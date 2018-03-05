 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган ставит Турцию на грань развала, - В.Погосян
00:30 06.03.2018

Интервью

Единственное желание президента Турции - удержать личную власть, полагает эксперт в области международной безопасности

"Реалист": Власти Турции ввели комендантский час в Диярбакыре. Связано ли это с ситуацией в Африне или речь идет о внутриполитической истории?

Владимир Погосян: Безусловно, связано. Это все звенья одной цепи. Мы помним, как два года назад ВС Турции проводили в Диярбакыре карательные операции. И даже видели дикие кадры, как они привязывали к автомобилю труп курда и тащили его по городу. У турок мало что получается в Африне. И они решили таким образом воздействовать на курдское население Диярбакыра. Я думаю, что это месть турецкого правительства.

При этом турки не совсем понимают, к чему подобные действия приведут. Они получат у себя в стране достаточно жесткий ответ курдов. Им нужно уже сейчас опасаться масштабных по количеству и тяжести террористических актов. Развитие событий будет зависеть от коммуникаций между Африном и 115 районами Диярбакыра.

"Реалист": Какая здесь может быть позиция США и Германии, которые поддерживают курдов в их противостоянии с Анкарой?

Владимир Погосян: Вряд ли в 115 районах Диярбакыра находится отряды, которых турки намерены зачистить. Скорее всего, это просто акт возмездия в отношении мирного населения. И мировое сообщество сейчас должно пристально наблюдать за тем, что там будет происходить. Направить туда своих наблюдателей, чтобы фиксировать нарушения прав человека в данных районах. Не исключено, что жертвы могут исчисляться десятками и сотнями человек.

Мировое сообщество должно потребовать от Турции доказательства, что на этих территориях происходят какие-то террористические акты. И если Анкара не предоставит существенных доказательств, которые можно перепроверить, против турецкого государства необходимо будет ввести жесткие политические и экономические санкции. Потому что в XXI веке мир не может смотреть равнодушно над зарождающийся фашизм в отдельно взятой стране против конкретной этнической или же конфессиональной группы. Эти факты уже достаточно серьезные. Думаю, что мы столкнемся с большим количеством жертв. И реакция мирового сообщества должна быть жесткой.

"Реалист": Президент Реджеп Эрдоган готовится к досрочным выборам. Может поэтому он развязывает войну, как это имело место в 2015 году?

Владимир Погосян: Мы должны осознавать, что в 2015 году они провели те же самые зачистки. Но реакции международной не последовало. Эрдоган почувствовал свою безнаказанность, и сегодня он делает все, что захочет. После попытки военного переворота, который отчасти был организован самой властью, Эрдоган будет вводить всевозможные режимы ЧС (чрезвычайной ситуации) в данных районах, объявлять там военное положение. И для этого есть хорошая мотивация. Он скажет: "Мы боримся с курдами внутри страны и за ее пределами".

Фактически Эрдоган ведет ситуацию к досрочным выборам. Потому что сегодня его единственное желание - удержать личную власть. Но при этом он не пользуется поддержкой большинства населения. На последних парламентских выборах страна разделилась поровну – 49% на 51%. Это и есть линия разлома. Если Эрдоган перейдет красную черту, то он может получить достаточно серьезный удар со стороны американцев и европейцев. Прежде всего, курды будут взывать к американцам. Если американцы будут молчать, то не исключено, что курды могут развернуться к России. Помимо США и России, в качестве активного игрока себя зарекомендовала Германия. Но Берлин пока не засвечивает свои "уши". Германия это делает достаточно тонко. Немцы еще не готовы рассказать миру о военной поддержке курдов. Хотя большая политическая поддержка, безусловно, будет высказана. В свою очередь американцы воспользуются зачисткой в Диярбакыре. Эрдоган, сам того не понимая, ставит Турцию на грань развала.

Турция крайне непопулярна в Европе. Там действуют различные силы против турецких мигрантов и самого турецкого правительства. Отношения перешли все грани приличия. Политики открыто обвиняют друг друга в фашизме, Эрдоган учит, что можно делать, а что нет. Вообще, Турция в последнее время ведет себя неадекватно. Эрдоган может приехать в Германию и позвать мигрантов на митинг. Это нонсенс. Я с трудом себе представляю, чтобы Ангела Меркель приехала в Москву и созвала митинг немцев.

Кстати, в Азербайджане тоже готовятся к досрочным выборам. Баку следует принципу "один народ – два государства". Где они еще попытаются объединиться? В Закавказье готовятся определенные события.

Владимир Погосян – бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности, специально для ИА "Реалист"
Москва, 05.03.2018,

Источник - realtribune.ru
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