 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.03.2018
15:45  Разрушенные памятники Сирии восстановит Россия. Сизифов труд...
10:37  Против экс-генпрокурора Узбекистана Кадырова подано исков на $500 млн
10:31  Аллах всех рассудит. Какая тактика у России в Сирии? - Абд Аль-Бари Атван
10:26  Назарбаев выбрал удачный момент для окончательной "казахизации" страны, - Гжегож Гурны
10:23  Первый итог парламентских выборов в Италии: страна, расколотая на три части, - Д.Седов
10:02  "Девушка, вы кто?" Ответ -" мы связистки", - изральский военный советник в Укр-армии майор Верцнер
09:57  В Узбекистане появится свободная экономическая зона "Спорт"
09:50  "На это было страшно смотреть": предатель Скрипаль хрипел на скамейке в обнимку с девушкой, - ВВС
09:31  Лидера коммунистов Душанбе Сафиаллоева обвинили в мошенничестве и лишают депутатского мандата
09:20  Конфликт уникальностей. Как будут складываться отношения России и США после послания Путина, - Д.Тренин
09:17  18 друзей Си: кто будет править Китаем следующие пять лет, - В.Спивак, Т.Умаров
09:07  Рахмон и Ил. Рогунская ГЭС остановит процесс заиливания водохранилища Нурекской ГЭС
09:02  Куда размотали бюджет? Дарига Назарбаева шлет депутатские запросы КазНацБанку)))
08:57  В Узбекистане громят Сурхандарьинское ОПГ... подполковника СНБ Туракулова
08:46  Почему Россия безнадежно отстала от Китая, - "СП"
08:00  Россия решила восстановить популяцию сайгаков за счет самцов из Казахстана
07:43  Между космосом и халифатом. Насколько прочно Иран стоит на земле, - И.Ходаков
07:36  Госдолг Таджикистана ($3,67 млрд) перевалил за 50 процентов ВВП страны
07:29  Политическая весна-2018. У Сооронбая Жээнбекова нет времени на раскачку, - Т.Ибраимов
07:23  Лола Каримова "вынужденно" покидает пост президента Федерации гимнастики Узбекистана
07:20  Пентагон со спущенными штанами. Ракетный конфуз при полной победе России и поражении США, - Гилберт Доктороу
06:55  Китайцам могут разрешить иметь третьего ребенка
06:25  Первым главой "Национального антидопингового агентства при Кабмине Узбекистана" стал Нодир Турсунов
00:53  Почему 1 марта войдет в мировую историю, - Р.Ищенко
00:51  $175 млрд на оборону: Китай утвердил рекордный военный бюджет на 2018 год
00:50  Армагеддон: кто победит в битве 2018 года? - О.Чувакин
00:46  В поисках правды об Агване Доржиеве: буддистский святой или русский шпион? (история)
00:42  Тернистый путь в Китай: барьеры и точки роста экспорта в Поднебесную
00:30  Эрдоган ставит Турцию на грань развала, - В.Погосян
00:29  Двоих лидеров ДАИШ Эхсануллу и Омара схватили в Кабуле
00:16  Посмертно издана книга казахстанского журналиста Г.Бендицкого "Беспредел"
00:05  В Англии отравили очередного предателя - экс-полковника ГРУ Скрипаля
Понедельник, 05.03.2018
21:19  Военные базы вокруг Афганистана: НАТО уйдет на север? - "DW"
21:15  Иран грозит возобновить производство высокообогащенного урана
19:57  Выборы в Италии - очередной удар по европейскому истеблишменту, - Washington Post
19:42  "Господа, мы – предатели…" Молдову стирают с карты мира, - А.Цуканова
19:37  Тряпичная сегрегация. Родители девочек в хиджабах напомнили Назарбаеву о патриотизме, - Р.Тулегенов
18:44  Елбасы озвучил 5 новых "социальных инициатив". Уже в четырех областях добровольно построены "монументы Благодарности казахскому народу..."
16:04  Хакеры проникли в правительственную IT-сеть Германии, - Frankfurter Rundschau
15:59  Картина гибели "вагнеровцев" в Сирии полностью пересмотрена
14:27  Игла в яйце. В Казахстане анонсировали первую химическую кастрацию педофила
06:37  "Я родился, когда отцу было 60. Раньше ему было некогда - воевал с басмачами...", - экс-премьер Киргизии К.Жумалиев
06:34  Эс-глава ВерхСуда Киргизии мадам Токбаева оказалась редкой аферисткой, - Чындык.kg
06:15  На выборах в Италии сокрушительно побеждают правые берлусконисты и сепары из "Лиги Севера"
06:05  Плач по Аиде. У Кырдепутатов отнимают мандаты
05:57  Бедная Гута. Пиар-вой Запада о страданиях боевиков достиг апогея
05:55  "Оскара"-2018 получил "Икар" о допиге в РосСпорте (кто бы сомневался)
05:52  Навруз по-московски: как пройдет многонациональный праздник в столице России
05:44  Сирийская армия наступает на резолюцию ООН. Эскалация в Гуте может привести к новому конфликту между Москвой и Западом, - "Къ"
05:43  США перешли все торговые границы. Дональд Трамп спровоцировал мировой экономический конфликт, - А.Джумайло, Н.Зубов
05:37  Трамп оценил новации Си Цзиньпина. Китайский вождь не уйдет, пока не построит Шелковый путь, - В.Скосырев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Назарбаев выбрал удачный момент для окончательной "казахизации" страны, - Гжегож Гурны
10:26 06.03.2018

