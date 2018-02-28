Не выстоять: В борьбе с терроризмом Душанбе надеется на помощь России, США и Китая

22:49 06.03.2018 Пока Таджикистан опасается открытых столкновений с боевиками из Афганистана, ключевые игроки в регионе используют тему безопасности для борьбы с конкурентами.



Обострение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке неизбежно повлияет на баланс сил между внешними игроками Центральной Азии и, впоследствии, окажет серьезное дестабилизирующее влияние на региональную безопасность.



В ситуации острого противостояния ключевых игроков новый виток эскалации конфликта в Афганистане вызывает особую озабоченность.



После успешной борьбы с террористами на Ближнем Востоке, Афганистан превратился в альтернативное поле прокси-войны между мировыми державами. Такими, прежде всего, стали США и Россия, которые традиционно пытаются укреплять и расширять свое влияние в Центральной Азии.



Основная масса террористов выдавленных из Сирии и Ирака, теперь сконцентрирована в Афганистане, вблизи границ Центрально-Азиатских стран. Основная часть афганского крыла ИГИЛ (организация запрещена в странах СНГ) сконцентрирована на северо-восточной части страны. В этом регионе власть де-юре принадлежит правительству, а фактически контролируется террористическими группировками.



На этих территориях между движением Талибан (организация запрещена в странах СНГ) и ИГИЛ продолжаются противоречия не столько за разделения сфер влияния, сколько за регулирование вопросов наркоторговли, составляющей основную часть доходов боевиков. Однако, в отличие от группировки Талибан, боевики Исламского государства нацелены на прорыв афгано-центральноазиатской границы, что вызывает беспокойство государств региона.



"Все мы прекрасно понимаем, что ситуация в Центрально-Азиатском регионе достаточно сложная. Успехи России и других участников борьбы с террористическими организациями на территории Сирийской арабской республики в определенной степени способствуют частичному перетеканию террористов в другие регионы. Конечно, наиболее вероятный регион – это регион Центральной Азии", – считает начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.



При сохранении вышеназванных тактических целей радикалы предсказуемо нанесут первый удар по Таджикистану. Эта республика уязвима для террористических группировок из соседней страны сразу по нескольким причинам:

1.Общая граница с Афганистаном

2.Увеличение социально-экономической напряженности внутри страны,

3.Сохранение стабильно высокого уровня радикализации общества,

4.Наличие слабой военной составляющей (Например, в рейтинге военной мощи Global Firepower Таджикистан занимает 112-ю строчку. Это самая низкая позиция из всех государств постсоветского пространства)



В этой ситуации Душанбе не в состоянии обеспечить сохранность своих границ без помощи международных партнеров. Власти страны аргументируют свою позицию тем, что "речь идет не только о защите ценностей суверенитета одной страны, но и о защите всей Центральной Азии".



В Таджикистане повышенный интерес к обеспечению безопасности проявляют множество внешних акторов. Прежде всего это Россия, США, Китай, ЕС, Индия, Пакистан, Иран и Турция. Но дальнейшее развитие ситуации в регионе в области укрепления безопасности, в основном зависит от политики трех стран – США, России и Китая.



Россия готова защищать Душанбе



Главным союзником в вопросе обеспечения региональной безопасности для Таджикистана остается Россия. Позиции Москвы в республике достаточно прочные благодаря наличию 201-ой военной базы. Ее боеспособность и оснащенность в разы превышает аналогичные показатели таджикской армии.



Сейчас наибольшая активность в вопросе обеспечения безопасности проявляется в количестве военных учений на территории Таджикистана. В ноябре 2017 года на пяти полигонах страны завершился последний этап учений стран ОДКБ "Боевое братство - 2017". Это по меньшей мере пятое подобное мероприятие в стране, проведенное за ушедший год.



Москва уже отправила Душанбе танки, бронетранспортеры, аритллерийские и зенитные установки, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8, за­п­части к бронетехнике и большое количество стрелкового оружия (всего на сумму в 122 млн долларов).



