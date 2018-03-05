|Первым главой "Национального антидопингового агентства при Кабмине Узбекистана" стал Нодир Турсунов
06:25 06.03.2018
Назначен глава Национального антидопингового агентства
Турсунов Нодиржон Ботирович назначен Генеральным директором Национального антидопингового агентства при Кабинете Министров.
Напомним, на Национальное антидопинговое агентство возложена ответственность за внедрение и применение в нашей республике специализированной программы антидопингового администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства (ADAMS).
Посредством применения этой программы будет создана возможность эффективной организации деятельности Агентства и антидопинговой системы, а также использования оперативной информации всемирной базы данных, формирования точных сведений о прохождении спортсменами Узбекистана допинг-тестирования в соревновательный и внесоревновательный периоды.
В особенности, можно будет создать качественную антидопинговую систему и механизмы по предоставлению точных рекомендаций спортсменам Узбекистана касательно неприменения запрещенных препаратов и употребления препаратов в целях терапевтического использования.