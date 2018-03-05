 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.03.2018
15:45  Разрушенные памятники Сирии восстановит Россия. Сизифов труд...
10:37  Против экс-генпрокурора Узбекистана Кадырова подано исков на $500 млн
10:31  Аллах всех рассудит. Какая тактика у России в Сирии? - Абд Аль-Бари Атван
10:26  Назарбаев выбрал удачный момент для окончательной "казахизации" страны, - Гжегож Гурны
10:23  Первый итог парламентских выборов в Италии: страна, расколотая на три части, - Д.Седов
10:02  "Девушка, вы кто?" Ответ -" мы связистки", - изральский военный советник в Укр-армии майор Верцнер
09:57  В Узбекистане появится свободная экономическая зона "Спорт"
09:50  "На это было страшно смотреть": предатель Скрипаль хрипел на скамейке в обнимку с девушкой, - ВВС
09:31  Лидера коммунистов Душанбе Сафиаллоева обвинили в мошенничестве и лишают депутатского мандата
09:20  Конфликт уникальностей. Как будут складываться отношения России и США после послания Путина, - Д.Тренин
09:17  18 друзей Си: кто будет править Китаем следующие пять лет, - В.Спивак, Т.Умаров
09:07  Рахмон и Ил. Рогунская ГЭС остановит процесс заиливания водохранилища Нурекской ГЭС
09:02  Куда размотали бюджет? Дарига Назарбаева шлет депутатские запросы КазНацБанку)))
08:57  В Узбекистане громят Сурхандарьинское ОПГ... подполковника СНБ Туракулова
08:46  Почему Россия безнадежно отстала от Китая, - "СП"
08:00  Россия решила восстановить популяцию сайгаков за счет самцов из Казахстана
07:43  Между космосом и халифатом. Насколько прочно Иран стоит на земле, - И.Ходаков
07:36  Госдолг Таджикистана ($3,67 млрд) перевалил за 50 процентов ВВП страны
07:29  Политическая весна-2018. У Сооронбая Жээнбекова нет времени на раскачку, - Т.Ибраимов
07:23  Лола Каримова "вынужденно" покидает пост президента Федерации гимнастики Узбекистана
07:20  Пентагон со спущенными штанами. Ракетный конфуз при полной победе России и поражении США, - Гилберт Доктороу
06:55  Китайцам могут разрешить иметь третьего ребенка
06:25  Первым главой "Национального антидопингового агентства при Кабмине Узбекистана" стал Нодир Турсунов
00:53  Почему 1 марта войдет в мировую историю, - Р.Ищенко
00:51  $175 млрд на оборону: Китай утвердил рекордный военный бюджет на 2018 год
00:50  Армагеддон: кто победит в битве 2018 года? - О.Чувакин
00:46  В поисках правды об Агване Доржиеве: буддистский святой или русский шпион? (история)
00:42  Тернистый путь в Китай: барьеры и точки роста экспорта в Поднебесную
00:30  Эрдоган ставит Турцию на грань развала, - В.Погосян
00:29  Двоих лидеров ДАИШ Эхсануллу и Омара схватили в Кабуле
00:16  Посмертно издана книга казахстанского журналиста Г.Бендицкого "Беспредел"
00:05  В Англии отравили очередного предателя - экс-полковника ГРУ Скрипаля
Понедельник, 05.03.2018
21:19  Военные базы вокруг Афганистана: НАТО уйдет на север? - "DW"
21:15  Иран грозит возобновить производство высокообогащенного урана
19:57  Выборы в Италии - очередной удар по европейскому истеблишменту, - Washington Post
19:42  "Господа, мы – предатели…" Молдову стирают с карты мира, - А.Цуканова
19:37  Тряпичная сегрегация. Родители девочек в хиджабах напомнили Назарбаеву о патриотизме, - Р.Тулегенов
18:44  Елбасы озвучил 5 новых "социальных инициатив". Уже в четырех областях добровольно построены "монументы Благодарности казахскому народу..."
16:04  Хакеры проникли в правительственную IT-сеть Германии, - Frankfurter Rundschau
15:59  Картина гибели "вагнеровцев" в Сирии полностью пересмотрена
14:27  Игла в яйце. В Казахстане анонсировали первую химическую кастрацию педофила
06:37  "Я родился, когда отцу было 60. Раньше ему было некогда - воевал с басмачами...", - экс-премьер Киргизии К.Жумалиев
06:34  Эс-глава ВерхСуда Киргизии мадам Токбаева оказалась редкой аферисткой, - Чындык.kg
06:15  На выборах в Италии сокрушительно побеждают правые берлусконисты и сепары из "Лиги Севера"
06:05  Плач по Аиде. У Кырдепутатов отнимают мандаты
05:57  Бедная Гута. Пиар-вой Запада о страданиях боевиков достиг апогея
05:55  "Оскара"-2018 получил "Икар" о допиге в РосСпорте (кто бы сомневался)
05:52  Навруз по-московски: как пройдет многонациональный праздник в столице России
05:44  Сирийская армия наступает на резолюцию ООН. Эскалация в Гуте может привести к новому конфликту между Москвой и Западом, - "Къ"
05:43  США перешли все торговые границы. Дональд Трамп спровоцировал мировой экономический конфликт, - А.Джумайло, Н.Зубов
05:37  Трамп оценил новации Си Цзиньпина. Китайский вождь не уйдет, пока не построит Шелковый путь, - В.Скосырев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
Рахмон и Ил. Рогунская ГЭС остановит процесс заиливания водохранилища Нурекской ГЭС
09:07 06.03.2018

