Политическая весна-2018. У Сооронбая Жээнбекова нет времени на раскачку, - Т.Ибраимов

07:29 06.03.2018 По установившейся традиции весна в Кыргызстане - период роста политической активности: накопленное за зиму находит выход в политических манифестациях. Иногда такая активность ломала управленческую вертикаль, создавая новую конфигурацию. Эти события всегда были следствием неспособности власти отвечать на актуальные вызовы времени и осознавать связанные с этим риски.



Кыргызстан в ожидании действий



Весна 2018 года не будет столь радикальной, потому что новая конфигурация, а точнее, новые люди во власти только недавно взошли на политический олимп. Это одновременно и плюс, и большой вызов.



Плюс, потому что накопившиеся в стране проблемы пока еще не ассоциируются с новым президентом.



Большой вызов, потому что ожидание перемен ставит задачи, которые надо как-то решать.



Следует понимать, что лимит времени, отпущенный власти для раскачки, совсем небольшой.

В ближайшие месяцы надо либо что-то предъявить обществу в виде конкретных результатов, либо перейти в режим пиар-деятельности, где отсутствие реальных реформ камуфлируется имитацией бурной работы. При этом даже активное и технологически простроенное камуфлирование не сможет долго заслонять плачевную картину. В этом случае пиар-активность надо дополнять давлением на тех, кто особенно активно критикует, и заставить их молчать, что в условиях Кыргызстана неизбежно приведет к ответным действиям со стороны оппозиции.



В Кыргызстане достаточно искушенная общественность, съевшая собаку на различных манипуляциях власти.



Ну это пока из разряда негативных сценариев, которые с некоторой долей вероятности могут произойти в будущем. А пока у власти хорошие возможности для реализации позитивного сценария, который пойдет на пользу всем: и политической элите, и стране в целом.



Совбез прошел, интрига осталась



Выступление президента Сооронбая Жээнбекова на Совете безопасности о необходимости проведения глубоких антикоррупционных реформ народ встретил на ура.



Новый президент показал, что антикоррупция - это его сфера ответственности. Общество готово поддержать главу страны. Но такие высокие ожидания чреваты разочарованием, которое может скоро привести к обратному результату. Поэтому Сооронбаю Жээнбекову и его команде следует работать очень быстро.



Пока начались первые кадровые изменения в АКС ГКНБ. Завязалась интрига со сменой руководителя аппарата. Обществу непонятно, что все это означает. Почему одних меняют на других, чем старые хуже новых или новые лучше старых? Является ли это банальной аппаратной интригой либо подготовкой к серьезным реформам? Аппаратная интрига, конечно, имеет свою значимость, поскольку меняет расклад сил внутри политической элиты.



Особую актуальность эта интрига имеет в свете неформального двоевластия, когда новый президент работает в окружении команды предшественника.

Но по большому счету для общества это не важно. Важно, что станет результатом всех кадровых перестановок.



Результатом же должно стать резкое позитивное изменение поведения сотрудников и руководителей милиции, прокуратуры, судей, АКС и ГКНБ. Если сотрудники этих органов вдруг станут прятать свои джипы, подчищать "левые" дела или, что еще лучше для некоторых нечистых сотрудников, подавать заявления по собственному желанию, значит, они восприняли речь президента всерьез. Если нет, значит, они расценивают это как очередную кампанейщину, которая скоро сойдет на нет.



Результатом должно стать существенное, а в некоторых случаях радикальное обновление кадров в силовых и судебных органах. Во всех странах, где проводились реальные антикоррупционные реформы, кадровое обновление стало непременным условием позитивных изменений.



Результатом антикоррупционной кампании должен стать рост доверия людей к судам, милиции, прокуратуре, АКС, ГКНБ.



Отсутствие результатов подтолкнет власти к мерам имитационного характера, которые постепенно начнут формировать основу для реализации негативного сценария, о котором сказано выше.

Крайний есть всегда



Сапар Исаков по понятным причинам сегодня рассматривается как политическая сила, дистанцированная от президента. Однако в интересах премьер-министра работать в тесном взаимодействии с главой государства. Правительство в силу институционального статуса в общем властном раскладе является менее устойчивым по сравнению с всенародно избранным президентом.



Первый удар за промахи власти по традиции направят против правительства.

Жогорку Кенеш традиционно занимает место стороннего критика, который как будто не несет ответственности за политику правительства, что сам и сформировал. Олигархическая суть парламента во многом будет диктовать его последующие шаги. Суть Жогорку Кенеша в том, чтобы встать на сторону сильного, выжить любой ценой и защитить свои корпоративные интересы.



Для правительства крайне острый вопрос успешной реализации группы проектов "Таза коом" и прежде всего "Умного города". Подписанных контрактов, заявленных планов и разного рода обещаний сделано немало.



Фундаментально переименование милиции в полицию - правильный шаг, но затрагивает формальную сторону дела, в то время как содержательная часть остается невнятной.

Ожидания общества подстегиваются грузинским примером, где в результате реформ гаишники действительно перестали брать взятки, стали вежливыми и предупредительными с гражданами. Милиция или полиция вымогает у граждан взятки - это не суть важно.



И тут повторюсь. Нужны конкретные результаты. Причем результаты в самое ближайшее время, иначе поле для маневра правительства в предстоящих очень скоро политических баталиях сильно сужается.



Главная цель - усилить влияние



То, что политические баталии и перестановки в ближайшее время будут, не сомневается никто. Они просто неизбежны в условиях смены верховной власти и несколько задержались только в силу специфики прошедших президентских выборов.



Президент Сооронбай Жээнбеков, несомненно, помнит и ценит роль Алмазбека Атамбаева в выборах. Однако природа политической власти также неизбежно будет вести к осознанию Жээнбековым своего места в политической иерархии страны.



Политическая весна-2018 пройдет под флагом кадровых перестановок, где красной линией станет нацеленность президентской команды на усиление своего влияния.



Но президенту важно за аппаратными войнами не утерять понимание необходимости проведения реальных реформ. От этого, кстати, в будущем, когда сложится властная вертикаль, будет зависеть политическая судьба новой власти. И здесь важно не потерять время.



06 марта 2018, Бишкек, Тамерлан ИБРАИМОВ специально для ИА "24.kg" Источник - 24.kg

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