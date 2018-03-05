18 друзей Си: кто будет править Китаем следующие пять лет, - В.Спивак, Т.Умаров

09:17 06.03.2018 Изменения, которые будут внесены в Конституцию КНР и снимут ограничение на количество сроков правления для председателя КНР, открывают дорогу Си Цзиньпину к сохранению полновластия как минимум до 2028 года. Хотя китайская система все больше меняется в сторону персоналистского режима, править Си будет не один. Огромную роль будет играть и команда Си, члены нового Политбюро, избранного осенью по итогам XIX съезда Компартии Китая (КПК).



Почти все они – давние знакомые и протеже китайского лидера, многих он знает еще с юности. И если о семи членах Постоянного комитета Политбюро (ПКПБ) написано и сказано много, то о чиновниках, которые заняли остальные 18 кресел в Политбюро, русскоязычному читателю известно существенно меньше. Мы решили восполнить этот пробел.



Ян Цзечи (杨洁篪; 1950). Куратор внешней политики



Ян Цзечи – первый с 2003 года куратор внешней политики, который вошел в состав Политбюро. До него последним представителем МИДа в Политбюро был Цянь Цичэнь (钱其琛), один из наиболее видных дипломатов пореформенного Китая, который управлял внешней политикой страны в период беспорядков на площади Тяньаньмэнь и занимал пост вице-премьера.



С приходом к власти в Америке новой администрации Дональда Трампа отношения КНР и США переживают не самые спокойные времена. А Ян Цзечи, у которого за плечами огромный опыт работы в Соединенных Штатах, может стать важной фигурой в диалоге Пекина и Вашингтона.



Ян Цзечи родился в Шанхае в простой семье, учился в школе при Шанхайском университете иностранных языков, а во время культурной революции четыре года отработал на заводе. В 21 год вступил в КПК. В 1972 году Ян получил возможность обучаться за рубежом в рамках специальной программы МИД КНР. Окончил бакалавриат Батского университета по направлению международные отношения, а также магистратуру Лондонской школы экономики и политических наук. После возвращения в Китай Ян Цзечи стал работать в МИДе.



С 1975 по 2000 год он последовательно рос по карьерной лестнице во внешнеполитическом ведомстве: возглавлял отдел переводов МИДа, был переводчиком Дэн Сяопина, работал в посольстве КНР в США, позже был заместителем главы департамента МИДа по Северной Америке и Океании. Уже в 48 лет Яна назначили заместителем министра иностранных дел КНР. С 2000 по 2004 год он занимал пост посла Китая в США, а в 2007-м стал министром.



Ян Цзечи, работавший послом в США и имеющий обширные связи в американской элите, играет одну из ключевых ролей в построении американо-китайских отношений. Ян был первым высокопоставленным представителем КНР, который приехал в Вашингтон после избрания Дональда Трампа, чтобы растолковать команде нового президента США, насколько опасно ставить под сомнение принцип "одного Китая", который является основой американо-китайских отношений со времен Никсона. Во многом именно благодаря усилиям Ян Цзечи состоялся первый саммит Трампа и Си в Мар-а-Лаго.



Ян – крайне важная фигура в период непредсказуемой политики Белого дома в отношении Пекина. Возможно, Яна, как в свое время Цянь Цичэня, назначат вице-премьером, что прибавит ему аппаратного веса. Сам факт его продвижения в Политбюро показывает возрастающее значение внешней политики для китайского руководства, ведь стабильность внутри КНР и дальнейшее экономическое развитие теперь намного больше, чем когда-либо, зависят от ситуации за пределами Китая.



Лю Хэ (刘鹤; 1952). Главный по экономике



Лю Хэ – один из самых видных макроэкономистов современного Китая. По словам самого председателя Си, Лю – его доверенное лицо. В составе Политбюро Лю будет заниматься экономической политикой.



Китайский лидер знает Лю с детства – они учились в соседних школах в Пекине. Хотя карьеры у Лю и Си складывались совершенно по-разному, они сохранили старые связи. В годы культурной революции семнадцатилетнего Лю Хэ, как и большинство молодых людей того времени, отправили поднимать глубинку – в случае Лю это была провинция Цзилинь. Спустя год работы там Лю поступил в армию и был распределен по службе в город Баодин (保定; провинция Хэбэй), в 140 км от Пекина. После четырех лет службы Лю стал рабочим на радиозаводе в столице и только в 1978 году смог поступить на экономический факультет Китайского народного университета (中国人民大学).



После выпуска из вуза Лю начал работать в китайском Госплане (сейчас это Государственная комиссия по развитию и реформе (中华人民共和国国家发展和改革委员会)), где 10 лет занимался промышленной политикой. Во время работы в ГКРР Лю еще успел поучиться в США на программе MBA в Университете Сетон-Холл, а затем в Гарварде, где получил степень магистра государственного управления (MPA).



До прихода Си Цзиньпина к власти Лю был мало известен даже в Китае. Он возглавлял Государственный информационный центр и Исследовательский центр развития при ГКРР, принимал участие в составлении нескольких пятилетних планов. Вместе с премьером Вэнь Цзябао (温家宝) Лю работал над программой восстановления китайской экономики после потрясений мирового финансового кризиса 2008 года, но оставался малозаметным технократом.



