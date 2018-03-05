 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 05.03.2018
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    Казахстан   | 
Куда размотали бюджет? Дарига Назарбаева шлет депутатские запросы КазНацБанку)))
09:02 06.03.2018

Депутатский запрос Назарбаевой Д.Н.
"Сколько всего было принято и реализовано программ поддержки банковского сектора страны со стороны государства (из средств Правительства, Национального Банка, Национального фонда) за период с 1992 по 2018 годы?"

Председателю
Национального Банка
Республики Казахстан
АКИШЕВУ Д.Т

Уважаемый Данияр Талгатович!
Одной из задач, поставленных Главой государства в его Послании народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", является "Перезагрузка финансового сектора". В ней представлены вопросы, стоящие перед финансовым сектором, в том числе по очистке банковских портфелей от "плохих" кредитов, ответственности собственников банков и т.д. Так же поставлена задача по сокращению подведомственных государственным органам различных структур (АО, РГП).
Учитывая, что функции по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций выполняются Национальным Банком с апреля 2011 г., а также важность развития финансового сектора страны и роль государства в этом процессе, просим Вас представить развернутые ответы на нижеследующие вопросы.
Сколько всего было принято и реализовано программ поддержки банковского сектора страны со стороны государства (из средств Правительства, Национального Банка, Национального фонда) за период с 1992 по 2018 годы?
Сколько средств было выделено на эти программы и как они были реализованы или реализуются? Какие банки, и в каком объеме получили помощь со стороны государства? На каких условиях предоставлялись эти средства каждому из получивших помощь банков (проценты, сроки возврата, обеспечение возвратности и т.д.)?
Сколько из выделенных государством финансовых средств банкам было возвращено (основной долг плюс проценты) в разрезе каждого банка и в какие сроки?
Во сколько оцениваются потери для государства с учетом девальвации тенге?
Какова доля участия государства в банках и других финансовых организациях Республики Казахстан?
В каких организациях Национальный Банк имеет долю участия, является акционером (РГП, АО)? Сколько стоит их содержание? Каковы финансовые результаты деятельности этих структур за период 2014 – 2017 годы?
Планирует ли Национальный Банк создать новые структуры или сократить существующие подведомственные структуры (сроки закрытия или создания)? Прошу предоставить перечень таких организаций.
Серьезные проблемы в банковской сфере указывают на низкую эффективность службы контроля и надзора за деятельностью банков. Какие недостатки в регулировании финансового сектора были выявлены? Что в связи с этим собирается предпринять Национальный Банк? Какова позиция Национального Банка в вопросе восстановления отдельного государственного органа по надзору и контролю финансового рынка и финансовых организаций?
Просим Вас дать ответ в Парламент Республики Казахстан в установленном законом порядке.

C уважением,
Д. НАЗАРБАЕВА
Д. КАЛЕТАЕВ
С. ДЖАКСЫБЕКОВ
Т. МУКАШЕВ
Т. МУСАБАЕВ
Н. НУРСИПАТОВ
Б. АЙТИМОВА
1 марта 18

Источник - parlam.kz
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