кредиты и инвестиции Китая. В 2013 г. Кыргызстан и Китай подписали 7 соглашений на сумму более $3 млрд. Инвестиции и, особенно, кредиты активно осваиваются политическим классом Кыргызстана, так как Китай не проводит мониторинг эффективности расходования средств по проектам, которые напрямую им не курируются.



Почти все проекты и инвестиции, которые приходят в Кыргызстан – это государственные инвестиции или инвестиции, которые крупный китайский бизнес вкладывает по рекомендации китайского центрального или регионального правительства.



Как я не раз слышал в беседах с китайскими предпринимателями, они не заинтересованы в инвестировании в Кыргызстан. Им не нравится уровень делового развития, давление со стороны властей, рэкет чиновников вкупе с недовольством местного населения.



Типичной является схема, когда крупный промышленный китайский бизнес строит предприятие в Кыргызстане, потом сам его банкротит, деньги с лихвой компенсирует (под предлогом, что все отняли) у китайских государственных банков и на полученную прибыль начинает настоящий бизнес, например, в Канаде.



Но как элемент "мягкой силы" китайские инвестиции вызывают скорее тревогу за независимость среди жителей республики. Результаты исследования "Интеграционный барометр Евразийского банка развития" в 2014 г. показали, что 65 % респондентов из Кыргызстана хотели бы видеть инвестиции в республику из государств постсоветского пространства. Также в республике растет ксенофобия по отношению к китайским мигрантам.



- Какова динамика "мягкой силы" Китая в Кыргызстане?



- Прямые инвестиции Китая в Кыргызстан за 2005-2010 гг. выросли почти в 16 раз, а российские за тот же период ? в 12 раз. В 2013 г. объем китайских инвестиций достиг $883,3 млн (из них $468 млн прямых инвестиций).



О том, что Китаю нужна своя "мягкая сила", он объявил в 2007 г. Изначально они хотели просто информировать людей о том, что такое Китай, и не ставили целью использовать "мягкую силу" по примеру США – менять стандарты и ценности. Также они не ставили целью удерживать прежнее влияние, как Россия.



Первоначальная задача "мягкой силы" Китая в Кыргызстане – это ослабление антикитайских настроений в регионе. За последний год они уже достигли многого. В Кыргызстане есть узнаваемость Китая, особенно через Facebook.



- Как бы Вы оценили влияние Китая в целом в регионе и каков Ваш прогноз относительно гуманитарного продвижения Китая?



- Часть неприятия и ксенофобии уходит – здесь "мягкая сила" работает. Американский вариант "мягкой силы" Джозефа Ная (именно как изменение ценностей) вообще не свойственен Китаю и, соответственно, здесь даже на 1% не реализованы изменения, так как Китай не ставит такой задачи.



Гуманитарной экспансии нет, так как культуры крайне разные: бытовая, высокая культуры, моральные ценности. В силу своих экономических достижений и географии Китай привлекает все страны Центральной Азии: Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан напрямую граничат с ним, Узбекистан – опосредованно. Всем им интересно, что происходит внутри Китая. Но перенос образцов, кино и искусства – это крайне маргинальный дискурс.



Язык набирает популярность, но не все могут выучить его на должном уровне. Зачастую, чтобы выучить китайский язык, нужно иметь хорошее китайское образование. Получить его на хорошем пекинском диалекте под силу в лучшем случае 5% населения, и то только тем, кто очень этого хочет.



Беседовала Юлия Рулева. Источник - Евразия Эксперт

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