Звездный час Лю настал после XVIII съезда КПК: он стал членом ЦК, заместителем директора ГКРР, а также возглавил секретариат Центральной руководящей группы по вопросам экономики и финансов. Именно Лю работал над планом структурных реформ Си Цзиньпина, который новый китайский лидер обнародовал в рамках третьего пленума ЦК КПК в ноябре 2013 года. Его взгляды на экономику считаются достаточно либеральными, он активно сотрудничал с Всемирным банком в написании отчета о стратегии Китая до 2030 года. Вместе со своим давним коллегой Чжоу Сяочуанем (周小川), занимающим пост главы ЦБ, летом 2015 года Лю помогал Си Цзиньпину разруливать ситуацию с обрушившейся биржей.



Лю, по-видимому, в будущем станет куратором экономики в команде Си. Он займет должность вице-премьера Госсовета, курирующего вопросы финансов, а также главы Комиссии по развитию финансовой стабильности (金融稳定发展委员会), которая контролирует работу всех финансовых регуляторов. Помимо этого, Лю Хэ прочат место главы Народного банка Китая на смену уходящему на пенсию Чжоу Сяочуаню. Если это назначение состоится, то Лю Хэ сконцентрирует в своих руках небывалые рычаги для влияния на экономическую политику Китая – последний раз столько полномочий в 1990-х концентрировал реформатор Чжу Жунцзи (朱镕基), сочетавший посты главы ЦБ и вице-премьера.



В любом случае благодаря личным связям с Си Лю станет самой заметной фигурой в новом Госсовете, чем ослабит нынешнего премьера Ли Кэцяна. Кстати, считается, что именно Лю Хэ принадлежит авторство известного интервью с анонимным экспертом в "Жэньминь жибао" (人民日报) с критикой работы команды премьера Госсовета Ли Кэцяна.



Чжан Юся (张又侠; 1950). Надежная опора в армии



У Чжан Юся настолько близкие отношения с Си Цзиньпином, что многие говорят о нем как о названом брате главы КНР. Чжан является заместителем Си на посту председателя Центрального военного совета (ЦВС), который после прихода к власти Си пережил значительную централизацию.



Чжан Юся многое связывает с китайским лидером. Оба родились в Пекине, и их объединяет общая судьба детей "изгнанников" во время культурной революции. Отец Чжан Юся, Чжан Цзунсюнь (张宗逊), был одним из первых генералов НОАК времен гражданской войны и в 1947 году командовал Северо-восточным армейским корпусом НОАК, где в это же время политкомиссаром был отец Си Цзиньпина, Си Чжунсюнь.



Чжан Юся прошел карьерный путь от рядового до генерала. В 18 лет он пошел в армию и служил в 14-й армейской группе города Куньмин (昆明) провинции Юньнань (云南). В 1984 году 26-летний Чжан Юся участвовал в китайско-вьетнамском пограничном конфликте в должности командира роты. За 16 лет он дослужился до звания полковника, в том числе за заслуги во время столкновения с Вьетнамом, и возглавил 13-ю армейскую группу. В 2007 году в звании генерал-лейтенанта Чжан возглавил Шэньянский военный округ, а через пять лет – Главное управление вооружений и военной техники НОАК и стал членом ЦВС ЦК КПК.



Чжан Юся – очень важный участник близкого круга Си Цзиньпина, так как это один из немногих старших офицеров с боевым опытом, лояльных генсеку. К тому же о Чжан Юся говорят, что он общительный человек с хорошей репутацией среди генералитета и среднего офицерского состава НОАК, и именно это его свойство поможет Си Цзиньпину продолжать проводить реформы в военной сфере. В нынешнем ЦВС Чжан Юся, скорее всего, курирует международные связи, разведку, высокие технологии и боевую подготовку.



Сюй Цилян (许其亮; 1950). Первый летчик в Политбюро



Сюй Цилян – уникальная фигура в составе XIX Политбюро. Это первый генерал ВВС, который занял такую высокую должность в Центральном военном совете КНР (традиционно в ЦВС доминировали офицеры сухопутных войск). Во-вторых, это самый пожилой член нынешнего Политбюро (через полгода ему исполнится 68), то есть он едва вписывается в негласное правило "семь наверх, восемь вниз" (七上八下). Сюй Циляна принято считать протеже бывшего генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя, потому что именно во время правления последнего Сюй взлетел по карьерной лестнице. Однако некоторые связывают его успех с бывшим заместителем главы ЦВС Чжан Чжэнем (张震) и самим Си Цзиньпином.



Сюй Цилян родился в крестьянской семье в уезде Линьцюй (临朐) провинции Шаньдун (山东) и в 16 лет вступил в ряды ВВС НОАК. В 1984 году он участвовал в параде в честь Дня образования КНР на площади Тяньаньмэнь и, по слухам, впечатлил своим полетом на реактивном истребителе самого Дэн Сяопина. Позже по приказу Дэна была основана первая школа резерва ВВС НОАК, в числе первых учеников которой оказался Сюй Цилян. А руководителем школы стал генерал Чжан Чжэнь.



В 1989 году Сюй становится начальником штаба 8-й армии ВВС НОАК в Фучжоу (福州), где с 1990 года секретарем горкома (фактически начальником Сюй Циляна) работает Си Цзиньпин. В 1991 году Сюй был повышен до генерал-майора, а годом позже стал кандидатом в состав ЦК КПК. В 2007 году он стал членом ЦК КПК, а через год попал в состав ЦВС КНР. В 2012-м Сюй вошел в Политбюро ЦК КПК в качестве одного из двух заместителей главы ЦВС.



