В Узбекистане громят Сурхандарьинское ОПГ... подполковника СНБ Туракулова

08:57 06.03.2018 В Сурхандарьинской области Узбекистана проверяются десятки предприятий, принадлежащие одному из богатейших людей области Эркину Норкобилову и его родственникам. Норкобилов является сватом бывшего следователя Следственного управления СНБ, подполковника юстиции Нодирбека Туракулова. Имущество предпринимателя в настоящий момент описывается. Об этом узбекской службе радио "Озодлик" сообщили чиновники, имеющие непосредственное отношение к этим проверкам, а также местные предприниматели.



По словам источников, выездная группа, состоящая из четырнадцати следователей, прибыла в город Термез в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой Узбекистана в отношении бывшего начальника следственного отдела Сурхандарьинского областного управления СНБ республики Нодирбека Туракулова.



По словам сурхандарьинских предпринимателей, Туракулов подозревается в создании организованной преступной группировки в период своей трудовой деятельности в данной области. Собеседники говорят, что следователи из Ташкента приглашают на беседу лиц, пострадавших от действий Нодирбека Туракулова и его свата Эркина Норкобилова. Лица, приглашенные к следователям, дают показания против Туракулова и Норкобилова, сказали они.



На основании "специального поручения" Военной прокуратуры, в рамках данного процесса наложен арест на автомобили, принадлежащие более десяти обществам с ограниченной ответственностью, основанных Эркином Норкобиловым и его приближенным Орифжоном Саттаровым.



Один из сурхандарьинских предпринимателей, вызванный на беседу следственной группой Военной прокуратуры по особо важным делам, рассказал, что именно из-за рейдерства с участием Туракулова-Норкобилова лишился своего бизнеса в 2014 году.



"Я тоже когда-то пострадал от действий Норкобилова, который является сватом Туракулова. Следователи Военной прокуратуры просили меня рассказать, как так случилось, что мой бизнес был отобран, по каким причинам. Я открыто сказал им, что Эркин Норкобилов при помощи своего свата Туракулова, работавшего в СНБ, "сломал" меня", – сказал сурхандарьинский предприниматель, попросивший не разглашать его имя и название основанного им предприятия.



По его словам, следователи Военной прокуратуры во время беседы в здании Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при прокуратуре Сурхандарьинской области ведут себя очень вежливо с лицами, приглашенными для дачи показаний против Нодирбека Туракулова и его свата, и просят их написать заявление.



Предприниматель из Кизирикского района Сурхандарьинской области, который также попросил репортера "Озодлика" не разглашать его имени, рассказывает, как при помощи своего родственника из спецслужб Эркин Норкобилов отобрал у него автозаправку.



"Эркин Норкобилов установил в Сурхандарьинской области монополию на газовые автозаправки. В Кизирикском районе у меня несколько лет работала такая автозаправка. Но Норкобилов искусственно обанкротил ее, а рядом с ней построил другую, которой управляли приближенные к нему люди. Они брали по 7 тысяч с водителей автомобилей, которые без очереди заезжали на эту автозаправку. По всей области у Норкобилова есть в общей сложности тринадцать таких автозаправок. И во всех них существуют такие правила", – говорит предприниматель.



Он добавил, что никто в Сурхандарьинской области не мог привлечь к ответственности Эркина Норкобилова, зная о его родственных связях со старшим следователем Нодирбеком Туракуловым.



"Норкобилов вел себя настолько нагло, что даже сотрудники прокуратуры и милиции прислуживали ему. Его сват, являвшийся офицером СНБ, "крышевал" этих прокуроров и милиционеров. Я лично видел, как следователь прокуратуры отвозил в офисе Норкобилова в городе Термезе миллиарды сумов на автомобилях "Дамас" и "Нексия". Вы удивитесь, увидев этот офис. Стены там высокие, как в тюрьме. После ухода Туракулова из СНБ, этот следователь прокуратуры месяц отсидел в тюрьме. Но сейчас снова работает заместителем прокурора одного из районов нашей области", – сказал предприниматель.



ПНе представившийся сотрудник УВД Сурхандарьинской области подтвердил информацию о том, что в эти дни в области производится опись предприятий Норкобилова и его приближенных, а арестованные автомобили этих лиц отвозят на штрафную стоянку.



​"Есть приказ начальника. До сегодняшнего дня арестованы более десяти автомобилей. Во всех предприятиях Норкобилова проводится ревизия", – сообщил сотрудник УВД Сурхандарьинской области.



Однако он оставил без ответа вопрос о том, арестован ли Эркин Норкобилов. Как сообщил один из местных предпринимателей, побывавший на беседе следователей Военной прокуратуры, Эркин Норкобилов взят под арест. В настоящее время информация об аресте не подтверждена.



Напомним, что офицер Службы национальной безопасности Нодирбек Туракулов был арестован в Ташкенте 22 января после того, как 19 января в ходе встречи с активистами Сурхандарьинской области президент Шавкат Мирзияев подверг резкой критике деятельность сотрудников Сурхандарьинского областного управления СНБ.



Нодирбек Туракулов, взятый под арест по приказу главы государства, женат на племяннице экс-генпрокурора Рашида Кадырова, имеет четверых детей. Источник - ca-news.org

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