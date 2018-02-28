Аллах всех рассудит. Какая тактика у России в Сирии? - Абд Аль-Бари Атван

10:31 06.03.2018 Какая тактика у России в Сирии?



Абд Аль-Бари Атван, известный автор и аналитик арабского общерегионального издания "Рай аль-Яум", рассуждая о самых недавних событиях в Сирии, особенно об обстановке вокруг Восточной Гуты, написал следующее.



"Существуют всего три военных и политических альтернативы, которыми располагают вовлеченные в события вокруг Гуты основные игроки и которые могут повлиять на развитие событий в ближайшее время.



Первое: вооруженные группировки, связанные с радикальными силами, как-то "Тахрир аш-Шам", (прежняя Джабхат ан-Нусра), а также "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещенные в России террористические организации - прим.ред.), покидают Восточную Гуту.



Второе: гражданские лица, которых насчитывается приблизительно 300-400 тысяч человек, покидают Восточную Гуту. Это очень большое количество людей по любым меркам, поэтому, чтобы транспортировать и разместить такое количество беженцев, необходимо соответствующее материально-транспортное обеспечение, а также снабжение продовольствием и лекарственными средствами.



Третье: продолжаются военно-воздушные операции и ракетные атаки коалиционных сил, то есть сирийской армии, а также помогающих ей России и Ирана на позиции боевиков и радикалов".



То перемирие, которое предложил Владимир Путин, или же ежедневная 5-часовая гуманитарная пауза, отражает первую альтернативу, то есть, выход гражданских лиц, что послужит, своего рода, прелюдией для перехода ко второй - то есть выходу вооруженных групп. Это та "российская тактика", которая, как кажется, начинает давать плоды.



Господин Башар Джафари, представитель Сирийской Арабской Республики при ООН, явно предпочитает третью альтернативу, когда заявляет, что, мол, "мы превратим Восточную Гуту во второе Алеппо, и… сирийские правительственные войска непременно возвратят контроль над всей провинцией Восточная Гута".



Есть две проблемы, которые побуждают Джафари к такого рода угрожающим заявлениям. Первая - это то, что сирийская армия находится под постоянным давлением гражданских лиц столицы, то есть населения Дамаска, которое наблюдало и ощутило только за одну последнюю неделю 114 прицельных минометных обстрелов, проводимых радикальными группировками, - теми, на которых перемирие не должно распространяться, поскольку они относятся к террористическим формированиям. Жертвами обстрелов уже стали 17 человек, среди которых есть и дети. И вторая проблема состоит в том, что сирийская армия обрела большой боевой навык в ходе операций против боевиков в Восточном Алеппо, и хочет тот же самый навык использовать и здесь, т.е. в Восточной Гуте.



Перемирие систематически нарушалось в течение всей прошедшей недели, причем обе стороны продолжали обвинять в нарушении его друг друга. Согласно заявлению одного российского наблюдателя, вооруженная оппозиция или же вооруженные боевики не давали возможности для выхода мирных жителей и дальнейшего перехода их в безопасное место, систематически обстреливая гуманитарные коридоры. Вооруженные группировки, напротив, обвиняют в нарушении режима прекращения огня и в периодически производящихся обстрелах правительственные силы.



Основные вооруженные группировки, которые до сих пор причислялись к умеренным, то есть Джейш аль-Ислам, Фейляк Ар-Рахман и Ахрар Аль-Шам (запрещенные в России террористичские организации - прим.ред), временно прекратив разногласия, объявили о своей готовности эвакуировать из указанных районов в течение 15 дней группы, относящиеся к Джабхат Ан-Нусра (запрещенная в России террористическая организация - прим.ред.) а также их семьи. Предложение было обговорено в ходе ряда телефонных переговоров между Мухаммадом Аллушем, главой группировки Джейш Аль-Ислам и российскими дипломатами.