Сам факт, что именно генерал воздушных сил, а не сухопутных войск был избран на должность заместителя главы ЦВС пять лет назад и остался еще на один срок, вписывается в траекторию реформ в китайской армии, которая началась при Си Цзиньпине. Скорее всего, в начавшемся политическом цикле Сюй Цилян продолжит курировать вопросы материально-технического обеспечения, капитального строительства и финансов в ЦВС.



Чэнь Миньэр (陈敏尔; 1960). Руководитель Чунцина



Чэнь Миньэр – верный протеже Си Цзиньпина и возможный кандидат в его преемники. Чэнь родился и начал делать партийную карьеру в провинции Чжэцзян (浙江), где и познакомился с будущим китайским лидером. Он работал под началом Си в 2002–2007 годах, входил в состав постоянного комитета провинциального Политбюро, где отвечал за отдел пропаганды. По слухам, он помогал своему патрону еженедельно публиковать свои колонки в главной провинциальной газете "Чжэцзян жибао" (浙江日报). Чэнь проработал в родной приморской провинции до 2012 года и дослужился до поста вице-губернатора.



О Чэнь Миньэре стали говорить как о протеже Си Цзиньпина и даже, возможно, как о будущем преемнике китайского лидера, когда в 2012–2013 годах он возглавил провинцию Гуйчжоу (贵州). Хотя это один из самых бедных и трудных регионов КНР, для восходящих звезд китайской партийной элиты он является традиционным плацдармом, где они нарабатывают опыт и репутацию. В свое время там же служили бывший председатель КНР Ху Цзиньтао и Ли Чжаньшу (栗战书), еще один соратник Си Цзиньпина, который только что стал одним из семи членов обновленного ПК Политбюро. В Гуйчжоу Чэнь Миньэр несколько лет активно боролся с бедностью, что четко укладывалось в обещания Си Цзиньпина покончить с этой проблемой в сельских регионах КНР к 2020 году.



Вокруг фигуры Чэнь Миньэра стало ходить еще больше слухов, когда в 2017 году его экстренно перевели на пост главы горкома Чунцина. Предыдущего руководителя многомиллионного мегаполиса Сунь Чжэнцая (孙政才) также прочили в преемники нынешнего китайского руководства. Однако незадолго до XIX съезда КПК Суня сняли с поста по традиционному обвинению в "нарушении партийной дисциплины". Его постигла та же судьба, что и его предшественника на посту главы города Бо Силая (薄熙来).



Назначение очевидного ставленника китайского лидера на такой важный пост породило предположения, что Чэнь попадет в Постоянный комитет Политбюро, минуя опыт работы в его расширенном составе. С 2012 года Чэнь Миньэр входил лишь в трехсотместный Центральный комитет КПК. Однако Си оставил за молодым многообещающим политиком лишь место в 25-местном Политбюро. Тем не менее столь быстрый взлет по карьерной лестнице, опыт совместной работы, а также разница в возрасте позволяют предположить, что именно Чэнь Миньэра Си будет готовить как одного из кандидатов в свои преемники.



Ху Чуньхуа (胡春华; 1963). Бывший руководитель провинции Гуандун



Ху – самый молодой член Политбюро, протеже предыдущего председателя КНР Ху Цзиньтао. Еще недавно ему прочили судьбу следующего руководителя КНР. Однако по результатам XIX съезда КПК он не получил желанного назначения в ПКПБ.



Ху Чуньхуа работал с Ху Цзиньтао в Коммунистическом союзе молодежи (中国共产主义青年团) более 10 лет, где и делал первые шаги в политической карьере. Более 20 лет "маленький Ху" (小胡; так его назвали из-за тесных связей с Ху Цзиньтао) проработал в Тибете, получал новые назначения именно через комсомол и год занимал пост первого секретаря китайского комсомола в Пекине.



Во время второго срока Ху Цзиньтао на посту главы КНР его протеже, несмотря на сравнительно юный для китайского политика возраст (всего 45 лет), назначили губернатором провинции Хэбэй. Тогда же там вскрылся скандал с некачественным детским питанием китайского производства, которое унесло жизни нескольких младенцев. Несмотря на всенародное обсуждение произошедшего, Ху Чуньхуа вышел сухим из воды – по слухам, благодаря влиянию своего патрона.



После двух лет в Хэбэе Ху Чуньхуа три года работал в сложном регионе Внутренняя Монголия (内蒙古), где пытался развивать высокие технологии и промышленное производство. Также Ху отметился в решении проблем национальных волнений коренного населения, связанных с убийством монгольского пастуха.



Хорошие связи в руководстве страны и впечатляющий управленческий опыт сделали Ху Чуньхуа одной из восходящих звезд в КПК. В 2012 году в возрасте всего 49 лет он стал руководителем провинции Гуандун (广东), важнейшего торгово-экономического региона в КНР. На посту главы "китайской мастерской мира" в свое время побывали многие звезды китайской политической элиты: впоследствии опальный генсек Чжао Цзыян (赵紫阳), экс-председатель ПК ВСНП Чжан Дэцзян (张德江), бывший "главный пропагандист" КНР Ли Чаньчунь (李长春), нынешний член ПКПБ Ван Ян (汪洋).



С 2012 года Ху Чуньхуа вошел в состав расширенного Политбюро и, несмотря на свое "комсомольское" происхождение и связи с Ху Цзиньтао, стал всячески проявлять лояльность Си. Он активно занялся борьбой с коррупцией в Гуандуне, обрушившись на местных чиновников, чьи семьи проживали за границей (裸官).



