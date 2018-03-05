Против экс-генпрокурора Узбекистана Кадырова подано исков на $500 млн

10:37 06.03.2018 Спецгруппа Генеральной прокуратуры Узбекистана проводит масштабные проверки в столичных бизнес-структурах, предположительно принадлежащих экс-генпрокурору Рашиду Кадырову, которому предъявлены обвинения по ряду статей УК республики, и членам его семьи; принадлежащее им имущество описывается.



С лиц, пострадавших от действий Кадырова, получены исковые заявления на сумму в полмиллиарда долларов США. По словам ряда чиновников МВД Узбекистана, проводятся проверки в "Инфинбанке", торговой сети Flagman и Государственным таможенном комитете, передает centralasain.org.



По их словам, в ходе масштабных проверок был задержан управляющий торговой сети Flagman, а также ныне бывший высокопоставленный чиновник Гостаможенного комитета, который незаконно передал таможенные склады под бизнес семьи Кадыровых. Владелец "Инфинбанка" находится на допросе.



Как рассказал собеседник, работающий в банковской системе Узбекистана, "владелец" базирующегося в Ташкенте "Инфинбанка" Фарход Мамажонов подозревается в отмывании денег экс-генпрокурора Рашида Кадырова. По словам предпринимателя, работавшего у Фархода Мамажонова и осведомленного о его бизнес-делах, "Инфинбанк" занимался раскруткой денежных средств Рашида Кадырова. Он говорит, что Фарход Мамажонов со дня создания "Инфинбанка" в 2007 году являлся неофициальным владельцем данного банка.



По словам независимых друг от друга высокопоставленных источников в Ташкенте, в ходе следствия Фарход Мамажонов "был принужден вернуть государству деньги, украденные Рашидом Кадыровым через "Инфинбанк"". По словам бывшего сотрудника "Инфинбанка", эти деньги были переведены через банки в Дубае и Риге в швейцарские банки.



Между тем, как сообщил 3 марта источник в МВД республики, недавно следователи Генпрокуратуры взяли исковые заявления с нескольких узбекских предпринимателей, которые "были вынуждены дарить подарки или давать взятку" экс-генпрокурору. Этот источник утверждает, что общая сумма, указанная в исковых заявлениях предпринимателей, составляет полмиллиарда долларов США.



– В целях возвращения суммы, указанной в исковых заявлениях, в отношении Кадырова возбуждено уголовное дело по статьям 165 ("Вымогательство"), 205 ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями") и 210 ("Получение взятки") УК РУз. Имущество, в том числе частный дом и автомобили, принадлежащее семье экс-генпрокурора, описаны, – сообщил источник в МВД Узбекистана. Источник - ca-news.org

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