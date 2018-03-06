Первый итог парламентских выборов в Италии: страна, расколотая на три части, - Д.Седов

10:23 06.03.2018 После парламентских выборов 4 марта 2018 года Италия предстала перед миром страной, расколотой на три части: на севере доминирует партия Маттео Сальвини "Лига" (Северная Лига за независимость Падании), на юге победило народническое (популистское) движение "Пять звезд" и только в центре социал-демократы смогли с трудом удержаться в нескольких своих оплотах.



Значит ли это, что будущее Италии непредсказуемо? Во-первых, не ясно, обретет ли Италия в ближайшее время новое правительство. Во-вторых, не понятно, каким оно будет. В результате голосования не появилось ни одной политической силы, которая могла бы самостоятельно взять на себя формирование правительства. Зато голосование принесло радикальную перетасовку карт, и итальянский политический ландшафт стал неузнаваемым.



Сенсационных результатов достигли вчерашние аутсайдеры. Больше всего голосов получило движение евроскептиков, или, как они себя называют, "фундаментальных оппозиционеров" "Пять звезд" во главе с 31-летним Луиджи Ди Майо. Движение объединяет в себе различные оппозиционные силы и выдвигает лозунг "Ни за правых, ни за левых". Однако завоеванные ими 33% голосов – это еще не абсолютное большинство.



Другим лидером стала консервативная "Лига" во главе с Маттео Сальвини.



Эта партия достигла невиданного успеха – она получила в четыре раза больше голосов, чем на предыдущих выборах. Если ранее "Лига" считалась партией сепаратистов с "богатого Севера", то теперь ее влияние распространилось на всю страну. "Лига" выступает совместно с партией Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!", и этот союз получил в сумме 36%. Однако и ему не хватает голосов для абсолютного большинства.



Гораздо меньше внимания СМИ уделяют проигравшим участникам гонок. Хотя Сильвио Берлускони и удержал на плаву свою партию "Вперед, Италия!" за счет союза с "Лигой", его собственная политическая биография считается завершающейся. Даже если Берлускони будет участвовать в формировании правительства, его партия получит меньше мест, чем раньше, и это рассматривается как его неудача. По некоторым оценкам, его кандидат на пост премьера Антонио Taяни не имеет шансов.



Тяжелое поражение понесла правящая социал-демократическая партия под руководством Маттео Ренци. Даже в своих бастионах – Тоскане, Умбрии – она провалилась. Партия получит в обеих палатах парламента меньше мест (18,3% и 18,7 %), чем "Пять звезд", "Лига" и "Вперед, Италия!". Руководитель социал-демократической фракции в парламенте уже заявил об уходе партии в оппозицию, а Маттео Ренци – о своем уходе с поста председателя партии. Социал-демократы пожинают плоды своего оппортунизма.



Для Брюсселя возможное сотрудничество между "Пятью звездами" и "Лигой" в целях создания правительства является кошмарным сном. Газета Il Foglio назвала такую комбинацию "опаснейшим политическим монстром, который в последние месяцы принимает очертания". Обе партии имеют много общего. Так или иначе, касательно членства в ЕС и общеевропейской валюты позиции "Пяти звезд" и "Лиги" близки. Сальвини постоянно критикуют евро, а "Пять звезд" давно требуют референдума о членстве в еврозоне. Обе партии настаивают на реформе Евросоюза и ослаблении "политики экономии", проводимой Брюсселем.



Правда, накануне выборов лидер "Пяти звезд" Ди Майо заявил в интервью немецкой Die Welt: "Мы преследуем политические цели, которые традиционно считались левыми, но придаем им либеральный характер. Правые являются нашим принципиальным политическим противником". Однако, как отмечает автор корреспонденции, "сказанному перед выборами не следует абсолютно верить". Так или иначе, две эти партии считаются наиболее вероятными партнерами по созданию правящей коалиции.



Свою оценку последствий возникновения такой правительственной коалиции опубликовал немецкий Центр европейских экономических исследований (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH). По мнению сотрудников Центра, "популистское" правительство в Италии повысит риски экономической несостоятельности страны. Италия имеет самый большой государственный долг среди государств еврозоны. Он составляет 2,3 триллиона евро, или 23% от задолженности всех участников еврозоны. А доля Италии в экономике еврозоны – всего 15%. Вызывает опасения и негативная динамика роста долгов. С 2007 года они непрерывно растут и на сегодня достигли 132% от ВВП страны. Немецкие аналитики упрекают итальянских избирателей в том, что они считают "популистское" упрощение реальности отвечающим их интересам. Однако, если Италия получит такое же правительство, как правительство Греции в 2015 году, и пойдет на конфронтацию с еврогруппой, сложится совершенно непредсказуемая ситуация. Для Италии это может стать сценарием с высокими политическими и экономическими рисками и новой нестабильностью, что очень осложнит положение еврозоны и Европейского союза в целом. Так считают в немецком Центре европейских экономических исследований.

Дмитрий СЕДОВ | 06.03.2018 | Источник - fondsk.ru

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