В своих публичных выступлениях "маленький Ху" пытался показать себя активным сторонником сицзиньпинизма: подчеркивал лояльность лично лидеру КНР и активно высказывался в поддержку структурных реформ. Тем не менее рвение молодого Ху Чуньхуа не помогло ему, как ожидалось, занять место в Постоянном комитете Политбюро после XIX съезда.



Ли Хунчжун (李鸿忠; 1956). Руководитель Тяньцзиня



Ли Хунчжун – компромиссная фигура нового Политбюро. Он не близок к Си Цзиньпину, хотя в публичных выступлениях пытается доказать обратное, но при этом явно связан с бывшим председателем КНР Цзян Цзэминем.



Ли Хунчжун родился в Шэньяне (沈阳), административном центре провинции Ляонин (辽宁). Учился на историческом факультете Цзилиньского университета (吉林大学) в Чанчуне (长春). Получив диплом, он устроился помощником будущего члена Политбюро ЦК КПК Ли Теина (李铁映), с которым за пять лет успел поработать в мэрии Шэньяна, парткоме провинции Ляонин, а также в Министерстве электронной промышленности.



В министерстве он познакомился с тогдашним секретарем Цзян Цзэминя Хуан Лимань (黄丽满). В 1987 году Ли Теин вошел в состав Политбюро ЦК КПК и позаботился о судьбе своего бывшего помощника Ли Хунчжуна, которого через год перевели в провинцию Гуандун под покровительство уже знакомой ему Хуан Лимань. Там за 10 лет Ли Хунчжун поднялся от должности вице-мэра Хуэйчжоу (惠州) до главы горкома КПК Шэньчжэня (深圳), одного из самых быстроразвивающихся городов КНР.



Известный своими близкими отношениями с Цзян Цзэминем, Ли Хунчжун при этом неоднократно подчеркивал свою лояльность к Си Цзиньпину. Он был одним из первых региональных партийных секретарей, публично поддержавших идею объявить Си ядром партии и даже опубликовал в "Жэньминь жибао" статью, в которой восхищался книгой Си Цзиньпина "之江新语". Однако, несмотря на все это, Ли все еще не входит в "круг доверия" генсека.



С 2008 года Ли Хунчжун был назначен губернатором провинции Хубэй (湖北), где позже проходил судебный процесс над ближайшими протеже Чжоу Юнкана (周永康), одного из главных "тигров", павших в процессе антикоррупционной кампании Си. В 2010 году Ли Хунчжун прославился на весь Китай, когда в ответ на неудобный вопрос журналистки из "Жэньминь жибао" угрожал ей и конфисковал ее диктофон (правда, через пару часов вернул).



За год до съезда Ли Хунчжун был назначен секретарем горкома в Тяньцзине (天津), где заменил обвиненного в "серьезных нарушениях дисциплины" Хуан Синго (黄兴国). Уже тогда многие были уверены в том, что место в Политбюро ему обеспечено: за последние 30 лет шесть (из семи) глав Тяньцзиня рано или поздно занимали место в Политбюро. Проявление лояльности окупилось для Ли Хунчжуна назначением на важную должность в Тяньцзинь, а затем и в Политбюро ЦК КПК.



Ян Сяоду (杨晓渡; 1953). Главный по партийной дисциплине



Ян – один из многих протеже Си Цзиньпина в новом Политбюро. Он начал работать с китайским лидером в Шанхае еще в 2006 году, когда Си занял пост партийного секретаря мегаполиса.



Ян Сяоду – коренной шанхаец и получал там высшее образование. До поступления в Шанхайский колледж китайской медицины молодой Ян был активистом студенческого движения культурной революции, а затем четыре года проработал в глухой провинции Аньхой (安徽). После выпуска молодой фармацевт работал в больницах Тибета, в крупнейшем округе Нагчу (那曲地区). В Тибетском автономном районе он начал и чиновничью карьеру, дослужился до поста заместителя губернатора, проработав на этой должности с 1998 по 2001 год.



После 25 лет работы в тибетском захолустье Яна перевели обратно в Шанхай, где он был назначен вице-мэром. Уже при Си Цзиньпине в качестве руководителя города Ян возглавил местный департамент единого фронта ЦК КПК (中共中央统战部), который заведует связями со всеми некоммунистическими общественными организациями страны. В это же время он познакомился и с Хань Чжэном (韩正), который в 2003–2012 годах занимал пост мэра Шанхая, а в 2017 году вошел в Постоянный комитет Политбюро.



За время работы с будущим генсеком Ян Сяоду, очевидно, хорошо зарекомендовал себя. В 2012 году он был переведен на должность секретаря Шанхайской комиссии по проверке дисциплины и стал напрямую подчиняться всесильному Ван Цишаню (王岐山), правой руке нынешнего китайского лидера. В 2013 году Ян активно участвовал в набирающей обороты антикоррупционной кампании и даже успел поработать "в поле". Он возглавлял одну из множества инспекционных групп по проверке дисциплины (中央巡视组), которые проводили чистки в отдельных провинциях и компаниях.



Уже в 2014 году, по специальной рекомендации своего непосредственного начальника и самого председателя Си, Ян Сяоду был назначен на пост заместителя секретаря ЦКПД. Еще через два года он возглавил Министерство контроля (监察部) и Национальное бюро по противодействию коррупции (国家预防腐败局), которые фактически имеют те же функции, что и ЦКПД, но подчиняются Госсовету КНР.



