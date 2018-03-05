Россия решила восстановить популяцию сайгаков за счет самцов из Казахстана

08:00 06.03.2018 Россия ведет переговоры с Казахстаном о закупке краснокнижных сайгаков для восстановления их популяции, находящейся на грани вымирания. Об этом сообщает Astana TV со ссылкой на заведующую центра сохранения биоразнообразия диких животных Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана в Уральске Бибигуль Сарсенову.



"В России эти животные - краснокнижники, их мало. И самое главное - там уже нет самцов", - рассказала она. Всего российская популяция этого животного насчитывает три тысячи особей, среди которых самцов - только 100 голов.



По словам Сарсеновой, стороны пытаются договориться о стоимости одного животного, и пока неясно, пойдет ли на это Казахстан, где ситуация с охраной сайгака тоже остается сложной.



Популяция сайгаков в Казахстане постоянно уменьшается в результате регулярных падежей. В 2015 году причиной массовой гибели животных стала вспышка пастереллеза - из-за заражения бактерией Pasteurella multocida погибли более 120 тысяч сайгаков.



В зимний период после гона животные ослабевают и часто погибают от истощения. В Западно-Казахстанской области из-за недостатка финансирования закрывается единственный в стране питомник для сайгаков.



На неохраняемых территориях сайгаков также отстреливают браконьеры. С начала 2018 года в Казахстане зафиксировано уже 10 подобных фактов, рассказал исполняющий обязанности руководителя Западного регионального филиала "Охотзоопром" Дархан Саматов. В 2017 году задержали 11 браконьеров, зафиксировано четыре факта браконьерства, но до суда дело удалось довести только по двум фактам, причем осужденные, как правило, получают условные сроки и продолжают заниматься нелегальной охотой.



Браконьеры охотятся на сайгаков из-за рогов, которые в китайской народной медицине ценятся за жаропонижающие и очищающие организм свойства, и используются наряду с рогами носорогов для лечения лихорадки, головной боли и других болезней. На черном рынке Казахстана 1 кг рогов сайги стоит от 10 до 100 тыс. тенге. В Китае - от 4 до 10 тысяч долларов. За последние два десятилетия бизнес на рогах сайгака уже сократил казахстанское поголовье этих животных почти в 40 раз.



Всего на территории Казахстана обитают три популяции сайгаков: Бетпакдолинская (внутренняя популяция, она никогда не выходит за пределы Казахстана), Уральская популяция (Западно-Казахстанская область, в определенный период переходит на российскую территорию) и Устюртская популяция (живет в Актюбинской области, на зиму мигрирует в Узбекистан). По классификации Международного союза охраны природы, сайгак считается видом, находящимся на грани исчезновения. Источник - fergananews.com

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