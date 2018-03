Пентагон со спущенными штанами. Ракетный конфуз при полной победе России и поражении США, - Гилберт Доктороу

07:20 06.03.2018 Послание президента Путина Федеральному собранию сформировало его платформу на президентских выборах 2018 года. Но, как это бывало со многими основополагающими заявлениями Владимира Путина, эта речь была адресована более широкой аудитории, чем российский электорат.



Многие из 700 приглашенных журналистов были иностранными корреспондентами. Можно утверждать, что речь адресована и миру, в частности США.



Заключительная треть выступления, посвященная обороне, в которой впервые представлены беспрецедентные наступательные ядерные вооружения, представляла собой заявку России на полный стратегический паритет с США. Этой речью был заявлен отказ России от выхода из статуса супердержавы – результата распада СССР. Некоторые российские комментаторы в порыве национальной гордости заявили о том, что мощь Советского Союза сейчас восстановлена, а ошибки 90-х исправлены.



" Послание обозначило не начало новой гонки вооружений, а ее завершение при полной победе России и поражении США "



Эта речь Путина была, возможно, более важной, чем на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года, когда он подробно изложил поводы для недовольства установленным в 90-х глобальным господством США и полным игнорированием или отрицанием национальных интересов России. В отношениях с Соединенными Штатами та речь стала поворотным пунктом, который привел нас к сегодняшней глубокой конфронтации. Послание-2018 обозначило не начало новой гонки вооружений, а ее завершение при полной победе России и поражении США.



Выступление Путина было событием, произведшим "шок и трепет"*. Представленные системы названы неуязвимыми для всех существующих или перспективных систем ПРО/ПВО. США после их одностороннего выхода из Договора по ПРО и взятия курса на слом стратегического паритета инвестировали в эти системы громадные средства.



Начиная с 2002 года политика США была направлена на то, чтобы обрести возможность нанести первый удар, выбивающий большую часть российских МБР, а затем сделать бесполезными остатки ракетно-ядерных сил России, которые можно сбивать в полете. Новые российские высокоманевренные и сверхскоростные (Мах 10 и Мах 20) ракеты и подводные беспилотные ядерные устройства превратили в иллюзию любой сценарий, не принимающий в расчет то, что вслед за американской атакой по России по самим США будет нанесен уничтожающий их удар. Попутно отметим, что новые системы делают бессмысленными все корабли ВМС США, включая АУГ, превращая их в "сидячих уток".



Реакция американской и в целом западной прессы на послание Путина варьировалась.



Газета Financial Times изо всех сил старалась сохранить нейтральный тон репортажа, а в середине материала даже отвела по абзацу для высказываний влиятельных политиков, посвященных в отношения с Западом, – Константина Косачева и Алексея Пушкова.



Однако и репортерам, и редакторам не хватило глубины мышления. Они оказались не в состоянии осознать то, что делает Кремль. С одной стороны, заявления Путина о российских "неуязвимых" ядерных вооружениях ужимаются до "утверждений", что предполагает определенный скептицизм. А с другой – они отмечают, что последствием этих "утверждений" станет "разжигание озабоченности и новой гонки вооружений с США". Им и в голову не идет, что эта гонка окончена.



Washington Post довольно оперативно разместила пространный материал в своей онлайн-версии. Необычно крупная часть состояла из цитат из речи Путина. Редакционный заголовок ясно излагает позицию издания: "Путин утверждает, что Россия разрабатывает ядерные вооружения, способные уклоняться от ПРО". Я сделал бы ударение на словах "утверждает" и "разрабатывает". И репортер, и руководство газеты, кажется, не поняли главного – того, что одна из этих систем уже стоит на вооружении Южного военного округа России, а другие поступают в серийное производство.



New York Times традиционно медлила с материалами об имевшем место событии, которое захватило и личный состав, и руководство совершенно врасплох. А через несколько часов газета разместила одну за другой две статьи, посвященные оборонному разделу послания Владимира Путина. В обеих, но в большей степени в той, соавторами которой были репортеры Нил Макфаркухар и Дэвид Зэнгер, ударение сделано на слове "блеф".



Авторы беспечно исходят из того, что Путин просто выступает с предвыборной речью, цель которой – возбудить "патриотические страсти русских" и таким образом закрепить свою победу на выборах. Пишущие утешают себя тем, что "обман лежит в основе нынешней Военной доктрины России". Поэтому "возникают вопросы относительно того, существуют ли эти вооружения вообще".



" Новые российские системы делают бессмысленными все корабли ВМС США, включая АУГ, превращая их в "сидячих уток" "



Эти спекуляции, особенно в New York Times, говорят нам об одном – наши СМИ намеренно игнорируют некоторые простые факты, связанные с Владимиром Путиным. Первый: он всегда делал то, что говорил. Второй: по своей природе он очень осторожен и методичен. Слова "осторожно" и "тщательно" – постоянные элементы его словарного запаса. В этом смысле понятие "блеф" – в вопросе, который поставил бы под угрозу национальную безопасность России и, возможно, стоил бы жизни десяткам миллионов россиян, если бы на него ответили, – является полной чепухой.



