На борту разбившегося в Сирии российского Ан-26 предположительно был генерал В.Еремеев

22:46 06.03.2018 Российский генерал оказался среди погибших в авиакатастрофе в Сирии



На борту упавшего в Сирии Ан-26, предположительно, находился генерал-майор Вооруженных сил России Владимир Еремеев. Об этом сообщает Telegram-канал проекта WarGonzo.



Канал отметил, что информация пока не подтверждена официально. О гибели генерал-майора сообщает и "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.



Ранее в Минобороны России уточнили число погибших 6 марта в авиакатастрофе в Сирии. В ведомстве заявили, что на борту Ан-26 находились 39 человек, а не 32, как сообщалось изначально.



"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил России", - пояснили в Минобороны.



По информации военного ведомства, транспортник упал примерно в 15:00 по московскому времени, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы на Хмеймиме. Огневого воздействия на воздушное судно не было, одной из возможных причин называется техническая неисправность. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. Источник - lenta.ru

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