В начале 2017 года было объявлено, что Ян в очередной раз вошел в состав руководящего звена инспекционных групп ЦК КПК и стал наиболее активным радетелем принципа соблюдения партийной дисциплины. В новом политическом цикле он наверняка станет одним из главных звеньев Национальной надзорной комиссии, которая объединит в себе все контролирующие и антикоррупционные органы партии и государства.



Хуан Куньмин (黄坤明; 1953). Главный по пропаганде



Хуан Куньмин вошел в обновленный состав Политбюро в качестве заведующего отделом пропаганды (中共中央宣传部). Он считается еще одним ставленником Си Цзиньпина, который связан с нынешним китайским лидером по опыту совместной работы в приморских провинциях.



Хуан Куньмин родился, учился, служил в армии и начал партийную карьеру в приморской провинции Фуцзянь, где поднимался по карьерной лестнице в небольшом городе Лунъянь (龙岩). Именно в этой провинции Хуан и познакомился с будущим китайским лидером. В 1985 году Си приехал в Фуцзянь на должность вице-мэра крупного города Сямэня, а покинул провинцию в 2002 году уже в должности губернатора.



Впоследствии Хуан и Си работали вместе в провинции Чжэцзян (2002–2007). Здесь Хуан занимал руководящие должности в городе Цзясине (嘉兴) и провинциальном центре Ханчжоу (杭州). Также, прямо не отходя от партийного станка, в 2008 году Хуан Куньмин защитил докторскую диссертацию в престижном университете Цинхуа в Пекине.



После вступления Си Цзиньпина в должность председателя КНР Хуан Куньмина перевели работать в столицу, где он стал заместителем директора отдела пропаганды ЦК КПК Лю Цибао (刘奇葆). Очевидно, что в новом политическом цикле Хуан Куньмин пойдет на повышение и будет единолично заведовать фронтом пропаганды в партии.



Чэнь Си (陈希; 1953). Главный по кадрам



Чэнь Си – один из близких друзей Си Цзиньпина: они были однокурсниками и соседями по комнате в общежитии во время учебы в университете Цинхуа на химико-техническом факультете. В Политбюро он будет заниматься кадровой политикой и контролировать ключевые назначения в партии.



Чэнь Си уроженец города Путяня (莆田) провинции Фуцзянь (福建). В КПК он вступил по совету своего товарища Си Цзиньпина в 1978 году. После выпуска из Цинхуа Чэнь недолго работал в Фуцзяньском университете и параллельно продолжал обучение в магистратуре. После завершения высшего образования Чэнь продолжил строить карьеру в рамках альма-матер и за 20 лет поднялся от сотрудника ячейки Коммунистического союза молодежи в Цинхуа до фактического главы университета.



Вскоре после того как Си Цзиньпин вошел в состав ПК Политбюро ЦК КПК, Чэнь Си был назначен заместителем министра образования и должен был стать министром, однако его опередил Юань Гуйжэнь (袁贵仁; протеже тогдашнего премьера Вэня Цзябао; 温家宝). Вместо министерского кресла Чэнь Си был переведен в Ляонин на должность заместителя секретаря парткома провинции.



Однако уже через семь месяцев он вернулся в Пекин, где возглавил Китайскую академию космических технологий (中国科协) и в 2012 году стал полноценным членом ЦК КПК. В 2013 году Чэнь стал вторым человеком в Организационном отделе ЦК КПК, а после XIX съезда возглавит эту структуру, через которую идут все кадровые назначения в КПК.



Помимо этого, Чэнь стал ректором Центральной партийной школы. Это назначение стало еще одним нарушением неписаных правил, ведь последние 30 лет кузницу кадров КПК возглавляли только члены Постоянного комитета Политбюро (когда-то сам Си Цзиньпин стоял во главе академии, как и его предшественник Ху Цзиньтао). Лояльный генсеку Чэнь Си в роли главного по кадрам – одна из важных звеньев процесса консолидации власти в руках Си Цзиньпина.



Ван Чэнь (王晨; 1950). Вице-председатель ВСНП



Ван Чэнь – один из давних друзей Си Цзиньпина, которых генсек приобрел за семь лет "трудового перевоспитания" в провинции Шэньси во время культурной революции (1969–1970). Си Цзиньпин не раз подчеркивал важность того периода в жизни, когда он завел немало знакомств в провинции, и Ван Чэнь как раз был одним из "товарищей по несчастью".



Свое первое образование Ван Чэнь получил по специальности китайская литература. В 1970 году он устроился мелким чиновником в отдел пропаганды парткома уезда Ицзюнь (宜君) провинции Шэньси. Через три года Вана перевели на ту же должность в городской округ Яньань (延安), но уже в следующем году он стал репортером местной "Гуанмин жибао" (光明日报), одной из трех наиболее тиражируемых в период культурной революции газет (1966–1976).



В 32 года Ван Чэнь получил магистерскую степень по журналистике в Китайской академии общественных наук (Пекин), после чего вырос до директора отдела в "Гуанмин жибао", а позже и до главного редактора газеты, тираж которой достиг 1,5 млн экземпляров.



В 2000 году Ван Чэнь был назначен заместителем отдела пропаганды ЦК КПК, а еще через год – главным редактором рупора КПК "Жэньминь жибао". На XVI съезде Компартии Ван был избран полноправным членом ЦК КПК, с 2008 по 2013 год занимал несколько должностей: заместителя директора Центрального отдела пропаганды, директора Центрального бюро иностранной пропаганды ЦК КПК, директора Информационного бюро Госсовета и директора Национального информационного бюро интернета. С 2013 года Ван Чэнь является заместителем председателя и генсеком Всекитайского собрания народных представителей.



