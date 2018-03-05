 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армагеддон: кто победит в битве 2018 года? - О.Чувакин
00:50 06.03.2018

Армагеддон 2018 года: скоро на всей планете

Кто победит в битве 2018 года? Где те добрые силы, что спасут планету и преодолеют хаос, расползающийся по всему миру? Может быть, это китайцы? Или все же американцы? Но имеют ли значение старые полюса силы в новом многополярном мире? Есть только один путь восстановить стабильность в сложном мире, для которого характерно неравенство сил и технологий: отказаться от конфронтации и перейти к политике компромиссов. Но государства предпочтут войну.

Глобальные тенденции "разрушительны, опасны и хаотичны": нарастание внутригосударственных и межгосударственных конфликтов, войны, ведущиеся чужими руками, а также международные угрозы порождают "глобальный хаос", пишет В. Сидху (W. P. S. Sidhu) в издании "Live Mint".

Господин Сидху - профессор Центра глобальных проблем в Нью-йоркском университете и старший научный сотрудник-нерезидент в Институте Брукингса.

Эксперт убежден, что первейшим среди внутригосударственных конфликтов является война в Сирии и "вокруг нее", в которой участвуют Россия, США, Иран, Израиль и Турция. Вполне возможна "серьезная эскалация" конфликта.

После негативных прогнозов, выданных в преддверии 2018 года, после публикации ежегодного "Доклада о мировых рисках 2018 года" Всемирного экономического форума и после обсуждения вопросов глобального порядка на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности на самом высоком уровне стало ясно: 2018 год обещает стать "еще более разрушительным, опасным и полным хаоса", чем обещали прогнозисты.

Господин Сидху проследил три важнейшие глобальные тенденции, показывающие, почему мир стремительно катится в пропасть.

Во-первых, усиливаются внутригосударственные конфликты. Эксперт варьирует их от городского насилия до терроризма, от захвата неуправляемых пространств экстремистскими группами до сепаратистских движений и, наконец, самого страшного - гражданских войн.

Эти конфликты, по его мнению, характерны уже для всех континентов. В основном в конфликтах применяется стрелковое оружие, а также легкие вооружения. Однако в некоторых конфликтах наблюдалось и использование химического и биологического оружия. В большинстве этих конфликтов жертвами оказались ни в чем не повинные гражданские лица, указывает автор.

Во-вторых, растут межгосударственные конфликты и войны между региональными субъектами, которые ведутся чужими руками. Нарастает и противостояние глобальных держав, включая государства, обладающие ядерным оружием. Среди них - "хаос с военными запугиваниями" в Сирии и вокруг нее с участием России, США, Ирана, Израиля и Турции, где возможна серьезная эскалация, полагает эксперт.

Аналогичным образом друг с другом сталкиваются Иран и Саудовская Аравия: это происходит в Йемене.

Тем временем Китай бросает вызов всем державам, имеющим интересы в Южно-Китайском море. Споры из-за территорий включают "различные толкования международных норм и законов".

В сочетании с программами модернизации вооружений и доктринами, которые допускают применение ядерного оружия, характер возникающих межгосударственных конфликтов способствует глобальному хаосу, ведущему к ядерному столкновению. И действительно, последний опубликованный в США "Обзор ядерной политики" заставил многих испугаться: а не уступит ли "ядерный мир" в 2018 году "ядерной войне"?

В-третьих, существует множество старых и новых международных угроз, с которыми не в состоянии справиться ни одна отдельная страна. Они варьируются от пандемий (к примеру, недавние вспышки Эболы и вируса Зика), стихийных бедствий (цунами и землетрясения), изменений климата, глобальных криминальных сетей, международных экстремистских организаций и до кибератак, распространяющихся по всей планете.

Последний доклад ООН на тему Северной Кореи показал: несмотря на строгие санкции, Пхеньян смог обойти ограничительные меры благодаря "сложной сети распространения, которая проходила через Китай, Европу, Россию и Малайзию".

Подобные тенденции, касающиеся мировой безопасности, усугубляются несколькими новыми факторами, тоже способствующими глобальному хаосу, продолжает автор.

Во-первых, это появление ультранационалистичесчких лидеров-популистов и правительств, которые ставят во главу угла собственные государства и бросают вызов глобализации в целом.

Такая националистическая политика привела к тому, что некоторые из этих государств отказались от международных соглашений и договоров, к которым ранее присоединились. Более того, многие из лидеров-националистов либо открыто отвергли многосторонность и плюрализм, либо подвергли сомнению международные процессы, нормы и институты.