Помимо Москвы о стабильности в Таджикистане говорят Вашингтон и Пекин. Крупные стратегические игроки решают здесь свои стратегические задачи, которые не всегда напрямую связаны с вопросами безопасности в Центрально-Азиатском регионе.



США помогают Душанбе в борьбе с террористами, пытаясь вытеснить Россию



Другим партнером Таджикистана в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, является США. Вашингтон систематически оказывает военно-техническую помощь профильным структурам страны, поскольку данный шаг сулит снижение российского и китайского влияния в Центральной Азии, объявленных врагами США, наряду с КНДР.



Например, весной этого года правительство США передало Таджикистану техническую помощь на сумму $6 млн. В распоряжение пограничников поступили транспорт, оборудование связи и тепловые камеры. За 25 лет дипломатических отношений Вашингтон помог Душанбе на более чем $155 млн.



Такое сотрудничество союзников по ОДКБ, по понятным причинам, не устраивает Россию, которая считает Центрально-Азиатский регион сферой своего приоритетного влияния и интересов.



Китай подкрепляет свои экономические амбициями военной силой



Китай, превратившийся за последние годы в основного торгово-экономического партнера и главного инвестора в экономику Таджикистана, также заинтересован в укреплении безопасности таджикско-афганской границы. Дестабилизация ситуации в Исламской Республике Афганистан грозит успешной реализации китайского мегапроекта "Пояса и Пути". Также, стабильность в Центральной Азии нужна Китаю для устойчивого импорта энергоресурсов региона.



Для защиты своих инвестиций в регионе, а также для снижения уровня сепаратистского настроения в СУАР, которые являются серьезными вызовами для суверенитета Китая, Пекин наращивает военную помощь странам Центральной Азии, прежде всего Таджикистану, для укрепления государственной границы с Афганистаном.



В качестве площадки для более эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом, Китай может использовать недавно созданный четырехсторонний военный альянс с участием Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Это не только позволит укрепить позицию Пекина в сфере обеспечения безопасности в регионе, но и при определенных вложениях ресурсов конкурировать с уже существующими объединениями типа ОДКБ или НАТО.



Тренинги от ОБСЕ



Для охраны границы с Афганистаном и в борьбе с терроризмом и экстремизмом Таджикистан сотрудничает с рядом международных организаций, в том числе с ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Для этих целей, при Министерстве обороны Таджикистана открыт совместный региональный учебный центр по взрывоопасным предметам. ОБСЕ поддерживает проведение тренингов, семинаров и других научных мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов.



Вышеперечисленные игроки – США, Россия и Китай тоже пытаются максимально встроится во все военные и около военные сферы Таджикистана. Начиная от поставок вооружения заканчивая проведением тренингов для журналистов, специализирующихся на вопросах безопасности. Таким образом региональные игроки решают сразу несколько задач – декларируемое обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии, сохранение монопольного управления территорией и, наконец, максимальное снижение влияние конкурентов.



Руководители стран региона прекрасно понимают свою уязвимость и опасность попадания в ситуацию "марионеточного управления" извне. Чтобы избежать этого сценария власти стремятся разнообразить список партнеров, предполагая, что баланс сил в той или иной степени позволит им маневрировать между интересами мировых держав и оставить за собой право самостоятельно определять внутреннюю политику государства.



Вторым важным фактором, о котором не принято упоминать, является прямая выгода властных и околовластных структур от финансирования программ борьбы с терроризмом и экстремизмом из-за рубежа. Например, часть денежных средств или технической помощи может быть использована не по назначению или просто не дойти до конечного получателя.



Эта схема особенно актуальна для стран, находящихся в непосредственной близости от "зон нестабильности" и не обладающих при этом достаточными силами для самозащиты. К таким государствам в Центрально-Азиатском регионе относится Таджикистан и Кыргызстан. Эти две страны уже много лет получают серьезную финансовую подпитку от США, ЕС, России и с недавних пор, Китая по линии борьбы с терроризмом и экстремизмом.

28.02.2018 Источник - stanradar.com

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