Ли Си (李希; 1956). Руководитель Гуандуна



Ли Си – уроженец провинции Ганьсу (甘肃), выпускник факультета китайского языка и литературы Северо-Западного педагогического института и один из самых загадочных соратников китайского лидера. По некоторым данным, он знает Си Цзиньпина с середины 1980-х годов. Тогда Ли начал работать ассистентом Ли Цзыци, одного из соратников отца нынешнего китайского лидера Си Чжунсюня. Китайские СМИ называют Ли Си доверенным лицом Си Цзиньпина, опираясь на его давние связи с семьей председателя КНР.



По другой информации, отношения Си Цзиньпина с Ли Си завязались после назначения последнего в партком города Яньаня (延安) в родной для генсека провинции Шэньси (陕西). В 2007 году Ли официально встретился с будущим китайским лидером (который тогда занимал пост главы горкома Шанхая), а через год Си Цзиньпин (уже член Политбюро ЦК КПК) отправлял через Ли Си письмо в деревню, где семь лет был на "трудовом перевоспитании" во время культурной революции.



В 2011 году Ли Си перенаправляют в Шанхай, где уже после назначения Си Цзиньпина генсеком он становится заместителем секретаря КПК горкома Шанхая. Там же он работал вместе с Чжао Лэцзи, который также вошел в XIX Политбюро.



В 2015 году Ли Си становится руководителем одной из самых отсталых провинций КНР Ляонин (辽宁). Опыт работы в трудных регионах получали многие восходящие звезды китайской политики: в свое время премьер Госсовета Ли Кэцян был избран в Политбюро после службы в Ляонине.



За время своего пребывания в должности главы Ляонина Ли Си раскрыл схему по фальсификации результатов голосования в Народное представительство провинции, в которой был замешан его предшественник Ван Минь (王珉). Оказалось, что более 38 членов СНП провинции были видными бизнесменами, которые получили должности в законодательных органах за взятку. Так, Ли Си заработал несколько политических очков в глазах Пекина, которому не удавалось протолкнуть в местный СНП своих фаворитов.



Показателем того, что Ли Си – лицо с высокой степенью доверия, стало его назначение главой провинции Гуандун (广东). Он сменил восходящую звезду КПК Ху Чуньхуа (胡春华), который долгое время считался возможным преемником Си Цзиньпина.



Чэнь Цюаньго (陈全国; 1955). Глава Синьцзяна



Чэнь родился в провинции Хэнань (河南), отслужил там четыре года в армии (1973–1977), получил высшее образование и начал партийную карьеру. С 1988 до 2009 года Чэнь Цюаньго работал в родной провинции: он вырос от должности секретаря небольшого уездного городка Суйпин (遂平县) с населением около 500 тысяч человек до заместителя секретаря всей Хэнани.



В этот же период он успел поработать под началом нынешнего премьера Госсовета Ли Кэцяна, который с 1998 по 2004 год находился на разных руководящих должностях в провинции. Чэнь Цюаньго был заместителем Ли Кэцяна на посту губернатора Хэнани в 1998–2001 годах, а в 2000-м также возглавил местный орготдел КПК, который отвечает за все кадровые назначения.



Заработав первый бюрократический капитал в родных краях, Чэнь Цюаньго был переведен с повышением в соседнюю провинцию Хэбэй (河北), которая окружает Пекин и в российских реалиях является аналогом Московской области. Он работал там три года, сменив на посту губернатора Ху Чуньхуа (胡春华).



По-настоящему известным внутри Китая Чэнь стал, когда в 2011 году возглавил партком сложного Тибетского автономного района (西藏). Фактически его отправили туда наводить порядок после массовых волнений 2008 года, когда столкновения между тибетцами и ханьцами привели к погромам китайских магазинов и полицейских участков, а против недовольных, по слухам, было применено огнестрельное оружие.



Бывшему военному Чэнь Цюаньго удалось установить в регионе жесткие порядки и закрепить за собой статус восходящей звезды и антикризисного менеджера. В Лхасе через каждые 500 метров расставили посты народной полиции (便民警务站), число сотрудников органов правопорядка по всему региону увеличилось в 14 раз. В Тибете в качестве пилотного эксперимента стали вводить систему тотальной сетевой слежки за населением через камеры CCTV, которая теперь распространяется по всей КНР (社会网格化管理).



После впечатляющих успехов в Тибете Чэня отправили в Синьцзян-Уйгурский автономный район (新疆) с похожей задачей – каленым железом наводить порядки "великого возрождения китайской нации". СУАР всегда был головной болью для Пекина; до прихода Чэнь Цюаньго в 2016 году на должность руководителя регион не раз сотрясали беспорядки и теракты, начиная с 2009 года. Здесь Чэнь повторил все то, что делал в Тибете, увеличив лишь масштабы операции по наведению стабильности. В дополнение к постам народной полиции и тотальной слежке у населения стали изымать паспорта для лучшей "сохранности" в местных отделениях органов правопорядка.



Партийная карьера Чэня особенно активно пошла в гору после знакомства с нынешним премьером Ли Кэцяном, из чего можно было бы сделать вывод об их старых связях. Но в последние годы Чэнь Цюаньго активно показывает лояльность лично Си Цзиньпину: он стал одним из первых провинциальных партсекретарей, которые в своих выступлениях начали подчеркивать статус Си Цзиньпина как ядра КПК.