Во-вторых, многополярный мир как таковой скатывается в хаос. Современный мир идет к политической, экономической, технологической и нормативной многополярности, но при этом способность проецировать власть во всем мире (и обеспечить тем самым глобальную безопасность) по-прежнему остается в руках одной, возможно, двух держав: США и Китая, который все чаще упоминается как один из лидеров.

Хотя страны вроде Индии и могут сформировать новые правила глобального управления, но они не имеют возможности обеспечить их соблюдение. Если новые державы не смогут способствовать глобальной безопасности, то многополярность сохранит свою "проблематичность".

В-третьих, подобная многополярность проявляется и в принятии решений по большинству внутренних, региональных и глобальных вопросов. Это связано с появлением многих заинтересованных сторон в процессе принятия решений на национальном, региональном и глобальном уровнях. Эти заинтересованные стороны, в том числе гражданское общество, частный сектор, фонды, отдельные лица и города, не только порождают проблемы, но и поддерживают своими решениями "глобальный беспорядок".

В-четвертых, быстрые темпы развития и распространения технологий создают возможность увеличения влияния отдельных лиц, небольших групп и слабых государств. Это может создать асимметричную конкуренцию.

Национализм, многополярность и множество заинтересованных сторон порождают в итоге "почти непреодолимый разрыв между новыми технологическими возможностями и способностью создавать нормы и институты для управления ими".

Особняком стоит вопрос пропаганды. Она всегда являлась "ключевым инструментом разрушения", отмечает автор. Так было, по крайней мере, в предыдущих глобальных конфликтах. Но сегодня действуют глобальные социальные сети. Их деятельность причудливо смешивает объективные сообщения с поддельными. В сетях участвуют армии "троллей". Все это открывает возможности трансгранично влиять на миллионы людей и создает новые угрозы мгновенно. Это особенно отмечается, когда говорят о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Перечисленные автором тенденции указывают на то, что мировой хаос приближается к "опасной фазе".

Если заглянуть в историю, то можно увидеть всего два пути восстановления мирового порядка. Первый - соответствующее руководство и появление государственных деятелей, которые желали бы инвестировать политический и дипломатический капитал в восстановление миропорядка. Это зависит от готовности ключевых лидеров и наций пойти на компромиссы и вернуться к сотрудничеству.

Второй путь - конфронтация, которая направлена на усиление власти одного народа путем ущемления других народов. Этот подход "часто стремится к военному решению", указывает г-н Сидху, и именно такой подход "часто становится уделом слабых лидеров-популистов с сильными армиями".

Вывод эксперта: глобальные тенденции в 2018 году показывают, что планета стоит на втором пути.

Если читать у г-на Сидху между строк, то станет ясно: под "слабыми лидерами-популистами с сильными армиями" он подразумевает Россию. Россия лишь мимоходом упоминается в его материале, однако все западные политики в один голос твердят о модернизируемой и опасной российской армии при слабой российской экономике. И этот эксперт не может не быть "в тренде".

И Россия уже назначена главным виновником грядущего хаоса. Где и кем? В Белом доме мистером Трампом.

На днях Дональд Трамп обвинил Россию в проведении политики против интересов США и заявил о расколе, разногласиях и хаосе, которые могли бы быть целью Москвы.

"Если это было целью России - создать раскол, разногласия и хаос в США, то тогда, со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиях и ненавистью между партиями, они преуспели выше своих самых смелых ожиданий. Они там надрываются со смеху в Москве", - написал американский президент в "Твиттере".

Ранее, напомним, американский спецпрокурор Р. Мюллер и федеральное Большое жюри присяжных обвинили тринадцать российских "троллей" во главе с Е. Пригожиным во вмешательстве в выборы 2016 года.

Идея назначения "виноватого", ответственного за хаос в мире, всегда была привлекательна для ведущей мировой державы: поспешив показать пальцем на каких-либо "плохишей", можно тем самым записаться в справедливые судьи и вершители судеб мира.

И недаром цээрушники со стажем считают американское вмешательство в чужие выборы допустимым и полезным деянием, сеющим демократию и свободу. Русским же ничего подобного делать не дозволяется. Просто потому, что они на языке разведчиков - "плохие парни".

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
- специально для topwar.ru

Источник - Военное обозрение
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520286600
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