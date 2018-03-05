 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
В Узбекистане появится свободная экономическая зона "Спорт"
09:57 06.03.2018

Планируется создание полноценного промышленного кластера, где свои мощности расположат десятки предприятий, специализирующихся на производстве спортивной одежды, инвентаря и оборудования

Президент Узбекистана утвердил решение о создании свободной экономической зоны "Спорт" в Ташкентской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Планируется, что здесь будет создан полноценный промышленный кластер, где свои мощности расположат десятки предприятий, специализирующихся на производстве спортивной одежды, инвентаря и оборудования, в том числе ведущие мировые производители.

На сегодняшний день индустрия производства спортивной продукции в Узбекистане находится в зачаточном состоянии. В основном эту продукцию побочно изготавливают предприятия автопрома.

Так, совместное узбекско-корейское предприятие "Уз-Тонг Хонг Ко", занимающееся выпуском сидений для авто, параллельно производит баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные и другие виды мячей. Также здесь выпускаются многие виды спортивного инвентаря - батуты, теннисные и бадминтонные ракетки, спортивные кеды.

Зимние виды спорта в Узбекистане объединят в федерации
При этом большая часть рынка занята дешевой китайской продукцией не всегда соответствующего качества. Поэтому одна из ближайших задач новой зоны - насыщение внутреннего рынка и вытеснение китайского импорта сначала из страны, а затем и региона.

К сожалению, пока самый главный вопрос - какие льготы будут предоставлены участникам новой зоны - остался за скобками.

Источник - ru.sputniknews-uz.com
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