Все нападки со стороны СМИ, которые ранее побуждали из жертвы среди гражданского и мирного населения Гуты сделать в своего рода заложников или создать из них орудие для его использования в противостоянии основных игроков, заметно утихли после того, как было объявлено о готовности эвакуировать элементы Ан-Нусры и после переговоров, которые стояли за этими заявлениями. Прекратился и обстрел тех районов, в которых окопались вооруженные группировки. И это означает высокую вероятность реализовать достигнутые договоренности о прекращении огня, в соответствии с резолюцией Совбеза ООН под номером 2401.



США и их европейские союзники оказались полностью не у дел, а ведущим игроком, арбитром становится Владимир Путин, которого к тому же не в чем обвинить, поскольку он оказался словно бы вне обоих враждующих лагерей. Слова главы британского МИДа Бориса Джонсона из его заявления BBC тоже только подтверждают эту позицию игрока, оказавшегося словно загнанным в угол, или которого насильно оставили не у дел. Джонсон пригрозил, что Великобритания изучает возможность участия в новой боевой операции США против Дамаска, в случае, если будет доказано, что последний использовал в районе Гуты против гражданских лиц химическое оружие. Тогда как Вашингтон, при этом, снова выступил с обвинениями против России - она, дескать, снова разжигает конфликт, дестабилизирует обстановку или же пытается тянуть одеяло на себя.

Существование же таких доказательств (об использовании химоружия - прим. перев.), наличие их или их отсутствие, целиком и полностью зависит от Дональда Трампа и степени его плохого настроения - а оно, ясное дело, плохое, поскольку роль его страны в урегулировании ситуации вокруг Гуты, как и ранее - вокруг Алеппо, снова оказалась ролью стороннего, маргинального наблюдателя. Да и вообще мы сомневаемся в том, что ему нужны какие-то доказательства использования химического оружия, для того, чтобы решить - запускать ему свои крылатые ракеты или нет. Как совершенно не нужны они ему были тогда, когда США в апреле прошлого года нанесли удары по базе сирийской авиации в Аш-Шайрате. Если же доказательства все-таки понадобятся, то у него в арсенале много способов их сфабриковать.



Относительно химического оружия едва ли можно утверждать, что сирийские правительственные войска нуждаются в нем для окончательного освобождения Восточной Гуты, где в боевых операциях по полному освобождению данных территорий от вооруженных боевиков задействовано более ста тысяч сирийских военнослужащих. Как не нуждались они в нем, когда освобождали Восточный Алеппо и, после этого, Дейр-Эз-Зор (Сирийское правительство неоднократно отрицало факты использования армией данного вида оружия).



Выход боевиков Джабхат-ан-Нусры и их сторонников из района Восточной Гуты - это, по всей вероятности, и есть тот путь, которые может устроить все конфликтующие стороны. Если же Нусра будет против этого возражать, то не исключено, что мы увидим умеренных оппозиционеров, сражающихся бок о бок с сирийской армией против боевиков Ан-Нусры. И это тоже будет в полном соответствии с достигнутыми соглашениями в Астане по зонам деэскалации, которые подписали сами представители сирийской оппозиции после прямых переговоров с делегацией сирийского правительства, возглавляемой самим господином Джафари.



Присутствие же боевиков и, вместе с ними, гражданских лиц на территории Восточной Гуты совершенно неприемлемо для коалиции, сложившейся в регионе - то есть для коалиции России, Ирана и Сирии. Ведь это все равно, что попытаться смешать вместе воду и масло, которые, как известно, смешиванию никак не поддаются. Особенно, если к этому добавить еще и проблему ежедневных минометных обстрелов окраин Дамаска. По этим же всем причинам их (боевиков и мирных граждан - прим. перев.) разъединение - это единственный путь остановить непрекращающееся кровопролитие, что, собственно, и должно произойти при согласии всех сторон. Ведь то, что может произойти и чем дело кончится в противном случае, известно…только, пожалуй, лишь Всевышнему.



Khorasan, Иран



Оригинал публикации: ! تاکتیک روسیه در سوریه

Опубликовано 28/02/2018 Источник - inosmi.ru

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