Разрушенные памятники Сирии восстановит Россия. Сизифов труд...

15:45 06.03.2018 Разрушенную Сирию восстановит Россия

Сотни древнейших памятников будут реставрированы



Антон Чаблин



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Михаил Рощин



Гендиректор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский заявил, что вместе с директором ЮНЕСКО Ириной Боковой он уже согласовал планы по послевоенному восстановлению Пальмиры. Правда, специалисты Эрмитажа не будут сами восстанавливать памятники - для этого они подготовят сирийских коллег, обещал Пиотровский.



"Идолопоклонство" и варварство



За годы гражданской войны в Сирии и Ираке были безвозвратно утрачены сотни исторических и архитектурных памятников. Больше всего, несомненно, пострадала Пальмира (в древности носившая название Тадмир), которая включена в список "Всемирного наследия ЮНЕСКО".



Захватившие город боевики "Исламского государства" * методично расправлялись с древней историей: были взорваны десятки гробниц, колоннад, храмов, статуй… Все эти памятники, которые относились к ранней византийской истории. Причем многие памятники были разграблены - торговля древними артефактами составляла значительную долю бюджета "Исламского государства".



Методично уничтожали террористы также древние святыни на территории других крупных городов, среди которых Босра, Дейр-эз"Зоэр, Эль-Карьятайн и, конечно, сам Дамаск.



Близ Ракки бульдозерами снесли две гигантских статуи львов, созданные ассирийцами еще в VIII столетии до Рождества Христова.



Практически полностью сравняли с землей древний город Хатра - столицу первого арабского королевства.



Был почти разрушен древний город Апамея - в римские времена один из крупнейших мегаполисов Древнего Востока.



В иракском Мосуле боевики взорвали десятки христианских и исламских святынь. И храмы, и мечети фанатики назвали "политеистическими".



В 2015 году боевики сравняли с землей монастырь святого Элиана: заставили это сделать группу пленных христиан, которых затем обезглавили, сняв все это на камеру.



В 2014 году боевики "Джебхат ан-Нусры" ** уничтожили святыню сирийских армян - мемориал мучеников Мец Егерн (геноцида армян в Османской империи) в Дейр-эз"Зоэре. Мемориальный комплекс использовался в качестве храма, музея, памятника, архивного центра и выставочного зала.



Впрочем, далеко не все сирийские и иракские памятники пострадали именно из-за боевиков "ИГ". Многие артефакты были утрачены в ходе боевых действий. Во время боев за Алеппо разрушениям подверглись так называемые "Мертвые города" - заброшенные византийские храмы и деревушки, разбросанные по провинциям Алеппо и Идлиб. Когда-то здесь было семь сотен древних строений, внесенных ЮНЕСКО в список "Всемирного наследия".



Древняя часть Алеппо тоже включена в этот список - десятки мечетей, ворот, башен, медресе, хамамов. И все это подвергалось методичным бомбардировкам на протяжении четырех лет, пока Алеппо осаждали правительственные войска.



В 2014 году была частично разрушена крепость рыцарей-госпитальеров, расположенная на границе Сирии и Ливана: в прекрасно сохранившемся замке укрывались боевики, которых правительственная армия методично закидывала авиабомбами. Можно представить, что осталось от крепости, построенной тысячу лет назад.



Такая же участь постигла древний город Калаат Аль-Мадика, сражение за который развернулось в 2012 году.



Сохранить колыбель цивилизаций



Сирия - колыбель многих цивилизаций, от арамейской до арабской. И, естественно, историки и археологи со всей планеты пытаются спасти уникальное наследие этой страны. Скажем, после освобождения Пальмиры сирийской армией в марте 2016 года сюда была направленна группа ЮНЕСКО. Она обнаружила остатки скульптуры Льва аль-Лата (так звали языческую богиню, в которую веровали древние арабы в доисламские времена), которую боевики "Исламского государства" раздробили кувалдами и отбойными молотками. Под руководством польского археолога Бартоша Марковски статую удалось полностью восстановить: сейчас она экспонируется в Дамаске.



Также в Пальмире работала группа французских археологов под руководством Жака Сейне, который ранее возглавлял археологическую миссию в Иордании. Ученые с помощью новейших 3D-сканеров делали трехмерные снимки разрушенных памятников, на основе которых они создают модель их восстановления.



Трехмерную модель разрушенных памятников создает и итальянский архитектор Лука Оттонелло, который сотрудничает с Государственным Эрмитажем. Гендиректор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский заявил, что вместе с директором ЮНЕСКО Ириной Боковой согласованы планы по восстановлению Пальмиры.



По словам Петровского, заниматься этим будут непосредственно сами сирийские археологи и реставраторы: специалисты Эрмитажа же займутся лишь подготовкой молодых коллег в Сирии. Кстати, именно Эрмитаж имеет солидный опыт в реконструкции памятников красоты и культуры: после блокады Ленинграда были полностью восстановлены исторические места, такие как Царское Село, Петергоф и Павловский.



В коллекции Эрмитажа есть немало артефактов из Пальмиры: десять погребальных рельефов, несколько скульптурных фрагментов, большая плиту с текстами, посвященными таможенным тарифам на греческом и арамейском языках, и несколько монет. Кстати, вместе со специалистами из Эрмитажа в Пальмире готовы работать и немецкие археологи, рассказал президент Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер.



Профессор Рощин: Россия займется всеми "гуманитарными" вопросами Сирии



Несомненно, заявка России на то, чтобы возглавить международную программу по восстановлению разрушенных сирийских памятников, - это еще один шаг и к политическому "укреплению" на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал в беседе со "Свободной прессой" наш постоянный эксперт по вопросам глобальной безопасности, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.



- В Сирии находится один из наиболее древних культурных очагов на планете, Дамаск является древнейшей из ныне существующих мировых столиц. Поэтому, я уверен, восстановление культурного наследия Сирии очень важно не только для этой страны, но и для всего мира.



Конечно, в Сирии много работы для реставраторов, и помощь в подготовке таких кадров сирийцам очень нужна. В России (и раньше в СССР) были и есть хорошие реставраторские традиции, поэтому готовить достойных сирийских специалистов в нашей стране можно и нужно.



Думаю, начинать эту работу следует уже сейчас, не дожидаясь окончания гражданской войны в Сирии и послевоенного урегулирования. Обучение квалифицированных реставраторов - трудоемкий процесс. Недостаточно их просто научить - необходимо, чтобы будущие реставраторы приобрели и определенный практический опыт, а его сирийцы вполне могли бы получить именно в России.



Мне представляется, что гуманитарный аспект российской работы по восстановлению Сирии постепенно будет выходить на первый план и сыграет позитивную роль в присутствии России на Ближнем Востоке.



Западные страны оказались на обочине того, что происходит в Сирии. А мы вполне можем заняться в Сирии всей гуманитарной сферой, включая реставрацию памятников. Думаю, это придало бы новый импульс нашей политике в Сирии и шире - на всем Ближнем Востоке.



*Движение "Исламское государство" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



** Группировка "Джебхат ан-Нусра" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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