С пуском первой очереди Рогунской гидроэлектростанции прекратится заиливание нижестоящих ГЭС Вахшского каскада, в том числе Нурекской ГЭС, сообщает Авеста.

Как сообщили в энергосекторе страны, ранее экспертами и энергетиками высказывались различные мнения относительно заиливания ГЭС Вахшского каскада и пути решения этого вопроса.

В частности, предлагалось подыскать инвесторов и форсировать строительство новых гидроэлектростанций на реках Сурхоб и Обихингоб, чтобы остановить процесс заиливания ГЭС Вахшского каскада.

Отмечалось, что с появлением новых ГЭС на основных притоках указанных рек, следует ожидать значительное снижение объемов наносов, поступающих в водохранилище ГЭС Вахшского каскада, в том числе Рогунской гидростанции.

По данным энергосектора страны, после пуска первой очереди Рогунской ГЭС в нижестоящие ГЭС Вахшского каскада будет посиупать чистая вода, и они могут работать на полную мощность.

"Проведение очистки Нурекского водохранилища требует больших финансовых затрат и времени. Таким образом, жизнеспособность Нурекской ГЭС может обеспечить Рогунская гидроэлектростанция с водохранилищем 13,3 кубокилометра. После возведения дамбы Рогунской ГЭС, в нижестоящие водохранилища Вахшского каскада, в том числе Нурекской ГЭС, начнет поступать чистая вода", – отметил источник.

Таджикские энергетики отмечают, что для Нурекской ГЭС в настоящее время актуальным является вопрос ее модернизация. Данное мероприятие придаст "вторую жизнь" этой гидростанции, которая служить народному хозяйству более 40 лет

Ранее некоторыми экспертами высказывалось, что заиливание водохранилища Нурекской ГЭС, по разным оценкам составляет около 40%. Если заиливание указанного водохранилища будет продолжаться, и наносы вплотную подойдут к порогу водоприемника гидроагрегатов, тогда Нурекская ГЭС потеряет свою эффективность в ближайшие три или четыре десятка лет, отмечали специалисты.

Напомним, что в ГЭС Вахшского каскада входят Нурекская, Байпазинская, Сангтудинская ГЭС 1 и 2, а также Сарбандская гидростанция. Продолжением указанного каскада являются Рогунская ГЭС, мощностью 3,6 тыс. МВт и предполагаемая Шурабская ГЭС, мощностью 1 тыс. МВт.

Источник - avesta.tj
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520316420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  