Жестокие бои под Дамаском: Запад открыл "второй фронт" в пользу боевиков

00:03 07.03.2018 Вооруженные силы САР ведут мощное наступление в пригородах Дамаска, стараясь очистить их от террористов и обезопасить столицу от нападений. За последние полторы недели банды потеряли уже около 40% ранее подконтрольной им территории.



Пока сирийские правительственные войска сражаются с джихадистами в Восточной Гуте, западные СМИ выкручивают рубильник пропаганды на максимум, по сути открыв в пользу боевиков второй фронт - информационный.



Не успели мы забыть девочку Бану из Алеппо, как американская телекомпания CNN уже готова предложить нам новую "Бану" - на этот раз по имени Мохаммед Найем - телеканал показывает видео, записанное неким подростком, называя его военным репортером из Восточной Гуты.



В углу экрана во время репортажа появляется примечание-дисклеймер мелким шрифтом: "CNN не ручается за достоверность содержимого видео". Хорошая попытка снять с себя ответственность. Но примечание исчезнет с экрана, а семена лжи, заброшенные западными пропагандистами через экран, - нет.



Корреспондент телеканала RT Дэн Коэн связался с журналистом и писателем Джонатаном Альперье, который написал книгу о пребывании в плену у джихадистов. Он был схвачен боевиками так называемой Свободной Сирийской армии и провел в плену 91 день, пока не был выкуплен при содействии сирийского правительства.



"Попасть в Гуту сейчас очень сложно по двум основным причинам: во-первых, вам не позволят туда отправиться власти Сирии, во-вторых, боевики, которые сейчас находятся в этом котле, - исламисты. И отправляясь туда, вы должны понимать, что можете быть убиты или похищены", - говорит Альперье.



Восточная Гута сейчас контролируется целым рядом террористических группировок, среди них и "Джейш аль-Ислам", "Файлак ар-Рахман", "Ахрар аш-Шам" и ответвление "Аль-Каиды"* - "Тахрир аш-Шам".



"Джейш аль-Ислам", к примеру, известна тем, что использует женщин-алавиток в клетках в качестве живых щитов.



Альперье настаивает, что использование таких вот непроверяемых видео, снятых непонятно кем, - это нарушение журналистских стандартов.



Итак, зачем же западные СМИ идут на это?



Если внимательно присмотреться к аккаунту Найема в Twitter, можно увидеть, что первым его подписчиком стал некий Кусай Нур. А сам Нур "дружит" в Twitter с продюсером новостных передач CNN.



Американское издание BuzzFeed утверждает, что Нур – старший брат Найема, о чем он сам им и рассказал.



А вот страница Нура в сети Facebook являет еще более интересные открытия: в открытом доступе размещены фото, на которых он позирует с боевиками "Джейш аль-Ислам" и "Файлак ар-Рахман". Нур делится последними новостями об Абу Мухаммеде аль-Джулани - лидере "Джебхат ан-Нусры"* -сирийского подразделения "Аль-Каиды".



Среди множества аккаунтов, которые читает Найем, - ведущий CNN Майкл Вайс. Вайс, например, не стесняется выкладывать фото, на которых позирует с боевиками-исламистами в Алеппо.



Так какую же цель преследуют ведущие западные СМИ, ссылаясь в своих новостных выпусках на неясного происхождения аккаунты в социальных сетях, да еще и связанные с откровенными головорезами-джихадистами?



Вот аудиозапись, которая может пролить свет на этот вопрос: в сентябре 2016 года тогдашний госсекретарь США Джон Керри встречался с представителями так называемой сирийской оппозиции. Запись разговора просочилась в Интернет. В той беседе Керри признал, что террористической организации ИГИЛ* в буквальном смысле дали разрастись, чтобы использовать ее в дальнейшем для свержения законного президента САР Башара Асада. Хорошо известная нам американская тактика "контролируемого хаоса".



Представитель оппозиции: Я работала над тремя кампаниями по Алеппо за последние шесть лет. А знаете, сколько таких кампаний было запущено по Ракке? Сколько кампаний в соцсетях, ратующих за защиту Ракки?

Керри: Сколько?

Представитель оппозиции: Одна, может быть две. По Алеппо было шесть, почти каждые полгода новая.

Керри: Вы считаете, что единственное решение - это убрать Асада?

Представитель оппозиции: Да.

Керри: Это единственное решение?

Представитель оппозиции: Да.

Керри: И кто же будет делать это?

Представитель оппозиции: Три года назад я бы сказала, что вы. Сейчас даже не знаю.



В этом аудио прекрасно все: и откровенность по поводу частоты ударов информационного молота по аудитории западных СМИ - отработанными методами и по графику. И разочарование так называемой оппозиции в своих вдохновителях и покровителях.



Конечно, все эти методы мы видели раньше - именно через социальные сети Запад явил миру "звезду" Баны Алабед. Девочка очень долго и упорно рассказывала, как Алеппо буквально-таки убивают, пока Сирийская Арабская армия и ВКС РФ методично выбивают бандитов-исламистов из города. Город вернули под контроль Дамаска, нужда в Бане отпала. Она была отправлена "на пенсию" в Турцию, где Эрдоган даровал ей турецкое гражданство.



Свои сообщения в Twitter Бана писала на сносном, грамматически правильном как для семилетнего (на тот момент) ребенка английском, а вот в интервью турецкому телеканалу TRT выяснилось,что с английским у Баны совсем плохо (на видео с 4:12):



- Тебе нравится еда в Стамбуле?

- Да.

- А что именно нравится?

- Спасите детей Сирии.



Ничего удивительного в этом нет: Бана повторяет фразу, которой ее научили. Ведущего она не понимает.



"Русская Весна" в апреле прошлого года подробно писала об этом, когда Бана, уже сбежав в Турцию, начала призывать нового президента США наносить авиаудары по Сирии и даже начинать Третью мировую: "Путин и Асад убили моих друзей и украли детство", - Трамп расчехлил информоружие из арсенала Обамы.



В том материале мы показали, что Бана не только говорит на английском, но и читает заранее заготовленные ответы на заранее присланные вопросы в интервью с американским телеканалом CNN.









Со своей новой "звездой" CNN действует по тем же шаблонам: как и видео Баны, записи Мохаммеда Найема дополняются драматичной фоновой музыкой. И вот это уже не включение из Гуты, а целая короткометражка.



- Я живу в Восточной Гуте. Нас убивает ваше молчание. Асад, Путин и Хаменеи. Хаменеи убил наше детство.



Английский Найема еще хуже, чем у Баны. А вот говорит он то же самое.



"Путин и Асад разбомбили мою школу, убили моих друзей и украли мое детство. Пришло время наказать убийц детей Сирии", - писала Бана в апреле прошлого года.



Те же методы, те же приемы, та же цель: свергнуть законно избранного президента Сирии и законно избранное правительство, ввергнуть страну, которая посмела восстать против Запада и стала волнорезом для "арабской весны", в непрекращающийся хаос и войну.



Просим поделиться этим видео в англоязычных соцсетях, чтобы донести правду до западных зрителей.



*террористические организации, запрещенные в РФ Источник - Русская весна

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520370180

Новости Казахстана

