Рахмон и Ил. Рогунская ГЭС остановит процесс заиливания водохранилища Нурекской ГЭС

09:07 06.03.2018 С пуском первой очереди Рогунской гидроэлектростанции прекратится заиливание нижестоящих ГЭС Вахшского каскада, в том числе Нурекской ГЭС, сообщает Авеста.



Как сообщили в энергосекторе страны, ранее экспертами и энергетиками высказывались различные мнения относительно заиливания ГЭС Вахшского каскада и пути решения этого вопроса.



В частности, предлагалось подыскать инвесторов и форсировать строительство новых гидроэлектростанций на реках Сурхоб и Обихингоб, чтобы остановить процесс заиливания ГЭС Вахшского каскада.



Отмечалось, что с появлением новых ГЭС на основных притоках указанных рек, следует ожидать значительное снижение объемов наносов, поступающих в водохранилище ГЭС Вахшского каскада, в том числе Рогунской гидростанции.



По данным энергосектора страны, после пуска первой очереди Рогунской ГЭС в нижестоящие ГЭС Вахшского каскада будет посиупать чистая вода, и они могут работать на полную мощность.



"Проведение очистки Нурекского водохранилища требует больших финансовых затрат и времени. Таким образом, жизнеспособность Нурекской ГЭС может обеспечить Рогунская гидроэлектростанция с водохранилищем 13,3 кубокилометра. После возведения дамбы Рогунской ГЭС, в нижестоящие водохранилища Вахшского каскада, в том числе Нурекской ГЭС, начнет поступать чистая вода", – отметил источник.



Таджикские энергетики отмечают, что для Нурекской ГЭС в настоящее время актуальным является вопрос ее модернизация. Данное мероприятие придаст "вторую жизнь" этой гидростанции, которая служить народному хозяйству более 40 лет



Ранее некоторыми экспертами высказывалось, что заиливание водохранилища Нурекской ГЭС, по разным оценкам составляет около 40%. Если заиливание указанного водохранилища будет продолжаться, и наносы вплотную подойдут к порогу водоприемника гидроагрегатов, тогда Нурекская ГЭС потеряет свою эффективность в ближайшие три или четыре десятка лет, отмечали специалисты.



Напомним, что в ГЭС Вахшского каскада входят Нурекская, Байпазинская, Сангтудинская ГЭС 1 и 2, а также Сарбандская гидростанция. Продолжением указанного каскада являются Рогунская ГЭС, мощностью 3,6 тыс. МВт и предполагаемая Шурабская ГЭС, мощностью 1 тыс. МВт. Источник - avesta.tj

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