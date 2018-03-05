Первым главой "Национального антидопингового агентства при Кабмине Узбекистана" стал Нодир Турсунов

06:25 06.03.2018 Назначен глава Национального антидопингового агентства



Турсунов Нодиржон Ботирович назначен Генеральным директором Национального антидопингового агентства при Кабинете Министров.



Напомним, на Национальное антидопинговое агентство возложена ответственность за внедрение и применение в нашей республике специализированной программы антидопингового администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства (ADAMS).



Посредством применения этой программы будет создана возможность эффективной организации деятельности Агентства и антидопинговой системы, а также использования оперативной информации всемирной базы данных, формирования точных сведений о прохождении спортсменами Узбекистана допинг-тестирования в соревновательный и внесоревновательный периоды.



В особенности, можно будет создать качественную антидопинговую систему и механизмы по предоставлению точных рекомендаций спортсменам Узбекистана касательно неприменения запрещенных препаратов и употребления препаратов в целях терапевтического использования. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - uznews.uz

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