Хотел бы я верить: объединенный комитет начальников штабов в Вашингтоне не будет столь легкомысленным и поверхностным при вынесении суждений о том, что они услышали от господина Путина. И если они поведут себя именно так, то порекомендуют своему президенту срочно вступить в переговоры с русскими по широкому кругу вопросов контроля вооружений. А еще они вернутся к личному составу своих штабов, чтобы те полностью пересмотрели свои рекомендации по отношению к военной технике и вооружениям, которые США будут финансировать в 2019-м и позднее. Наш нынешний бюджет, включая тот триллион или около того, который отряжен на модернизацию ядерных боеголовок и наращивание производства вооружений пониженной мощности, просто бессмысленная трата денег налогоплательщиков.



Однако еще более важным выводом из послания Владимира Путина является то, что последние 14 лет или дольше американская разведка спала за рулем. Для страны государственным скандалом является потерпеть поражение в гонке вооружений, не подозревая даже, что эта гонка имеет место. Покатятся чьи-то головы, и процесс этот должен начаться с соответствующих слушаний на Капитолийском холме. Среди первых свидетелей, которые дадут показания, должны оказаться бывший вице-президент Дик Чейни и экс-министр обороны Дональд Рамсфелд.



Произошедшее гораздо хуже, чем "отставание по ракетам"** конца 50-х. То заявление, имевшее целью активизировать кампанию по восстановлению американской политической культуры после дремотных лет самоуспокоенности Эйзенхауэра в вопросах безопасности, привело в Белый дом Джона Кеннеди.



Более того, демонстрация российских вооружений, которые меняют глобальный баланс сил, была лишь одним звеном в цепи удивительных достижений России за последние четыре года, которые полностью захватили врасплох руководство США. До сих пор это объяснялось пресловутой непредсказуемостью Владимира Путина, при том даже, что абсолютно ничего из того, что он делал, не мог бы не предвидеть тот, кто тщательно за ним наблюдает.



Одним из таких ярких примеров было занятие Крыма русскими в феврале-марте 2014 года без единого выстрела и без жертв, хотя двадцати тысячам российских военнослужащих, базировавшихся в Севастополе, противостояло такое же количество украинских военных, дислоцировавшихся на полуострове.



Затем Пентагон был пойман со спущенными штанами в сентябре 2015 года, когда Путин объявил об отправке российских боевых самолетов в Сирию для кампании против ИГ (запрещенного в РФ. – С. Д.) и с целью поддержки Асада.



На том же ТВД русские вновь "удивили" американцев, учредив совместно с Ираком и Ираном военно-разведывательный центр в Багдаде. Они опять "поразили" НАТО, когда для бомбардировок террористов в Сирии стали летать в воздушном пространстве Ирана и Ирака после того, как им отказали в праве на пролет над Балканами.



Смысл моих высказываний сводится к тому, что путаница в понимании заявления Путина относительно новых оборонных возможностей России является системным провалом в деятельности американской разведки. Интересно, чем занимаются боссы разведок, когда они не ведут следствие в отношении Трампа?



Ответ наверняка не найти в одном или двух компонентах. И это не тот провал, который образовался совсем недавно. После 90-х, когда Россия лежала на лопатках, во всем внешнеполитическом истеблишменте США царила ослепляющая самоуспокоенность по отношению к России как к "несостоявшемуся государству". Никто просто и представить себе не мог, что Кремль поднимется до того, чтобы бросить вызов своими действиями в Крыму, в Сирии или разработкой самых передовых высокотехнологичных видов вооружений.



И это не только слепота ко всему русскому. Это фундаментальный провал в осознании того, что мощь другого государства зависит не только от ВВП и демографических тенденций, но также и от твердости характера, патриотического настроя и умственных качеств тысяч исследователей, инженеров и персонала производств.



Концептуальная нищета поразила некоторых из самых блестящих realpolitik – представителей нашего научного сообщества, которые по определению должны были бы видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким они хотят, чтобы он был.



Все эти годы страна летала вслепую, занимая нелепые и невыносимые позиции, чтобы устрашать и запугивать весь мир, так, словно мы обладаем всем спектром господства и словно России вовсе не существовало.



Справка "ВПК"



Автор (Gilbert Doctorow) – доктор наук (специализация – история России, Колумбийский университет, 1975), независимый политический аналитик, проживающий в Брюсселе. Международный наблюдатель на президентских выборах в России 18 марта 2018 года.



Публикуется с разрешения издателя (http://www.informationclearinghouse.info/48896.htm).



Гилберт Доктороу



Перевод с незначительными сокращениями Сергея Духанова



*Скорее всего аллюзия на военной доктрине, разработанной в США в 1996 году и впоследствии примененной в Ираке



**Заявление о том, что США отстают от СССР в производстве ядерных ракет, было сделано Джоном Кеннеди в 1960-м во время предвыборной кампании. Оно оказало воздействие на конгресс и общественное мнение и привело к массированному развертыванию баллистических ракет наземного базирования



