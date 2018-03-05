Куда размотали бюджет? Дарига Назарбаева шлет депутатские запросы КазНацБанку)))

09:02 06.03.2018 Депутатский запрос Назарбаевой Д.Н.

"Сколько всего было принято и реализовано программ поддержки банковского сектора страны со стороны государства (из средств Правительства, Национального Банка, Национального фонда) за период с 1992 по 2018 годы?"



Председателю

Национального Банка

Республики Казахстан

АКИШЕВУ Д.Т



Уважаемый Данияр Талгатович!

Одной из задач, поставленных Главой государства в его Послании народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", является "Перезагрузка финансового сектора". В ней представлены вопросы, стоящие перед финансовым сектором, в том числе по очистке банковских портфелей от "плохих" кредитов, ответственности собственников банков и т.д. Так же поставлена задача по сокращению подведомственных государственным органам различных структур (АО, РГП).

Учитывая, что функции по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций выполняются Национальным Банком с апреля 2011 г., а также важность развития финансового сектора страны и роль государства в этом процессе, просим Вас представить развернутые ответы на нижеследующие вопросы.

Сколько всего было принято и реализовано программ поддержки банковского сектора страны со стороны государства (из средств Правительства, Национального Банка, Национального фонда) за период с 1992 по 2018 годы?

Сколько средств было выделено на эти программы и как они были реализованы или реализуются? Какие банки, и в каком объеме получили помощь со стороны государства? На каких условиях предоставлялись эти средства каждому из получивших помощь банков (проценты, сроки возврата, обеспечение возвратности и т.д.)?

Сколько из выделенных государством финансовых средств банкам было возвращено (основной долг плюс проценты) в разрезе каждого банка и в какие сроки?

Во сколько оцениваются потери для государства с учетом девальвации тенге?

Какова доля участия государства в банках и других финансовых организациях Республики Казахстан?

В каких организациях Национальный Банк имеет долю участия, является акционером (РГП, АО)? Сколько стоит их содержание? Каковы финансовые результаты деятельности этих структур за период 2014 – 2017 годы?

Планирует ли Национальный Банк создать новые структуры или сократить существующие подведомственные структуры (сроки закрытия или создания)? Прошу предоставить перечень таких организаций.

Серьезные проблемы в банковской сфере указывают на низкую эффективность службы контроля и надзора за деятельностью банков. Какие недостатки в регулировании финансового сектора были выявлены? Что в связи с этим собирается предпринять Национальный Банк? Какова позиция Национального Банка в вопросе восстановления отдельного государственного органа по надзору и контролю финансового рынка и финансовых организаций?

Просим Вас дать ответ в Парламент Республики Казахстан в установленном законом порядке.



C уважением,

Д. НАЗАРБАЕВА

Д. КАЛЕТАЕВ

С. ДЖАКСЫБЕКОВ

Т. МУКАШЕВ

Т. МУСАБАЕВ

Н. НУРСИПАТОВ

Б. АЙТИМОВА

1 марта 18 Источник - parlam.kz

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