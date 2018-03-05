 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ранее осужденный экс-аким Павлодарской области Арын возглавил институт "Рухани жангыру". Отмылся
23:18 06.03.2018

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Евразийского национального университета им. Гумилева

Новость посвящена открытию Белорусско-Казахстанского культурно-образовательного центра в Белорусском государственном педагогическом университете им. М.Танка. Центр учрежден в рамках сотрудничества белорусского педвуза и казахстанского университета.

"Делегацию ЕНУ на мероприятии представили первый проректор Асемгуль Молдажанова, директор департамента науки и инновации Ерик Нурмолдин, директор института "Рухани жангыру" ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ерлан Арын, директор Казахстанско-Белорусского центра научно-технического сотрудничества ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Софья Оспанова, а также профессорско-преподавательский состав вуза", - говорится, в частности, в сообщении.

Ерлан Арын – доктор экономических наук, профессор, автор десятков научных статей, более 10 лет занимавший должность ректора Павлодарского университета. Назначение его главой одного из институтов национального университета никого не удивило бы, если бы не его крайне неудачный опыт руководства областью.

Вклинившийся между двумя политическими тяжеловесами – Бакытжаном Сагинтаевым и Канатом Бозумбаевым, Арын акимствовал чуть меньше двух лет – с 20 января 2012 по 20 декабря 2013, когда был вынужден добровольно подать в отставку с связи с обвинениями в коррупции его советника. В марте 2013 и сам Арын был взят под стражу по подозрению в хищении госсредств и взятках, к чему позже прибавились подозрения в мошенничестве, отмывании денег и даже создании ОПГ. Судя по всему, показания на него дал тот самый советник, из-за которого аким и лишился должности.

Впоследствии тяжкие статьи были исключены из обвинения экс-акима, и в итоге 26 ноября 2014 Ерлан Арын был осужден на три года условно за злоупотребление служебным положением. Дополнительным наказанием явился запрет на занятие государственных должностей в течение пяти лет.

Летом 2015 стало известно, что экс-аким решил продолжить деятельность как ученый и занял место главного научного сотрудника центра "Евразия" ЕНУ.

С какого момента Ерлан Арын возглавил институт "Рухани жангыру", неизвестно

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - forbes.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520367480
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