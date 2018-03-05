Госдолг Таджикистана ($3,67 млрд) перевалил за 50 процентов ВВП страны

07:36 06.03.2018 Размер государственного долга Таджикистана на начало текущего года достиг почти 3 миллиардов 670 миллионов долларов. Данный показатель равен 51,4% ВВП страны.



Около 2,9 миллиарда долларов в госдолге республики составляет внешний долг и примерно 770 миллионов долларов – внутренний долг.



"Общий объем внешнего долга Таджикистана на 1 января этого года составил около 2,9 миллиардов долларов, что равняется 40,3% ВВП страны. Общий же размер внутреннего государственного долга республики на начало нынешнего года составил 6,8 миллиардов сомони ($770 млн.), соотношение которого к ВВП равен 11,1%", - сообщили "АП" в министерстве финансов РТ.



Рост объема государственного долга в прошлом году, в основном, происходил в результате привлечения китайских кредитов для реализации государственных инвестиционных проектов, выпуска внутренних долговых инструментов для поддержки энергетического сектора, а также продажи государственных облигаций (500 млн. долл. США) на международных рынках.



В министерстве отметили, что в течение 2018 года планируется привлечь 200 миллионов долларов внешних заимствований.



"Кредиты мы, в основном, привлекаем у тех финансовых институтов, которые являются постоянными партнерами страны. Финансовые возможности страны позволяют выполнять свои обязательства по привлеченным кредитам своевременно и в полном объеме", - сказал в феврале этого года министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода на пресс-конференции в Душанбе.



Министр подчеркнул, что в прошлом году на обслуживание основного долга и процентов было направлено 147 миллионов долларов.



По данным Минфина, основным внешним кредитором Таджикистана остается Эксимбанк Китая, которому республика задолжала свыше 1,2 миллиардов долларов. Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют 500 миллионов долларов. Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком ($318 млн), Азиатским банком развития ($278 млн), Исламским банком развития ($112 млн).



5 марта 18

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus Источник - news.tj

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