 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.03.2018
23:18  Ранее осужденный экс-аким Павлодарской области Арын возглавил институт "Рухани жангыру". Отмылся
22:49  Не выстоять: В борьбе с терроризмом Душанбе надеется на помощь России, США и Китая
22:46  На борту разбившегося в Сирии российского Ан-26 предположительно был генерал В.Еремеев
21:55  Старший зять Казахстана Кулибаев вошел в 700 богатейших людей мира ($3.3 млрд)!
21:52  Вяло-мандатник. Журналистка ВВС Рустамова обвиняет главу Международного комитета РосГосДумы Слуцкого в секс-домогательствах
18:45  В Сирии разбился Ан-26 ВВС России - 39 погибших (ПЗРК?)
15:45  Разрушенные памятники Сирии восстановит Россия. Сизифов труд...
10:37  Против экс-генпрокурора Узбекистана Кадырова подано исков на $500 млн
10:31  Аллах всех рассудит. Какая тактика у России в Сирии? - Абд Аль-Бари Атван
10:26  Назарбаев выбрал удачный момент для окончательной "казахизации" страны, - Гжегож Гурны
10:23  Первый итог парламентских выборов в Италии: страна, расколотая на три части, - Д.Седов
10:02  "Девушка, вы кто?" Ответ -" мы связистки", - изральский военный советник в Укр-армии майор Верцнер
09:57  В Узбекистане появится свободная экономическая зона "Спорт"
09:50  "На это было страшно смотреть": предатель Скрипаль хрипел на скамейке в обнимку с девушкой, - ВВС
09:31  Лидера коммунистов Душанбе Сафиаллоева обвинили в мошенничестве и лишают депутатского мандата
09:20  Конфликт уникальностей. Как будут складываться отношения России и США после послания Путина, - Д.Тренин
09:17  18 друзей Си: кто будет править Китаем следующие пять лет, - В.Спивак, Т.Умаров
09:07  Рахмон и Ил. Рогунская ГЭС остановит процесс заиливания водохранилища Нурекской ГЭС
09:02  Куда размотали бюджет? Дарига Назарбаева шлет депутатские запросы КазНацБанку)))
08:57  В Узбекистане громят Сурхандарьинское ОПГ... подполковника СНБ Туракулова
08:46  Почему Россия безнадежно отстала от Китая, - "СП"
08:00  Россия решила восстановить популяцию сайгаков за счет самцов из Казахстана
07:43  Между космосом и халифатом. Насколько прочно Иран стоит на земле, - И.Ходаков
07:36  Госдолг Таджикистана ($3,67 млрд) перевалил за 50 процентов ВВП страны
07:29  Политическая весна-2018. У Сооронбая Жээнбекова нет времени на раскачку, - Т.Ибраимов
07:23  Лола Каримова "вынужденно" покидает пост президента Федерации гимнастики Узбекистана
07:20  Пентагон со спущенными штанами. Ракетный конфуз при полной победе России и поражении США, - Гилберт Доктороу
06:55  Китайцам могут разрешить иметь третьего ребенка
06:25  Первым главой "Национального антидопингового агентства при Кабмине Узбекистана" стал Нодир Турсунов
00:53  Почему 1 марта войдет в мировую историю, - Р.Ищенко
00:51  $175 млрд на оборону: Китай утвердил рекордный военный бюджет на 2018 год
00:50  Армагеддон: кто победит в битве 2018 года? - О.Чувакин
00:46  В поисках правды об Агване Доржиеве: буддистский святой или русский шпион? (история)
00:42  Тернистый путь в Китай: барьеры и точки роста экспорта в Поднебесную
00:30  Эрдоган ставит Турцию на грань развала, - В.Погосян
00:29  Двоих лидеров ДАИШ Эхсануллу и Омара схватили в Кабуле
00:16  Посмертно издана книга казахстанского журналиста Г.Бендицкого "Беспредел"
00:05  В Англии отравили очередного предателя - экс-полковника ГРУ Скрипаля
Понедельник, 05.03.2018
21:19  Военные базы вокруг Афганистана: НАТО уйдет на север? - "DW"
21:15  Иран грозит возобновить производство высокообогащенного урана
19:57  Выборы в Италии - очередной удар по европейскому истеблишменту, - Washington Post
19:42  "Господа, мы – предатели…" Молдову стирают с карты мира, - А.Цуканова
19:37  Тряпичная сегрегация. Родители девочек в хиджабах напомнили Назарбаеву о патриотизме, - Р.Тулегенов
18:44  Елбасы озвучил 5 новых "социальных инициатив". Уже в четырех областях добровольно построены "монументы Благодарности казахскому народу..."
16:04  Хакеры проникли в правительственную IT-сеть Германии, - Frankfurter Rundschau
15:59  Картина гибели "вагнеровцев" в Сирии полностью пересмотрена
14:27  Игла в яйце. В Казахстане анонсировали первую химическую кастрацию педофила
06:37  "Я родился, когда отцу было 60. Раньше ему было некогда - воевал с басмачами...", - экс-премьер Киргизии К.Жумалиев
06:34  Эс-глава ВерхСуда Киргизии мадам Токбаева оказалась редкой аферисткой, - Чындык.kg
06:15  На выборах в Италии сокрушительно побеждают правые берлусконисты и сепары из "Лиги Севера"
06:05  Плач по Аиде. У Кырдепутатов отнимают мандаты
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Сирии разбился Ан-26 ВВС России - 39 погибших (ПЗРК?)
18:45 06.03.2018

Минобороны сообщило о большем количестве жертв крушения Ан-26 в Сирии

В катастрофе Ан-26 в районе аэродрома Хмеймим в Сирии погибли 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее. В Минобороны уточнили, что все находившиеся на борту - военнослужащие

Минобороны России уточнило число жертв крушения транспортного самолета в Сирии. По уточненным данным ведомства, в катастрофе погибли 33 пассажира и шесть членов экипажа, передает "РИА Новости".

В ведомстве также сообщили, что все находившиеся на борту - российские военнослужащие. "Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - приводит агентство сообщение ведомства.

Самолет Ан-26 российских ВКС потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Самолет ударился о землю, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 м. Все находившиеся на борту самолета погибли. Ранее сообщалось, что на борту Ан-26 были 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

В Минобороны ранее сообщили, что самолет не подвергался обстрелу, а причиной крушения могла стать техническая неисправность. Специальная комиссия ведомства проводит расследование катастрофы. Главная военная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 251 УК России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

О катастрофе Ан-26 в Сирии глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что президент получил "всю самую последнюю на данный момент информацию", и выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также всему личному составу Минобороны.

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520351100
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  