Цай Ци (蔡奇; 1955). Глава Пекина



Цай Ци – один из наиболее ярких региональных лидеров в современном Китае. Его также называют протеже председателя Си Цзиньпина, их связывает опыт совместной работы в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь. В течение нескольких лет Цай был прямым подчиненным нынешнего китайского лидера, когда тот занимал должность заместителя партийного секретаря Фуцзяни (1995–2002).



Как и в случае с Хуан Куньмином, Цай Ци работал с Си Цзиньпином и в соседней от Фуцзяни провинции Чжэцзян в течение пяти лет (2002–2007). После назначения на пост главы государства Си сделал Цай Ци заместителем губернатора Чжэцзяна. В этот период Цай был одним из самых нестандартных провинциальных начальников в КНР: не красил волосы и даже вел аккаунты в социальных сетях, напрямую общаясь с населением.



Однако на посту руководителя провинции он пробыл едва пару лет – уже в 2014 году его перевели в столицу, где доверили должность исполнительного директора Совета национальной безопасности ЦК КПК (中央国家安全委员会). Этот орган был учрежден в 2013 году и выполняет роль Совбеза страны. Председателем комиссии является лично Си Цзиньпин.



В 2016 году Цай Ци назначили на пост заместителя мэра Пекина. Он сменил Ван Аньшуня (王安顺), ставленника бывшего премьера Госсовета Вэнь Цзябао. В столице он начал работать под началом Го Цзиньлуна (郭金龙), протеже предыдущего генсека КНР Ху Цзиньтао. Однако в 2017 году Го Цзиньлуна сняли с должности, а Цай Ци сделали главой столицы. Благодаря его назначению Си гарантирует себе лояльность столичного градоначальника, которая так нужна китайскому лидеру для имплементации жесткого экологического законодательства для решения проблемы качества воздуха в Пекине.



Ли Цян (李强; 1959). Руководитель Шанхая



Ли Цян – протеже Си Цзиньпина, в течение пяти лет (2002–2007) работал под его началом в провинции Чжэцзян. В новом политическом цикле Ли будет руководить Шанхаем, городом, где работали многие восходящие звезды китайской бюрократии, включая самого китайского лидера.



Ли родился в городском уезде Жуйань (瑞安) провинции Чжэцзян (浙江) и в 24 года вступил в КПК. Он окончил Чжэцзянский институт сельского хозяйства в Нинбо (宁波) по специальности "механизация" и начал карьеру в качестве рабочего на фабрике по производству инструментов в родном городе. В 23 года Ли устроился клерком в Коммунистический союз молодежи Китая, которым тогда руководил Ху Цзиньтао, и уже через год возглавил союз молодежи города Жуйаня.



В 1984 году его назначили начальником отдела по оказанию помощи в сельской местности провинции Чжэцзян, а через пять лет он попал на должность руководителя отдела кадров департамента по гражданским вопросам провинции. В 2002 году в возрасте 43 лет Ли Цян стал самым молодым главой города Вэньчжоу (溫州) за предыдущие три десятилетия. Именно в это время он и познакомился с Си Цзиньпином, который тогда занял пост главы парткома Чжэцзяна.



На посту руководителя Вэньчжоу Ли Цян активно поощрял развитие частного бизнеса, работал над привлечением в город иностранных инвестиций и получил репутацию сторонника экономических преобразований. В 2004 году Ли повысили до должности генерального секретаря парткома провинции Чжэцзян, и именно тогда он стал работать с Си Цзиньпином бок о бок, пока последний не покинул провинцию в 2007 году.



С приходом в 2012 году Си Цзиньпина к власти в Китае Ли Цян вырос до должности руководителя Чжэцзяна, а еще через четыре года впервые уехал из родных краев и возглавил провинцию Цзянсу. А сразу после XIX съезда КПК он заменил Хань Чжэна (韩正) на посту главы парткома Шанхая, который, в свою очередь, вошел в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.



Го Шэнкунь (郭声琨; 1954). Главный по силовикам



Го Шэнкунь родился в уезде Синго (兴国) провинции Цзянси (江西). Получил техническое образование в Металлургическом институте родной провинции, а затем окончил Пекинский научно-технический университет. В 20 лет вступил в Компартию Китая и начал карьеру на госпредприятиях цветной металлургии.



В 2000 году Го руководил созданием государственной алюминиевой компании Chalco (中国铝业股份有限公司), которая сейчас является третьим крупнейшим производителем алюминия в мире, а уже через год стал ее генеральным директором. Параллельно с карьерным ростом в бизнесе Го Шэнкунь рос по партийной линии и в 2002 году был включен в состав ЦК КПК.



В 2004 году Го Шэнкунь активнее занялся политикой, был назначен вице-губернатором Гуанси-Чжуанского автономного района (广西壮族自治区). В интервью он заявлял, что разницы между бизнесом и госуправлением не так уж и много: мол, и там и там главная задача – "максимизация блага", различается только клиент.



В 2012 году Го вошел в Политико-правовую комиссию ЦК КПК, курирующую гражданских силовиков, и был переведен с должности председателя СНП Гуанси-Чжуанского автономного района на пост министра общественной безопасности (аналог МВД). Назначение Го вызвало много сомнений в его компетенции из-за отсутствия опыта в области безопасности.



