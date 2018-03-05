|Лола Каримова "вынужденно" покидает пост президента Федерации гимнастики Узбекистана
07:23 06.03.2018
Лола Каримова-Тиллаева на своей странице в социальных сетях объявила об уходе с поста президента Федерации гимнастики Узбекистана.
"После 13 лет я вынуждена покинуть пост Президента Федерации Гимнастики Узбекистана. Я хочу от всей души поблагодарить всех спортсменов, весь тренерский состав Федерации, всех работников Федерации за отлично проведенную работу, за высокую планку, поднятую в этом виде спорта, за вашу самоотдачу и усердие", - подчеркнула дочь первого Президента Узбекистана.
Отметим, что Лола Каримова - Тиллаева сохранила за собой звание почетного Президента Азиатского Гимнастического Союза.
Напомним, Федерация гимнастики Узбекистана во главе с Лолой Каримовой-Тилляевой была основана в 2005 году. Новая Федерация гимнастики была создана путем объединения пяти федераций гимнастики, которые ранее функционировали по-отдельности. Основной целью данной реформы стало продвижение этого вида спорта в Узбекистане, а также максимизация эффективности тренировок и выступлений национальной гимнастической сборной на Олимпийских играх.
Напомним, в феврале этого года Лола Каримова-Тиллаева покинула также должность посла Узбекистана при ЮНЕСКО.