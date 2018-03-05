Почему Россия безнадежно отстала от Китая, - "СП"

08:46 06.03.2018 И можно ли развивать экономику РФ по рецептам Поднебесной



Андрей Полунин



Материал комментируют:

Андрей Островский



В понедельник, 5 марта, в Пекине открылась сессия Всекитайского собрания народных представителей. Одним из важнейших пунктов повестки - ожидаемое переизбрание председателя КНР Си Цзиньпина на новый пятилетний срок. Кроме того, собрание рассмотрит ряд ключевых поправок в конституцию КНР.



Руководство Коммунистической партии Китая выступило с инициативой исключить из конституции положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд". Если изменения будут утверждены, это позволит нынешнему председателю КНР переизбраться в 2023 году на третий срок.



Сессия ВСНП также рассмотрит законопроект о Государственном надзорном комитете - высшем контрольном органе. Согласно ему, надзорные комитеты на местах, как и органы административной и судебной власти, а также прокуратура, будут формироваться региональными собраниями народных представителей.



Как сообщили накануне китайские СМИ, в деятельность надзорных комитетов не смогут вмешиваться никакие административные органы, общественные организации или частные лица. Государственный надзорный комитет будет работать совместно с Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины. Законопроект предлагает наделить их полномочиями осуществлять надзорную деятельность над любыми лицами, отправляющими государственную власть.



Для России китайский опыт мог бы стать модельным. Как ранее заявил экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, чтобы увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия, - именно такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, - российская экономика должна каждый год расти с той же скоростью, что и экономика Китая, причем начиная уже с 2018 года.



"Это означает средний темп роста ВВП около 6%. Требуется не просто догнать мировую экономику, которая растет на 3,4% в год, но и перегнать ее почти в два раза", - отметил Кудрин в интервью ТАСС.



Правда, по его словам, президент поставил задачу "несколько выше, чем видят возможным эксперты".



В январе, в рамках Гайдаровского форума, глава ЦСР пояснял: по его подсчетам, в случае проведения структурных реформ экономика РФ может показать рост выше 3% в 2019 году, выше 4% - к 2022 году, а к 2035 году вырасти в два раза. Причем, по мнению Алексея Кудрина, начинать реформы необходимо с системы госуправления: сейчас состояние институтов госуправления в части готовности к риску и инвестированию находится на уровне, не позволяющем решать поставленные задачи.



Применимы ли китайские рецепты для повышения темпов роста экономики России, можно ли таким путем выйти на рубежи, заданные Путиным?



- Чтобы поднять темпы экономики РФ до 6% ВВП, как того желает Кудрин, необходимо резко увеличить инвестиции в экономику, - отмечает заместитель Директора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский. - Соотношение здесь простое: для прироста ВВП на 1% необходимо увеличить объем инвестиций на 2% ВВП. Это значит, разгон российской экономики с нынешних 1,4% до 6% ВВП потребует дополнительных инвестиций в объеме 9,2% ВВП.



И возникает вопрос: где России взять источники этих инвестиций?



В Китае - если брать китайский опыт - 2/3 инвестиций составляют собственные средства предприятий. Доля госбюджета КНР в инвестициях не превышает 3%, банковских кредитов - 15%, иностранных кредитов - около 1,5%.



Чтобы деньги на инвестиции появились и у российских предприятий, необходимо, я считаю, изменить налоговое законодательство России - по китайскому образцу. Потому что сегодня большая часть налогов, взимаемых с предприятий РФ, прямиком уходит в центральный бюджет.











Замечу, в России есть квалифицированные специалисты в области налогов. Один из них - депутат Госдумы от КПРФ, председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин. Он как раз предлагает пересмотреть систему налогообложения таким образом, чтобы значительная часть налогов оставалось на местах.



Вот тогда объем инвестиций в экономику России сразу увеличится. В Китае, замечу, инвестиции идут по трем направлениям: местные, на уровне провинций, на уровне государства. Мы могли бы выстроить аналогичную систему.



"СП": - Что, помимо налогов, России однозначно подошло бы из китайского опыта?



- Постепенность и неторопливость в проведении реформ. Нам нужно не бросаться из одной крайности в другую, а ставить конкретные цели в экономике и прорабатывать механизмы их достижения.



Сегодня задачи, которое российское руководство формулирует, все время меняются. И пока единственная задача, которую официально поставлена перед Банком России и правительством РФ - это снижение инфляции. Другие задачи - например, вопросы повышения жизненного уровня населения - просматриваются только в указах президента от мая 2012 года. Но механизмов достижения этих показателей нам так и не было представлено.



Главная же проблема в том, что на сегодня вообще нет реальной программы социально-экономического развития России. Зато в Китае подобные программы утверждаются на каждом съезде ВСНП - и потом выполняются.



Сейчас, напомню, в Китае идет XIII пятилетка. Нынешний съезд ВСНП подводит итоги 2017 года, а также уточняет, что необходимо сделать в 2018-м. Основная же, генеральная задача остается неизменной: к 2021 году - к 100-летию образования Компартии Китая - полностью ликвидировать бедность в стране, а также построить "общество нового благоденствия".



Сегодня, напомню, в Китае около 30 млн. бедных, и нужно свести их число вообще до нуля. Это амбициозная задача, но достижимая - еще лет пять назад бедных в Поднебесной было больше 100 млн.



Причем, под эти задачи китайское руководство не выстраивает никаких цифр: речь идет об общем курсе и об индикативном планировании. Это означает, что показатели могут быть достигнуты, а могут и не быть - и никто министров за это с должности не снимет.



"СП": - Зачем Китаю Государственный надзорный комитет, нужен ли подобный орган России?



- Речь идет об усилении борьбы с коррупцией, и России подобный орган не помешал бы. По идее, такой орган не должен быть никому подчинен - не главе государства, ни парламенту. Такая структура получает абсолютные полномочия при решении вопросов борьбы с коррупцией.



Замечу, в Китае и без надзорного комитета дисциплинарные комиссии боролись с коррупцией достаточно активно. И наказания за коррупционные преступления были жесткими - от исключения из КПК и вплоть до высшей меры.



Но теперь для усиления дисциплинарные комиссии, которые были органом партийного контроля, объединяют с прокуратурой - и создают надзорный орган. Это, я считаю, принципиально изменит картину борьбы с коррупцией в Китае.



"СП": - Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза, у нас новое обострение противоречий с Западом. Все это заставит российское правительство обратиться к опыту Китая?



- Трудно сказать. Пока, до сегодняшнего времени, руководство нашей страны крайне индифферентно относилось к использованию китайского опыта на территории России.



Тот же Кудрин не раз заявлял, что России китайский опыт неинтересен. Что якобы в КНР слишком низкий уровень развития производительных сил - китайцы начинают в экономике практически с нуля, тогда как в России ситуация другая.



Эксперты Института Дальнего Востока РАН придерживаются иной точки зрения. Но к ним, увы, не прислушиваются. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520315160

Новости Казахстана