Путин потерял не только Украину, но и Казахстан

В Польше никто не обратил внимания на последние сообщения из Казахстана, а между тем там произошли переломные изменения. Сначала в прошлом году президент Нурсултан Назарбаев принял решение о переводе казахской письменности с кириллицы на латиницу, а в начале этого года он решил, что на заседаниях парламента в Астане можно будет пользоваться только казахским языком. До сих пор депутатам разрешалось выступать там также на русском. Огромное, можно сказать, цивилизационное значение, имеет в особенности первый шаг: это отход от русскоязычной культурной сферы и разворот в сторону Запада.

Это плохая новость для Кремля, ведь самое большое государство Средней Азии решило покинуть московскую сферу влияния. Однако россияне лишь традиционно сыплют угрозами, но не предпринимают никаких действий, чтобы остановить начавшийся процесс. Они слишком заняты другими событиями, которые поглощают все их внимание, а поэтому не могут более решительно ответить на шаги Астаны.

Для многих российских комментаторов решение Казахстана стало полной неожиданностью. До сих пор руководство этой страны вело себя в отношении России очень осторожно и даже пассивно. Это было связано с историческим опытом казахского народа. В сталинские времена большевики уничтожили и без того немногочисленные казахские элиты, а в 1940 году СССР перевел казахский язык на кириллицу. Долгие годы советская власть в рамках программы по подчинению огромных безлюдных казахских территорий переселяла туда русских. В результате масштабной колонизации доля коренного населения в Казахстане стала самой низкой среди всех советских республик.

По данным переписи 1959 года, казахи составляли всего 30% населения Казахской Советской Социалистической Республики. Потом ситуация начала постепенно меняться, в частности, благодаря тому, что казахи ("мусульмане-атеисты") заводили больше детей, чем русские ("православные атеисты"). Несмотря на это в 1989 году, накануне распада СССР, представителей казахского народа было в республике всего 39,7%.

Казахи обрели независимость, но остались меньшинством в своей собственной стране. Доминирующее положение во многих регионах (особенно на севере) занимало русское или русскоязычное население, в чем я смог убедится лично, пару раз путешествуя по Казахстану. В связи с этим Назарбаев не мог последовать примеру других постсоветских республик и заменить коммунистическую идеологию национальной идеей: такой шаг встретился бы с сопротивлением внутри страны и ответными действиями России.

Казахстан много лет подряд оставался настолько лояльным в отношении Москвы, что та даже не видела необходимости в создании там "российской партии". Впрочем, какой в этом был смысл, ведь с 1991 года русский стал в этой стране вторым государственным языком. В итоге сейчас в казахском парламенте нет даже сильной пророссийской группировки, хотя русские остаются в Казахстане заметным национальным меньшинством (25%).

Одновременно Назарбаев проводил постепенную, но последовательную политику казахизации, которая включала в себя, в частности, строительство новой столицы Астаны, находящейся вдали от русскоязычных центров (Алма-Аты и Караганды). Перепись, проведенная в 2009 году, показала, что казахи составляют уже 63,1% от населения страны.

Возможно, Назарбаев не стал спешить со своим решением, если бы не нападение России на Украину. Россияне одержали успех только в Донбассе и в Крыму, то есть в практически полностью русскоязычных регионах. Там, где существовала языковая альтернатива и культурный барьер, им пришлось остановиться. Украинские события показали, что собственный язык - основа безопасности страны. Для Польши это чисто теоретическая проблема, поэтому мы не уделяем ей внимания, однако, в Казахстане ситуация выглядит иначе. Оказалось, что язык может сыграть ключевую роль в сохранении территориальной целостности государства, поэтому пришло время принять решение.

Назарбаев выбрал удачный момент: у находящейся под санкциями России, которая занята конфликтом с Западом, а также вооруженными конфликтами в Сирии и на Украине, нет сейчас сил, чтобы ввязываться в новый спор. Так что проводить революционные изменения казахам ничего не мешает. Долгосрочные эффекты этих реформ будут видны через какое-то время, но уже сейчас понятно, что России ничего хорошего они не принесут.

04.03.2018
wPolityce, Польша

Гжегож Гурны (Grzegorz Górny)
Putin stracił nie tylko Ukrainę, stracił

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520321160
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  