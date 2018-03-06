Лидера коммунистов Душанбе Сафиаллоева обвинили в мошенничестве и лишают депутатского мандата

09:31 06.03.2018 Лидер столичной ячейки Компартии Таджикистана Субхон Сафиаллоев и еще двое депутатов Маджлиса (парламента) народных депутатов Душанбе будут лишены мандатов на 14-й парламентской сессии 14 марта. Об этом 5 марта сообщило издание "Ахбор".



О созыве очередной сессии парламента объявил мэр Душанбе Рустам Эмомали. Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Сафиаллоева, Шахноз Рахматовой и Шоха Давлатова включен в повестку мероприятия.



Рахматова покидает парламент из-за назначения заместителем председателя правительственного Комитета по строительству и архитектуре, Давлатов - в связи с отъездом за рубеж. Причиной отзыва мандата у Сафиаллоева стали подозрения в мошенничестве. Информация о том, что лидер столичных коммунистов стал фигурантом уголовного дела, появилась в СМИ в декабре 2017 года.



По версии Агентства по борьбе с коррупцией, в декабре Сафиаллоев позвонил гендиректору ГУП "Таджикаэронавигация" и представился помощником советника президента Таджикистана по кадровым вопросам Асадулло Рахмона. Депутат заявил, что жене одного важного человека якобы требуется дорогостоящая операция. Сафиаллоев дал топ-менеджеру предприятия номер своего мобильного телефона и попросил перевести на него 12 тысяч сомони ($1,4 тысячи). Затем депутат пришел в офис ГУП, представился мужем больной женщины и повторил просьбу. В итоге руководители "Таджикаэронавигации" перевели деньги на названный номер.



Мошенничество раскрылось благодаря тому, что после перевода денег руководители предприятия сообщили Асадулло Рахмону о выполнении его поручения. Рахмон ответил, что не просил никому помогать. В итоге информация об инциденте была передана в правоохранительные органы.



Коммунистическая партия Таджикистана считается правоопреемницей таджикистанского отделения КПСС и, таким образом, является старейшей политической силой в стране. Сафиаллоев возглавляет столичное отделение партии на протяжении 19 лет. Источники "Ахбор" утверждают, что в последнее время политик испытывает финансовые затруднения - якобы его сын взял слишком большой банковский кредит и в результате лишился дома. Кроме того, источник в окружении Сафиаллоева заявил, что в декабре 2017 года жена лидера коммунистов действительно серьезно болела.

06.03.2018 Источник - fergananews.com

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