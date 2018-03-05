Клоунада продолжается. Фарид Ниязов опять подает в отставку с поста главы президентской администрации Киргизии

00:25 07.03.2018 Фарид Ниязов уходит с должности ради работы в СДПК



"У меня нет оснований менять свое решение уйти в отставку и Сооронбай Шарипович в курсе этого. Хотел бы сосредоточиться на партийной работе и очень надеюсь принести здесь пользу" - так прокомментировал Фарид Ниязов свое решение об отставке с должности руководителя Аппарата президента.



По его словам, СДПК всегда выступала и выступает как главная опора в установлении стабильности, укреплении государственной независимости и единства народа, в налаживании экономики, в борьбе с коррупцией и криминалом. Таковой СДПК и останется, в том числе, считает Ф.Ниязов, для позитивных инициатив президента, парламента и правительства.



"Главной задачей, которую перед нами постоянно ставит Алмазбек Атамбаев - это, чтобы СДПК опиралась только на правду и, соответственно, чтобы вся работа партии была подчинена интересам народа Кыргызстана", - сказал Ф.Ниязов. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

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