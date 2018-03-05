Сагынбек Исмаилов назначен директором Антикоррупционной службы ГКНБ Киргизии

00:22 07.03.2018 Исмаилов Сагынбек Сардарбекович назначен директором Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности в ранге первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности.



Как сообщила пресс-служба президента, соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.



Биография



Исмаилов Сагынбек Сардарбекович, родился 18 июля 1963 года во Фрунзе Киргизской ССР.



В 1985 году окончил Карагандинскую Высшую школу МВД СССР. Служебную деятельность начал оперуполномоченным уголовного розыска Свердловского РОВД Фрунзе. Далее работал на различных оперативных должностях Сокулукского РОВД, УВД Бишкека и МВД КР.



Прошел все ступени начальствующего состава в службе уголовного розыска, начальника Уголовного розыска РОВД, УВД и МВД. Дважды занимал должность начальника ГУУР МВД, являлся членом коллегии МВД, занимал должности начальников РОВД и УВД области, начальника регионального отдела УБОПБ МВД, заместителя директора АКН, заместителя директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (Москва).



Заслуги:



"В 1994 году за разоблачение организованной преступной группы из 11 человек на заводе "ЭВМ" Бишкека, занимавшихся изготовлением и сбытом огнестрельного оружия, награжден револьвером системы "Наган".



В 1999 году за раскрытие ряда резонансных умышленных убийств и достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности, а также личное задержание особо опасного вооруженного преступника, совершившего двойное заказное убийство и непосредственно организатора преступления, приказом МВД досрочно присвоено звание "полковник милиции".



В 2000 году под личным руководством была разоблачена организованная преступная группа наркодельцов с транснациональными связями, у которых в Оше было изъято 832 кг опия-сырца афганского происхождения и арсенал огнестрельного оружия.



В 2004 году за достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности указом президента награжден медалью "Кужурмон кызмат отогондугу учун" 2-степени.



В 2006-2009 годах личным составом ГУУР МВД под руководством С.Исмаилова был раскрыт ряд убийств заказного характера, вызвавшие широкий общественный резонанс. Убийства были совершены на почве криминальных разборок.



В 2007 году за успехи в службе был награжден именным оружием – пистолетом "ТТ".



Также за время службы в правоохранительных органах награжден различными ведомственными медалями и наградами МВД Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также БКБОП СНГ", - говорится в сообщении.



Семейное положение: женат, воспитывает 4 детей. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520371320

Новости Казахстана

