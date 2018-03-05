|"Девушка, вы кто?" Ответ -" мы связистки", - изральский военный советник в Укр-армии майор Верцнер
10:02 06.03.2018
НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ: ИЗРАИЛЬСКОГО СОВЕТНИКА В РЯДАХ ВСУ ПРОРВАЛО
Майор израильской армии Виктор Верцнер с самого начала войны на Донбассе работает советником в рядах ВСУ. Похоже его прорвало и тут в фейсбуке началась битва. Срач идет с участием советников и чиновников из окружения президента Украины и министра обороны Украины:
Какую армию строят в Украине (мои впечатления)
1. Генералы с которыми имел "честь" общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.
2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.
3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.
4. Нерациональное распределение бюджета.
5. Повсеместное кумовство.
6. Задницы вылизываются повсеместно.
7. Показуха превыше всего!
8. Коррупция и распилы.
9. Синдром - "мы все сами знаем лучше вас"
10. Синдром - "сильнейшая армия в Европе".
Несколько примеров:
Полк специального назначения, я в гостях вместе с волонтерами, зам министра, американским военным атташе. Стол ломится, водка рекой, все в форме! Блюда приносят симпатичные девушки в вышиванках. Я вышел в туалет и спросил у одной из низ - "девушка, вы кто?" Ответ -" мы связистки". Занавес.
Тренировочная база под Киевом, зима, -7°, срочники моют вагонку мокрыми тряпками голыми руками, потому что на следующий день приезжают представители НАТО. Занавес.
Штабные учения в бригаде, я наблюдаю с восхищением со стороны. Никогда не видел такой слаженной работы штаба, еще и по стандартам НАТО, что в новинку для Украины.
Пока не заметил листики с текстом перед каждым офицером. Занавес.
Армия должна победить в войне, это ее главная задача!
В условиях современного театра военных действий мы должны воспитывать мотивированного, профессионального и думающего солдата!
Может быть пришло время опомниться а не изобретать велосипед с квадратными колесами? даже если этот велик очень красиво выглядит по ТВ, он не поедет.