"Девушка, вы кто?" Ответ -" мы связистки", - изральский военный советник в Укр-армии майор Верцнер

10:02 06.03.2018 НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ: ИЗРАИЛЬСКОГО СОВЕТНИКА В РЯДАХ ВСУ ПРОРВАЛО



Майор израильской армии Виктор Верцнер с самого начала войны на Донбассе работает советником в рядах ВСУ. Похоже его прорвало и тут в фейсбуке началась битва. Срач идет с участием советников и чиновников из окружения президента Украины и министра обороны Украины:



Какую армию строят в Украине (мои впечатления)



1. Генералы с которыми имел "честь" общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.



2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.



3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.



4. Нерациональное распределение бюджета.



5. Повсеместное кумовство.



6. Задницы вылизываются повсеместно.



7. Показуха превыше всего!



8. Коррупция и распилы.



9. Синдром - "мы все сами знаем лучше вас"



10. Синдром - "сильнейшая армия в Европе".



Несколько примеров:



Полк специального назначения, я в гостях вместе с волонтерами, зам министра, американским военным атташе. Стол ломится, водка рекой, все в форме! Блюда приносят симпатичные девушки в вышиванках. Я вышел в туалет и спросил у одной из низ - "девушка, вы кто?" Ответ -" мы связистки". Занавес.



Тренировочная база под Киевом, зима, -7°, срочники моют вагонку мокрыми тряпками голыми руками, потому что на следующий день приезжают представители НАТО. Занавес.



Штабные учения в бригаде, я наблюдаю с восхищением со стороны. Никогда не видел такой слаженной работы штаба, еще и по стандартам НАТО, что в новинку для Украины.

Пока не заметил листики с текстом перед каждым офицером. Занавес.



Армия должна победить в войне, это ее главная задача!



В условиях современного театра военных действий мы должны воспитывать мотивированного, профессионального и думающего солдата!



Может быть пришло время опомниться а не изобретать велосипед с квадратными колесами? даже если этот велик очень красиво выглядит по ТВ, он не поедет. Источник - facebook.com

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