На посту министра он сфокусировался на борьбе с терроризмом, киберпреступностью (участвовал в американо-китайских переговорах о киберпреступности). Также он объявил войну серым финансовым схемам, в том числе казино и фандрайзингу, которые, по мнению министерства, повышали риск общественных беспорядков. Такие жесткие меры вывели на улицы Пекина тысячи вложившихся в одну из самых популярных фандрайзинговых платформ "Добрый обмен" (善心会). Теперь в составе нового Политбюро Го Шэнкунь возглавит политико-правовую комиссию ЦК (中央政法委) и, кроме армии, будет главным куратором силовиков.



Сунь Чуньлань (孙春兰; 1950). Главная по мягкой силе



Сунь – единственная женщина в составе нового Политбюро и фигура с не самыми впечатляющими связями в Чжуннаньхае. Наиболее вероятно, что из всех представителей политической верхушки наиболее тесно она может быть связана с бывшим генсеком Ху Цзиньтао. Считается, что Сунь могла познакомиться с Ху во время учебы в Центральной партийной школе в 1990-е годы, когда будущий генсек работал там директором.



Сунь Чуньлань родилась в простой рабочей семье в провинции Хэбэй, получила образование в Ляонине по специальности механика. Она начинала свою карьеру там же на заводе по производству часов, где впервые попала в структуры КПК. Через партийные организации на заводах она и стала делать первые шаги в политическом направлении и в 1973 году вступила в КПК.



Первые значительные посты провинциального уровня она стала получать с начала 1990-х годов. В 1994 году возглавила ляонинское отделение Всекитайской федерации профсоюзов, которая отвечает за все рабочие вопросы в провинции. Уже через три года Сунь стала заместителем партийного начальника Ляонина и возглавила местную партшколу. В 2001–2005 годах она была назначена на пост мэра Даляня, второго по величине города Ляонина, которым с 2004 по 2007 год руководил будущий премьер Ли Кэцян, который тоже является протеже председателя Ху.



С приходом к власти Ху Цзиньтао Сунь Чуньлань стала вплотную заниматься рабочим вопросом в Пекине в качестве вице-председателя и первого секретаря Всекитайской федерации профсоюзов (中华全国总工会). На втором сроке председателя Ху Сунь Чуньлань получила еще одно значительное повышение и возглавила богатую провинцию Фуцзянь, став второй женщиной в истории КНР на посту такого уровня.



Уже при Си Цзиньпине Сунь Чуньлань еще раз пошла на повышение: попала в состав Политбюро и была назначена на должность руководителя города центрального подчинения Тяньцзинь с населением почти 16 млн человек. На этом важнейшем посту она сменила Чжан Гаоли (张高丽), который в 2012 году перешел на работу в Пекин и попал в состав ПКПБ.



После двух лет в Тяньцзине Сунь перевели на работу в Пекин на должность главы Отдела единого фронта ЦК КПК (中共中央统战部), который в том числе отвечает за китайскую мягкую силу за рубежом, а также за взаимоотношения со всеми некоммунистическими организациями страны. Сунь Чуньлань сменила попавшего под следствие Лин Цзихуа, бывшего помощника Ху Цзиньтао. После XIX съезда она, вероятнее всего, станет вице-премьером по социальным вопросам.



Дин Сюэсян (丁薛祥; 1945). Верный помощник китайского лидера



Дин – глава аппарата и доверенное лицо председателя КНР Си Цзиньпина. Дин Сюэсян заведует Главным управлением ЦК КПК, по сути возглавляя администрацию китайского лидера. Это ведомство, сравнимое по значению с администрацией президента в России, играет важную роль в принятии решений высшего руководства Китая.



Дин Сюэсян родился в простой семье в провинции Цзянсу, отучился на инженера в хэбэйском Университете Яньшань. Первые весомые назначения в партийных структурах он стал получать в Шанхае начиная с 1999 года. Он руководил Исследовательским институтом материалов Шанхая (上海材料研究所), был заместителем директора Шанхайской муниципальной комиссии по науке и технологиям, управлял одним из округов мегаполиса – Чжабэй (闸北区) с населением до 900 тысяч человек. Также он возглавлял орготдел города и уже при Си в качестве градоначальника стал руководить Главным управлением Шанхайской партийной администрации.



В Шанхае он успел поработать с тремя руководителями: с осужденным впоследствии за коррупцию Чэнь Лянъюем (陈良宇), самим Си Цзиньпином, а также с его сменщиком Юй Чжэншэном (俞正声). Там же он работал бок о бок с Хань Чжэном (韩正), который стал секретарем горкома города в период первого срока Си, а после XIX съезда вошел в ПКПБ.



Считается, что за короткое время совместной работы в Шанхае скромный аппаратчик Дин Сюэсян впечатлил будущего лидера и с приходом к власти Си перевел Дина на работу в Пекин. Дин вошел в состав ЦК, стал заместителем секретаря Главного управления ЦК КПК Ли Чжаньшу, который в новом политическом цикле получил назначение в ПКПБ.



На этой должности Дин, по сути, возглавлял личный аппарат Си, курировал его график, регулировал доступ к телу генсека и руководил его личными помощниками и адъютантами. На новой должности Дин будет заниматься схожей работой уже в отношении всех членов Политбюро, живущих в Пекине, готовить проекты партийных решений, регулировать документооборот.



Вита Спивак

Темур Умаров



5 марта 18 Источник - carnegie.ru

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